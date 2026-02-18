Evropská komise mění návrh prováděcího nařízení a upravuje ekodesignové požadavky na lokální topidla
Návrh na změnu nařízení EU 2024/1103 obsahuje zpřesnění definic jednotlivých typů elektrických lokálních topidel, upravuje technické požadavky na nové funkce těchto výrobků, a sjednocuje metody měření spotřeby energie při jejich certifikaci.
Nařízení Evropské unie (EU) 2024/1103 bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU 19. dubna 2024. Jedná se o nařízení o požadavcích na ekodesign lokálních topidel a samostatných souvisejících řídicích jednotek, které zrušilo dřívější nařízení Komise (EU) 2015/1188 a současně zavedlo nové, přísnější požadavky v oblasti energetické účinnosti a emisí. Podle aktuálně zveřejněné zprávy Evropské komise je nutné reagovat na rychlý technologický vývoj, jenž byl v původním nařízení podchycen nepřesně a nepokrýval dostatečně celý segment jednotlivých typů nových zdrojů tepla. Cílem změn návrhu nařízení (EU) 2024/1103 je zpřesnit definice jednotlivých typů elektrických lokálních topidel, upravit technické požadavky na nové funkce a sjednotit metody měření spotřeby energie [1].
Sporné nařízení EU a kritika veřejnosti
Zpráva Evropské komise dále uvádí, že změny se týkají zejména vymezení jednotlivých kategorií topidel, limitů spotřeby energie v nečinných režimech, jako je pohotovostní nebo síťový režim, a nově také spotřeby tzv. samoučících se řídicích funkcí. Zároveň zpřesňuje požadavky na regulaci teploty a na informace, které musí výrobci uvádět v technické dokumentaci. Součástí úprav je i doplnění a sjednocení zkušebních metod, aby bylo možné nové požadavky jednotně kontrolovat v celé Evropské unii.
„Evropská komise novým návrhem reaguje na skutečnost, že moderní topidla jsou často vybavena pokročilou elektronikou a trvalým připojením k síti, což může vést ke zvýšené spotřebě energie mimo samotný provoz zařízení. Chceme i nadále zpřesňovat pravidla, bránit rozdílnému výkladu požadavků a zajistit rovné podmínky pro výrobce na vnitřním trhu Evropské unie. Dopad návrhu se týká především výrobců a dovozců lokálních topidel, nepřímo však přispívá k větší transparentnosti spotřeby energie i pro koncové uživatele,“ uvádí se v dokumentu s odkazem na podrobnější technické informace [2] a harmonizované evropské normy pro lokální topidla [3].
Připomíná také, že EkoDesign [4] je iniciativa zaměřená na zlepšení energetické účinnosti výrobků a snížení jejich dopadu na životní prostředí, a to bez omezení komfortu. Nové nařízení EU 2024/1103 se takto vztahuje na všechny elektrické systémy pro vytápění prostor, včetně podlahových topných rohoží a kabelů, sušáků na ručníky a termostatů, ať už jsou prodávány samostatně nebo jako součást systému.
Otevřené veřejné konzultace
Zástupci evropské komise dále odkazují na databázi iniciativy veřejné konzultace [5], kde je možné podílet se na tvorbě právních předpisů a politik v různých fázích legislativního procesu.
„Občané mohou zaslat své připomínky v rámci veřejných konzultací a prostřednictvím dalších mechanismů zpětné vazby během celého cyklu tvorby politiky. Mají rovněž možnost seznámit se souvisejícími dokumenty a příspěvky, které zaslali ostatní. Kromě toho můžete Komisi kdykoli zaslat svůj názor na to, jak zvýšit účinnost a účelnost právních předpisů EU,“ píše na stránkách s nabídkou online formuláře na stránce Lighten the Load – Have Your Say [6] s připomínkou aktuální veřejné konzultace k přípravě nového integrovaného evropského rámce pro odolnost vůči změně klimatu. Účelem iniciativy je stanovit integrovaný rámec na podporu zemí EU, tak aby přijímaná opatření byla v souladu s rozsahem budoucích výzev. Připravovaný rámec má posílit systematické řízení klimatických rizik napříč politikami, investicemi i klíčovými odvětvími a zavést princip „odolnost vůči změně klimatu již od návrhu“ jako standard veřejného rozhodování. Přijetí návrhu Komise plánuje na čtvrté čtvrtletí roku 2026 [7].
