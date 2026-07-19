Otevřete nové možnosti růstu: Enex Technologies spouští program pro distributory ve střední a východní Evropě
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Otevřete nové možnosti růstu: Enex Technologies spouští program pro distributory ve střední a východní Evropě
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Společnost Enex Technologies představila svůj nový Program pro distributory, kterým zve distributory HVACR ve střední a východní Evropě, aby urychlili svůj růst prostřednictvím strategického partnerství zaměřeného na udržitelná a vysoce výkonná řešení.
Portfolio, které otevírá nové příležitosti
Základem programu je přístup k jednomu z nejkomplexnějších a na budoucnost připravených portfolií HVACR, která jsou dnes na trhu k dispozici a která byla navržena tak, aby reagovala na rostoucí poptávku po energetické účinnosti a nízkém dopadu na životní prostředí.
Distributoři mohou využít následující řešení:
- Systémy na bázi propanu (R290) s velmi nízkým dopadem na životní prostředí
- Chillery a tepelná čerpadla s nízkým GWP, včetně pokročilých technologií free cooling
- Přesné klimatizační jednotky pro kritická prostředí, jako jsou datová centra
- Vysoce výkonné výměníky tepla
Tato široká nabídka umožňuje partnerům pokrýt široké spektrum aplikací – od komerčních budov až po high-tech infrastruktury – a zároveň splňovat stále přísnější požadavky na udržitelnost. Enex Technologies aktivně vyhledává zavedené distributory působící v oblastech HVAC, vytápění, klimatizace a datových center, se silnou lokální přítomností v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a v dalších zemích střední a východní Evropy.
Ideální partneři:
- mají silné vztahy se zákazníky a dobrou znalost trhu
- mají zájem o rozšíření produktového portfolia o inovativní řešení
- disponují schopnostmi v oblasti poprodejního servisu a technické podpory
Spoluprací s lokálními odborníky si společnost Enex Technologies klade za cíl vybudovat robustní distribuční síť schopnou dodávat řešení s vysokou přidanou hodnotou přizpůsobená potřebám regionálních trhů.
V rámci programu distributoři získají přímou technickou a obchodní podporu, stejně jako přizpůsobené marketingové a prodejní nástroje pro posílení své konkurenční pozice a získání více projektů na místních trzích.
Pro více informací o Programu pro distributory a partnerských příležitostech navštivte:
www.enextechnologies.com/distributor-program
O spoločnosti Enex Technologies
Enex Technologies je globálním lídrem ve vývoji, výrobě a komercializaci pokročilých chladicích řešení pro průmyslové, komerční a datové aplikace, se silným zaměřením na přírodní chladiva včetně CO₂, amoniaku, propanu a vody.
Skupina působí prostřednictvím portfolia vzájemně se doplňujících průmyslových značek a výrobních závodů ve 4 zemích a obsluhuje zákazníky v Evropě a na klíčových mezinárodních trzích.