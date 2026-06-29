Free heating s.r.o. – jednička na trhu s mobilními kotelnami
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Free heating s.r.o. – jednička na trhu s mobilními kotelnami
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Výpadek zdroje tepla, rekonstrukce kotelny nebo nutnost rychle zajistit technologické teplo – to jsou situace, kdy rozhoduje každá hodina. Právě proto se ve společnosti Free heating s.r.o. dlouhodobě specializujeme na prodej a pronájem teplovodních a parních mobilních kotelen pro krátkodobé i dlouhodobé nasazení.
Pomáháme průmyslovým podnikům, bytovým domům, nemocnicím, hotelům, veřejným institucím i stavebním společnostem zajistit spolehlivý zdroj tepla přesně ve chvíli, kdy jej potřebují. Mobilní kotelna pro nás není pouze nouzovým řešením. Je to plnohodnotná technologie, která dokáže zachovat kontinuitu provozu při havárii, rekonstrukci, plánované odstávce i dočasném navýšení výkonu stávajícího zdroje.
Teplo bez zbytečného čekání
Ve chvíli, kdy dojde k výpadku vytápění nebo ohřevu vody, není prostor pro dlouhé dodací lhůty. Proto máme mobilní kotelny připravené k rychlému nasazení a dokážeme zajistit dodávku, instalaci i uvedení technologie do provozu v co nejkratším čase.
Naše mobilní kotelny využívají zákazníci například jako náhradní zdroj tepla při havárii kotelny, během rekonstrukcí a modernizací technologií, při vytápění staveb, ohřevu nádrží a bazénů nebo pro technologické procesy v průmyslu. Mobilní řešení nachází uplatnění také při předehřevu potrubí, výrobních procesech, v bioplynových stanicích nebo všude tam, kde je nutné zajistit stabilní dodávku tepla bez přerušení provozu.
Mobilní kotelny podle konkrétních potřeb provozu
Každý objekt i technologický provoz má jiné požadavky. Proto nenabízíme univerzální řešení, ale mobilní kotelny navrhujeme podle konkrétního výkonu, typu provozu, dostupného paliva i technických podmínek v místě instalace.
Dodáváme mobilní kotelny v širokém výkonovém rozsahu, od stovek kW až po jednotky MW. V případě potřeby dokážeme více kotelen propojit do kaskády a vytvořit tak výkonově flexibilní řešení i pro rozsáhlé provozy.
Naše technologie mohou pracovat s teplou vodou, párou nebo teplonosným olejem. Dodáváme mobilní kotelny v kontejnerovém provedení, které umožňuje rychlou dopravu, bezpečné umístění na místě a efektivní připojení ke stávajícím rozvodům.
Kompletní řešení, nejen samotný kotel
Mobilní kotelna není pouze zdroj tepla. Aby mohla spolehlivě fungovat v reálném provozu, musí být technologicky kompletní, bezpečná a připravená k okamžitému nasazení.
Součástí našich řešení jsou mimo jiné kotel, hořák, regulace, čerpadla, expanzní systém, komín, elektroinstalace, palivové hospodářství, bezpečnostní prvky a potřebná dokumentace. Podle požadavků konkrétní instalace dokážeme zajistit také dálkový dohled, přenos poruchových stavů, záložní zdroj elektrické energie, rezervní čerpadla, kombinované palivové hořáky nebo úpravy pro provoz v náročných klimatických podmínkách.
Díky automatizaci a vzdálenému monitoringu mají naši zákazníci přehled o provozu kotelny i v případě, že není nutná trvalá obsluha přímo na místě. To přináší vyšší bezpečnost, lepší kontrolu nákladů i rychlejší reakci při případné provozní události.
Zkušenosti potvrzené praxí
V oboru mobilních kotelen se pohybujeme více než 15 let. Za tuto dobu jsme realizovali řadu projektů napříč Českou republikou pro průmyslové podniky, energetické společnosti, veřejné instituce i soukromé investory.
Naše zkušenosti vycházejí z reálných provozních situací, kde není prostor pro kompromisy. Každá instalace musí fungovat spolehlivě, bezpečně a bez zbytečných prodlev. Proto stavíme na rychlé reakci, kvalitním technickém návrhu, odborné montáži a dostupném servisním zázemí.
Zákazníkům poskytujeme kompletní podporu od prvotní konzultace a návrhu řešení přes dopravu, instalaci a spuštění technologie až po záruční a pozáruční servis. V případě potřeby zajišťujeme také havarijní podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Partner pro situace, kdy musí teplo fungovat
Naším cílem je dodat zákazníkovi nejen mobilní kotelnu, ale především jistotu, že jeho provoz nebude zbytečně omezen. Ať už řeší havárii, rekonstrukci, plánovanou odstávku nebo potřebuje dočasně navýšit výkon stávající kotelny, navrhneme řešení odpovídající konkrétní situaci.
Free heating s.r.o. dnes patří mezi nejvýznamnější specialisty na mobilní kotelny v České republice. Spojujeme technické know-how, vlastní technologické zázemí, rychlou dostupnost zařízení a zkušenosti z desítek realizovaných projektů.
Mobilní kotelna pro nás není jen záložním plánem. Je to rychlé, bezpečné a efektivní řešení pro všechny provozy, kde musí teplo fungovat bez kompromisů.
Jsme přímými dovozci hořáků a ohřívačů na použité, recyklované a topné oleje skupiny Kingwei Energy a specializujeme se na prodej či pronájem mobilních teplovodních a parních kotelen. Tyto kotelny jsou ideálním řešením pro dočasné vytápění budov během ...