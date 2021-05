TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Dřevo je historicky nejpřirozenějším zdrojem tepla

Dřevo je historicky nejpřirozenějším zdrojem tepla

Co si myslíte o využití dřeva jako zdroje vytápění? Pokud máte pocit, že jen přispíváte k dalšímu ničení lesů na planetě, pak vám doporučujeme přečíst si tento článek.

Společnost Schiedel se již 75 let od svého vzniku zabývá výrobou bezpečných komínových systémů. V posledních letech je na vzestupu prodej komínových systémů KINGFIRE s integrovanou krbovou vložkou, případně další produkty spojující krb s komínem.

Společnost Schiedel se zabývá vytápěním. To dodnes velkou měrou přispívá ke znečištění životního prostředí. Jako zodpovědný výrobce pracuje Schiedel na vývoji produktů, které budou čím dál méně zatěžovat ovzduší kolem nás. Pokud lidé budou využívat obnovitelné zdroje a dostupné moderní technologie, negativní působení člověka na životní prostředí se může výrazně zmírnit. Nejde totiž jen o to vytápět dřevem, ale vytápět jím chytře a efektivně tak, aby tento drahocenný zdroj tepla nepřicházel na zmar.

Jak si stojí dřevo ve srovnání s ostatními palivy

Nejproblematičtějším zdrojem vytápění je jednoznačně nekvalitní uhlí, které produkuje zdaleka nejvíce škodlivin z dostupných tuhých paliv. Překvapivě špatně z hlediska produkce CO 2 však vychází i všeobecně pozitivně vnímaný a hojně využívaný zemní plyn. Na druhé straně správně vysušené dřevo a produkty z něj jsou na tom, co se týče emisí, nesrovnatelně lépe.

Moderní kotle sníží emise až 8×

Dalším rozhodujícím faktorem minimálních emisí při spalování dřeva je kvalita otopné soustavy. Moderní krbová kamna produkují až 8× méně emisí než staré typy. Mnozí spotřebitelé však z pohodlnosti nadále využívají nevhodné kotle. Přitom jejich modernizace rozhodně nemusí vysát rodinný rozpočet. Obyvatelé ČR mohou navíc zažádat o dotace a bezúročné půjčky na moderní kotle, které jednotlivé kraje nabízejí.

Jak správně topit dřevem

Při srovnání dřeva s ostatními tepelnými zdroji docházíme k překvapivě pozitivním závěrům. To, co do kamen přikládáme, a jakým způsobem, totiž ovlivňuje míru znečištění kouře, který následně z komína vychází. Tato rovnice sice vypadá jednoduše, nicméně její praktické využití se ve školách neučí.