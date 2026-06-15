Solution Summit 2026: Úspěšný start nové odborné platformy pro segment TZB a HVAC
Přehrát audio verzi
Solution Summit 2026: Úspěšný start nové odborné platformy pro segment TZB a HVAC
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Dne 5. února 2026 se v prostorách Staré tržnice v Bratislavě uskutečnil první ročník konference Solution Summit 2026, nového odborného setkání zaměřeného na technická zařízení budov (TZB), HVAC technologie, energetickou efektivitu a udržitelná řešení v moderním stavebnictví. Již premiérový ročník potvrdil ambici stát se významnou odbornou platformou propojující projektanty, architekty, developery, technické specialisty a technologické partnery napříč celým sektorem.
Konference vznikla společnou iniciativou tří etablovaných společností – REHAU, Viessmann a KLIMAK, které spojily své know-how s cílem vytvořit odborný prostor pro výměnu zkušeností, prezentaci inovativních řešení a diskusi o aktuálních výzvách v oblasti technologií budov. Organizátoři koncipovali konferenci více než jako tradiční odborný event – s důrazem na praktická řešení, mezioborový dialog a reálné aplikace technologií v praxi.
Odborný program reflektoval klíčové trendy, které dnes formují stavební sektor. Mezi hlavní tematické okruhy patřila prefabrikovaná modulární výstavba ve spojení s HVAC technologiemi, transformace brownfieldů a technická řešení podporující energetickou efektivitu, dekarbonizaci a inteligentní řízení budov. Program doplnily odborné prezentace, panelové diskuse a networkingové aktivity, které vytvořily prostor pro odbornou výměnu poznatků mezi zástupci projektové, realizační i investorské sféry.
Za mimořádnou hodnotu prvního ročníku lze považovat schopnost propojovat technologické inovace s praktickými zkušenostmi z realizovaných projektů. Témata jako energetický management budov, prefabrikované systémy vytápění a chlazení či využití inteligentních řešení při optimalizaci provozu budov poukázala na směřování celého odvětví v kontextu rostoucích požadavků na efektivitu, komfort a environmentální udržitelnost.
První ročník zároveň ukázal, že odborná komunita v oblasti TZB má zájem o platformu, která dokáže propojit technické know-how, obchodní prostředí i odbornou diskusi. V době zrychlující se transformace stavebního sektoru a zpřísňujících se environmentálních požadavků představuje podobný formát akce významný přínos ke sdílení zkušeností a podpoře inovací.
Solution Summit 2026 tak lze hodnotit jako úspěšný vstup nového odborného konceptu na konferenční scénu. Pokud si akce zachová vysokou odbornou úroveň, důraz na aktuální témata a schopnost propojovat odborníky z praxe, má potenciál etablovat se mezi klíčové odborné konference v oblasti technických zařízení budov v regionu.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).