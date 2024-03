TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / PODCAST: Tepelná čerpadla Buderus větších výkonů se prosazují

PODCAST: Tepelná čerpadla Buderus větších výkonů se prosazují

Technická podpora zákazníků ve všech fázích je zásadní pro úspěch tepelných čerpadel Buderus větších výkonů. Uvedení do provozu technikem Buderus je podmínkou záruky. Včetně nového TČ, Buderus Logatherm WLW276.

Být úspěšný na trhu s tepelnými čerpadly větších výkonů neznamená se jen opírat o značku, která symbolizuje stabilitu, důvěru, tradici, ale k tomu zajistit aktivní podporu zákazníkům ve všech fázích. Od úvodní studie, přes projekt, instalaci, uvedení do provozu, záruční i pozáruční servis včetně garance dostupnosti náhradních dílů po předpokládanou dobu životnosti. A to může být i více než 15 let.

Ing. Jana Procházka, technická specialistka značky Buderus pro tepelná čerpadla, v rozhovoru detailně popisuje, jak náročné je udržet pozitivní vztah s investory, co vše pro to Buderus dělá. Speciálně projektové akce, ve kterých se počítá s většími výkony tepelných čerpadel, se bez podpory výrobce neobejdou. Respektive není to jen podpora pro investora, jeho dodavatele, ale je to i ochrana značky Buderus jako dodavatele tepelných čerpadel před případně chybným návrhem, aplikací atp. „Investor po nás požaduje záruky, a proto i my musíme mít jistotu, že vše je dobře navrženo a uděláno. Typicky jde například o uvedení tepelného čerpadla, případně jejich kaskády do provozu, kterého se vždy musí zúčastnit náš technik,“ říká Procházka.

Novinkou v nabídce tepelných čerpadel vzduch/voda velkých výkonů je Buderus Logatherm WLW276. Je dostupné v 10 výkonových stupních od 16 kW do 89 kW při podmínkách A-7/W35. Jsou to stroje určené vyloženě pro komerční využití. Jejich výhodou je, že mohou být využita jako zdroj tepla, ale i chladu. Čtyři hydraulické varianty, a to bez oběhového čerpadla, s integrovaným čerpadlem, s integrovaným čerpadlem a zásobníkem a nebo s integrovaným čerpadlem a 3cestným ventilem pro pro přepínání vytápění nebo přípravu TV umožňují snadnou volbu.

Regulace Buderus Logatherm WLW276 umí režim vytápění, chlazení po akumulační nádrž a v případě přípravy teplé vody i ohřev vody v zásobníku. Počítá se s využitím nadřazeného systému měření a regulace pomocí sběrnice Modbus. Nepředpokládá se časté využití v oblasti těsné zástavby pro bydlení, ale především v oblasti průmyslu, větších areálů atp. Limitem je hladina akustického výkonu, která pochopitelně odpovídá tepelnému výkonu tepelných čerpadel. V případě obytné zástavby by musely být hlukové problémy velmi precizně řešeny.