Současnost a budoucnost chladiv na příkladu tepelných čerpadel Buderus Logatherm

Pokud je tepelné čerpadlo kvalitní a spolehlivé, jeho provozovatel druh chladiva řešit nemusí. Ať jde o fluorovaná chladiva R410A či R32 nebo chladivo bez fluoru, moderní R290 – propan. Nejdůležitější je správný návrh, instalace a robustní a spolehlivá servisní síť.

„Energetická efektivita tepelného čerpadla nezávisí jen na jeho parametrech. Důležité je vytvořit soulad mezi konkrétním tepelným čerpadlem a soustavou, která na něj bude napojena,“ říká Ing. Jana Procházka, technická specialistka značky Buderus pro tepelná čerpadla Logatherm. „Proto na většině projektů s tepelnými čerpadly odborně spolupracujeme. Není nic horšího, než když je kvalitní tepelné čerpadlo nevhodně použito a hanba za to padne na jeho značku. Takovou cestou Buderus nejde. Nesnažíme se prodat za každou cenu.“

Omezování chladiv na bázi F-plynů

„Odpovědný přístup znamená otevřeně hovořit se zájemci o tepelná čerpadla o tom, že z trhu v EU postupně vymizí tepelná čerpadla s chladivy na bázi F-plynů. U značky Buderus jde o tepelná čerpadla pracující s chladivy R410A (GWP=2088) nebo s R32 (GWP=675). Čím menší GWP, tím menší podpora tvorby skleníkového efektu,“ zdůrazňuje Jana Procházka. Postupné omezování použití chladiv na bázi F-plynů v EU vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU.

„Pro zákazníky značky Buderus je zásadní vědět, že nařízení o F-plynech nijak neomezuje současný a ani budoucí provoz tepelných čerpadel značky Buderus Logatherm s jakýmkoliv chladivem. Ať těch, která jsou již v provozu, tak těch, která si zákazník z nabízeného sortimentu teprve vybere.

Jediné, s čím by se po čase mohli setkat provozovatelé tepelných čerpadel Buderus Logatherm s chladivy R410A nebo R32 v rámci předpokládané doby jejich životnosti bude povinnost servisního technika při zásahu pracovat s chladivem nikoliv nově vyrobeným, ale s chladivem recyklovaným či regenerovaným. Vzhledem k tomu, jak velké množství chladiv R410A a R32 je ve všech v současnosti provozovaných zařízeních, a že platí povinnost všechna tato chladiva předávat k dalšímu zpracování, nedostatek těchto chladiv nehrozí. A navíc, výroba, případně dovoz nově vyrobených chladiv R410A nebo R32 nebudou ukončeny z roku na rok, útlum bude probíhat postupně a konečný termín jejich použití nebyl stanoven.“

Provozovatele tepelného čerpadla druh použitého chladiva zásadním způsobem neovlivní. „Mnohem důležitější je záruka na dostupnost náhradních dílů. U značky Buderus zaručujeme 15 let od ukončení výroby. Tepelné čerpadlo je investičně dražší zdroj tepla než například plynový kotel, a proto by mělo provozovateli sloužit minimálně 15 let,“ konstatuje Jana Procházka. „Mnohá z tepelných čerpadel instalovaných v letech boomu 2022 až 2023 tuto podmínku u jiných výrobců nesplní. Přes tak krátkou dobu od instalace je obtížné k nim již dnes sehnat náhradní díly. To neplatí pro Buderus.“

Monobloková tepelná čerpadla Logatherm vzduch-voda

„Trend přechodu z fluorovaných chladiv na bez fluorové chladivo je u značky Buderus v běhu. Aktuálně, pro rodinné domy, v řadě monoblokových tepelných čerpadel Logatherm vzduch-voda nabízíme Logatherm WLW196i a WPL AR s chladivem R410A. Výroba těchto tepelných čerpadel s výkonem do 50 kW bude ukončena ke konci roku 2026. Lze předpokládat, že jejich prodeje ze skladových zásob budou dobíhat v průběhu roku 2027. Proto již dnes nabízíme tepelná čerpadla Buderus s výkony do 50 kW s bez fluorovým chladivem R290 (GWP=3),“ popisuje vývoj u značky Buderus Jana Procházka.

U tepelných čerpadel s chladivem R290 se neřeší budoucnost chladiva, ale umístění venkovní monoblokové jednotky.

„Jsme povinni našim zákazníkům říci, že chladivo R290, tedy propan, je hořlavé. Že propan použitelný jako chladivo musí být čistý. Proto jeho případný únik nelze poznat podle zápachu. Proti tomu však stojí řada aplikovaných bezpečnostních opatření, která konstruktéři navrhli, odzkoušeli, a která jsou schválena v certifikovaných zkušebnách. Jejich účinnost dokazuje i bezpečný provoz již prvních typů tepelných čerpadel Buderus s chladivem R290 uvedených na trh před mnoha lety.

Nikdo nemůže tvrdit, že riziko úniku propanu neexistuje. A zde nastupuje naše odbornost. Pokud by propan začal v monoblokové jednotce tepelného čerpadla Logatherm unikat, jeho průniku do domu prostřednictvím otopné vody zabrání bezpečnostní prvky v konstrukci. Propan by mohl unikat i do okolního vzduchu. Je těžší než vzduch, takže se drží u země a mohl by vyplňovat níže položená místa. Proto každého důrazně upozorňujeme na nutnost dodržet při výběru místa k instalaci bezpečné odstupové vzdálenosti od sklepních oken, od vchodů do domu aj. Někdy je nutné zohlednit i doporučenou vzdálenost od komunikací aj. Jde o soubor jednoduchých opatření, jejichž splnění je obvykle snadné.“



Obr. Pro obvyklou instalaci venkovní jednotky tepelného čerpadla s chladivem R290 na zemi je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti od oken, dveří, šachet, poklopů, vpustí pro kanalizaci a dešťovou vodu. Ochranné pásmo nesmí zasahovat na pozemek souseda a ani na veřejné prostranství.

Tepelná čerpadla Logatherm země-voda

Tepelná čerpadla země-voda se zemními vrty mají nepopiratelnou přednost v možnosti využití vrtů nejen jako zdrojů tepla pro vytápění, ale i pro odvádění tepla při chlazení. „V nabídce značky Buderus pracují všechna tepelná čerpadla Logatherm země-voda s chladivem R410A a z hlediska konstrukce jsou řešena jako monobloková, tedy s hermeticky uzavřeným okruhem chladiva s instalací uvnitř objektu,“ upřesňuje Jana Procházka. „Nařízení o F-plynech uvádí termíny, ke kterým má být ukončena výroba takových tepelných čerpadel. Problém je v tom, že hmotnostní množství chladiva R290, se kterým by tato tepelná čerpadla měla pracovat, přesahuje povolený bezpečnostní limit a vyžádala by si speciálně řešenou místnost. I na to jsme ale připraveni, zemní tepelná čerpadla s chladivem R290 budeme brzy zavádět na trh. Tyto stroje budou opatřeny snímačem úniku chladiva a bude nutné zajistit nucené větrání místnosti. Nicméně pravděpodobně lze očekávat, že bude využita možnost, kterou nařízení o F-plynech připouští, a to: Pokud by bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňovaly použití alternativ fluorovaných skleníkových plynů, je limit pro GWP 750. Ten splní chladivo R32.“

Splitová, dělená tepelná čerpadla

Za konstrukční těsnost okruhu s chladivem může ručit výrobce jen u monoblokových tepelných čerpadel. U značky Buderus se to pozná poznámkou v technické dokumentaci „Typ chladivového okruhu: Hermeticky uzavřeno“. Splitová, nebo-li dělaná tepelná čerpadla kompletuje instalační firma až při montáži. Z tohoto důvodu je nařízení o F-plynech ke splitovým tepelným čerpadlům přísnější. Jejich dodávky na trh, podle druhu chladiva, budou ukončeny dříve.

„Značka Buderus splitové, dělené typy tepelných čerpadel pro rodinné domy, nabízí do výkonu 14 kW. Jedná se o WLW166i. WLW166i do výkonu 10 kW obsahuje chladivo R32,“ upřesňuje Jana Procházka. „Již od 1. ledna tohoto roku nesmí výrobci na trh EU dodávat dělená tepelná čerpadla s obsahem více než 3 kg F-plynů s GWP větším než 750. To je třeba chladivo R410A, ale chladivo R32 tím omezeno není. Další postupný termín je konec roku 2026, kdy skončí výroba dělených tepelných čerpadel s výkonem do 12 kW, která obsahují chladivo s GWP větším než 150, kam spadá i chladivo R32.“

Závěr

Druh chladiva, se kterým tepelné čerpadlo pracuje, nemusí patřit mezi zásadní kritéria výběru. Ať již z hlediska budoucí možnosti tepelné čerpadlo provozovat nebo z hlediska bezpečnosti provozu. Zásadním kritériem má být přizpůsobitelnost konkrétním provozním požadavků. Co je stále důležitější, tak u tepelných čerpadel vzduch-voda i tichý provoz. Své místo mezi kritérii výběru musí mít dostupnost servisu a pochopitelně i poměr cena/výkon.

