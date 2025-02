TZB-info / Vytápění / Podlahové vytápění / Podlahové vytápění je „in“ a víme proč

Podlahové vytápění je „in“ a víme proč

Co může být lepšího na tom, když vám určitá technologie poskytne maximální komfort a ještě vám ušetří peníze? Přesně o tom je podlahové teplovodní vytápění. Přesvědčte se sami.

Hledisko komfortu lze vnímat z mnoha pohledů, zejména proto, že každý z nás má odlišné preference. Ale v případě podlahového vytápění lze najít několik styčných bodů, které ocení úplně každý. Komfort je v prvé řadě záležitostí pocitu, neboť sálavé celoplošné předávání tepla z podlahy (stropu nebo stěny) je něco, co působí na člověka přirozeně a tudíž příjemně. Díky tomuto „pocitu“ můžete místnost vytápět na teplotu, která bude minimálně o 2 až 3 °C nižší, aniž byste zaznamenali rozdíl nebo nějaký diskomfort. K tomu připočtěme fakt, že veškerá technologie (teplonosné potrubí) je skryta, takže nikde nepřekáží a tím pádem můžete prostor využít na 100 %. No a v neposlední řadě vás nebude obtěžovat víření prachu či výkyvy teplot, protože ohřívání probíhá rovnoměrně v celé ploše, což je více něž dobrá zpráva pro všechny astmatiky i alergiky.

Šetří náklady a nešetří pocitem pohody

Systém celoplošného vytápění by nemohl počítat s úspěchem, kdyby byl jeho provoz finančně náročný. Pravda, na začátku je investice o něco vyšší než v případě instalace otopných těles. Ale ta se po čase vrátí (řádově cca 5 let). Celoplošné vytápění je často označováno jako nízkoteplotní proto, že pracuje při nižších teplotách, než jiné konvenční systémy. Většinou s teplotou topného média okolo 30 °C (max. 45 °C), přičemž systém udržuje nižší povrchovou teplotu vytápěné plochy a současně vyhřívá vnitřní povrch okolních stěn o 2 až 3 °C nad teplotu vnitřního vzduchu. Takže z toho vyplývá, že vyvážený a chytře regulovaný systém spotřebuje méně energie a tak uspoří minimálně 10 % provozních nákladů. Při maximálním pocitu pohody. Protože, jak již bylo řečeno, se jedná o nízkoteplotní systém, ideálním zdrojem tepla je tepelné čerpadlo. Ale to není podmínkou, neboť systém může fungovat s plynovým i elektrickým kotlem, solárním zdrojem apod. K tomu se pojí ještě jedna obrovská výhoda – vše v jednom. Systém je možné využívat k vytápění a současně v létě k chlazení. Což je opět pro člověka komfortní způsob k ochlazení interiéru provázený nízkými provozními náklady. Technicky vzato je zapotřebí pouze chladicí modul u tepelného čerpadla nebo jiný zdroj chladu u kotle. A máte po starostech.

Flexibilita podle potřeby

Celoplošný teplovodní systém vytápění lze instalovat jak do podlahy, tak do stropu nebo do stěny. Dokonce jsou případy, kdy investor systémy kombinuje. Z hodiny fyziky si možná vzpomenete na to, jakým způsobem proudí ohřátý vzduch v místnosti, takže asi nebude žádným překvapením, že ideální je kombinovat podlahové vytápění se stropním chlazením. Systémy firmy REHAU jsou natolik flexibilní co se týká pokládky, že umožní efektivní instalaci v každém objektu. A to mokrou cestou (například na systémovou desku Varionova) i suchou cestou (například SPEED s fixací suchým zipem). Variant je mnohem více a výběr se řídi konkrétními okolnostmi.

REHAU může být volbou číslo jedna

Jistě se ptáte jaký systém zvolit. Pokud dáte přednost systémům REHAU, máte několik jistot. Zaprvé kvalitní potrubí RAUTHERM z high-tech materiálu, které je zárukou bezpečnosti. Desetiletou záruku opírající se o miliony kilometrů položených trubek. A k tomu chytrou regulaci NEA SMART 2.0, která zajistí již zmíněný komfort bydlení.

