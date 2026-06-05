Stropní systémy chlazení a vytápění
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Stropní systémy chlazení a vytápění
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Stropní vytápění a chlazení využívá princip velkoplošného sálání, kdy je energie předávána prostřednictvím rozsáhlé aktivní plochy konstrukce. Na rozdíl od konvekčních systémů ovlivňují sálavé systémy především výslednou teplotu prostoru. Právě ta má z pohledu uživatele zásadní vliv na subjektivní vnímání tepelné pohody.
BKT systém
V praxi existuje několik konstrukčních řešení, která se liší způsobem integrace potrubí, tepelnou setrvačností i provozními parametry. Jednou z variant je temperování betonového jádra a konstrukce (BKT – Betonkerntemperierung), při níž je potrubí RAUTHERM integrováno přímo do železobetonového stropu. Potrubím proudí dle potřeby chladicí nebo teplonosná látka. Ta předává teplo nejprve do betonu a ten pak následně do místnosti. Beton tedy plní nosnou funkci a současně se stává aktivním akumulačním prvkem. Díky vysoké měrné tepelné kapacitě a značné hmotnosti dokáže akumulovat energii a stabilizovat vnitřní prostředí. Systém vykazuje vyšší tepelnou setrvačnost a reaguje pomaleji na změny provozu, což však může být výhodou zejména u budov s dlouhodobě stabilním režimem – administrativních objektů, škol, bytových domů nebo rezidenčních staveb s kontinuálním provozem.
Rychlejší reakce
Vedle systémů BKT se uplatňují i řešení s nižší akumulací a rychlejší reakcí. Patří mezi ně suché systémy integrované do sádrokartonových podhledů nebo konstrukce, u které je potrubí kotveno pod nosný strop a překryto vrstvou sádrové omítky. Tyto systémy mají nižší hmotnost, kratší reakční dobu a umožňují pružnější regulaci vnitřního prostředí. Určitou výhodou je rovněž využití při rekonstrukcích nebo tam, kde konstrukce neumožňuje zásah do nosného stropu.
Z hlediska návrhu je důležité zohlednit odlišné výkonové parametry jednotlivých systémů. U stropního vytápění se běžné výkony pohybují přibližně v rozmezí 40–50 W/m² v závislosti na skladbě konstrukce, teplotním spádu a aktivní ploše. Při chlazení se návrhové hodnoty zpravidla pohybují mezi 50–60 W/m². Reálné parametry ovlivňuje zejména povrchová teplota konstrukce, hustota uložení potrubí a požadovaný tepelný komfort. Zásadním tématem návrhu chladicích systémů je kontrola kondenzace vodních par. Povrchová teplota aktivní konstrukce nesmí klesnout pod teplotu rosného bodu v interiéru. Součástí systémů proto bývá regulace sledující relativní vlhkost a automatická ochrana proti kondenzaci.
Nízkoteplotní provoz
Výhodou stropních systémů je jejich nízkoteplotní provoz. V režimu vytápění se běžně pracuje s přívodní teplotou kolem 28–35 °C, při chlazení přibližně 16–18 °C. Díky malému teplotnímu spádu vytvářejí vhodné podmínky pro efektivní provoz tepelných čerpadel, která dosahují nejvyšší účinnosti právě při nízkoteplotních systémech. Pro projektanta je důležitá i otázka prostorové koordinace. Aktivní stropní plochy vstupují do návrhu osvětlení, vzduchotechniky, sprinklerů, akustických podhledů i dalších instalací. Návrh proto vyžaduje koordinaci profesí již v raných fázích projektu.
Potrubí jako klíčová součást návrhu
Z pohledu návrhu stropních systémů je vedle konstrukčního řešení zásadní také volba potrubí. To významně ovlivňuje životnost systému, spolehlivost provozu i možnosti montáže. U systémů REHAU se využívá potrubí RAUTHERM, určené pro velkoplošné sálavé vytápění a chlazení. Potrubí je vyráběno ze zesítěného polyetylenu PE-Xa, který se vyznačuje vysokou mechanickou odolností, tvarovou stabilitou a dlouhodobou životností i při opakovaném tepelném namáhání. Materiál současně vykazuje vysokou odolnost vůči vzniku trhlin a napěťovým deformacím, což je důležité zejména u systémů zabudovaných přímo do konstrukce budovy. Z hlediska návrhu jsou podstatné také malé poloměry ohybu a dobrá flexibilita potrubí, které umožňují snadnější pokládku v různých konstrukčních skladbách – od systémů aktivace betonového jádra (BKT), přes podomítkové instalace až po suché systémy integrované do sádrokartonových podhledů. Pro velkoplošné stropní systémy se běžně používají menší dimenze potrubí, které umožňují hustší rozteče a rovnoměrnější rozložení teploty po ploše konstrukce. Volba rozteče potrubí, délky okruhů a hydraulického vyvážení následně ovlivňuje dosažitelný výkon systému i jeho regulační schopnosti.
Vzhledem k tomu, že stropní systémy bývají integrovány do konstrukce budovy s životností desítek let, klade návrh zvýšené požadavky nejen na samotný výkon, ale i na kvalitu jednotlivých komponentů a provozní spolehlivost.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).