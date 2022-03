TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelné čerpadlo Buderus se zvýšenou protihlukovou ochranou Logatherm WLW196i AR S+

V současné době je kladen stále větší tlak a důraz na minimální hlučnost tepelných čerpadel vzduch/voda. Výrobci tepelných čerpadel jsou si ve výkonové nabídce tepelných čerpadel víceméně rovni, topné faktory dosahují podobných hodnot. U hlukových parametrů však rozhoduje každá desetina.

Je to hlavně z důvodu hlukových limitů, které musí být splněny v chráněném venkovním prostoru. Proto Buderus do svého sortimentu zařadil novinku – tepelné čerpadlo se zvýšenou protihlukovou ochranou Logatherm WLW196i AR S+, díky technologii Silent plus (S+).

Technologie SILENT plus (S+)

Technologie Silent plus (S+) představuje celou řadu opatření, které snižují hluk tepelného čerpadla.

Antivibrační deska, na které je umístěn chladivový okruh. Zamezuje tak přenosu vibrací do celé jednotky a následně i do vytápěného objektu.

Optimalizace chladivového okruhu a jeho pracovního rozsahu – snížení vibrací a hluku kompresoru.

Přepracovaná geometrie ventilátoru snižující hlučnost – nový výstup vzduchu zajišťuje, že se zvuk nešíří přímo dopředu, ale je tlumen do strany.



Snížení hlučnosti

Nejviditelnější novinkou je difuzor, který nejen přispívá ke snížení hluku, ale je také vizuálně obzvláště atraktivní díky šedě lakovaným částem obložení.

Nové tepelné čerpadlo Logatherm WLW196i AR S+ (výkonová varianta 4 kW) je omezeno na maximální hladinu akustického výkonu až 55 dB(A) ve dne a 49 dB(A) v noci. Požadavky na splnění hlukových limitů jsme schopni splnit ve 3 m od venkovní jednotky. To znamená, že dokážeme splnit zákonné požadavky na ochranu proti hluku i v hustě zastavěných obytných oblastech a toto tepelné čerpadlo může být první volbou jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce rodinných domů.

Varianty provedení

Kompaktní tepelné čerpadlo WLW196i AR S+ je nabízeno ve dvou výkonových variantách 4 a 6 kW. Tak, jak je u tepelných čerpadel Buderus zvykem, je i zde možné vybírat 3 různá provedení vnitřní jednotky.

Nástěnné jednotky jsou v provedení Comfort a Light. Verze Comfort nabízí monoenergetický provoz, protože její součástí je integrovaný záložní zdroj ve formě elektrického kotle. Tento kotel moduluje od 2 do 9 kW. Provedení „Light“ nabízí řešení v případech, že je v objektu již stávající plynový kotel, nebo je třeba vytvořit zálohu tepelnému čerpadlu větší, než 9 kW a to pomocí externího elektrokotle. Toto provedení má totiž integrovanou směšovací armaturu, která umožňuje napojení na externí kotel o výkonu až 25 kW. Zároveň je toto řešení vhodné pro domy s větší tepelnou ztrátou (do 25 kW).

Stacionární provedení „T190“ má integrovaný nerezový zásobník teplé vody o objemu 190 l, vč. přepínacího trojcestného ventilu. Výhodou této kompaktní varianty je úspora místa a rychlá montáž. Většina přípojek je již hotová z výroby a tak jednotku stačí napojit na rozvody otopné soustavy a přípravy teplé vody.

Výhody a vlastnosti nového tepelného čerpadla WLW196i AR S+

Dvě výkonové varianty 4 a 6 kW, vhodné pro vytápění i chlazení

Výrazně snížená hlučnost díky technologii Silent plus (S+)

Topný faktor COP až 4,25 (při A2/W35 EN 14825)

Možnost provedení vnitřní jednotky ve třech různých provedení Comfort s integrovaných elektrickým kotlem s modulací 2–9 kW T190 s integrovaným elektrickým kotlem s modulací 2–9 kW a nerezovým zásobníkem teplé vody o objemu 190 l, vč. přepínacího ventilu Light se směšovací armaturou pro připojení externího kotle s max. výkonem 25 kW

Integrovaná ekvitermní regulace HMC310, integrované internetové rozhraní a možnost ovládání přes aplikaci MyBuderus

