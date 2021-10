TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Společné komíny v bytových domech, 11. díl – Financování, režim stavby

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Kapitola 14. Financování

Jak bylo vysvětleno v úvodní kapitole, nutnost použít jen legislativě vyhovující spotřebiče při výměnách za staré, vychází z požadavku Evropské komise. Tudíž by na straně členských státu měla být vytvořena podpora této akce formou dotací. Systém dotací opravdu existuje, ovšem je jednak velice rozsáhlý a jednak se liší dle jednotlivých lokalit, rozsahu prací.

V době zpracování této publikace bylo možno doporučit:

https://novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/

https://www.mzp.cz/cz/dotace_pujcky

Ceny materiálů i ceny plynových spotřebičů nejsou obvykle konstantní. Ceníkové ceny se mění podle situace na trhu a kurzech měn a výrobci a dodavatelé nabízejí jednak slevy sezónní a jednak slevy množstevní. Lze očekávat, že při současné výměně více spotřebičů najednou může být množstevní sleva i několik desítek procent. A to zejména pokud se jí podaří kombinovat se slevou sezónní. Uvedené slevy (nebo jejich možnost) by se měly objevit v nabídce zhotovitele.

Kapitola 15. Stavba

15.1 – Dozor objednatele

Objednatel, tedy investor, by měl pro dohled nad stavbou jmenovat nezávislou osobu, nejlépe odborníka, nebo odborníky v oboru stavby komínů a v oboru instalace plynových spotřebičů. Tento dozor investora by měl zejména:

kontrolovat časový průběh stavby

kontrolovat kvalitu práce

dokumentovat všechny konstrukce, které budou po dokončení stavby nepřístupné

kontrolovat vedení stavebního deníku

účastnit se kontrolních dnů za účasti objednatele a zhotovitele

Nad rámec uvedeného může dozor investora rovněž provádět kontrolu faktur vystavených zhotovitelem a zkontrolovat konečný předávací protokol, případně dohlédnout na odstranění vad a nedodělků.

V ideálním případě se jedná o osobu, která předtím zpracovala studii Vyhodnocení proveditelnosti nebo Stavební projekt.

Součinnost dozoru i dodavatele lze smluvně podchytit.

15.2 – Předání díla po dokončení

Dílo musí být předáno postupem stanoveným ve smlouvě. Součástí předávacího protokolu by měly být minimálně:

prohlášení a certifikáty na všechny použité materiály a všechna osazená technická zařízení

revizní zpráva spalinové cesty s výsledkem „vyhovuje“

revizní zpráva na každé odběrné plynové zařízení (spotřebič)

kopie stavebního deníku

zápisy z kontrolních dnů

výkres a fotodokumentace skutečného provedení, pokud došlo v průběhu stavby ke změnám proti zadávací dokumentaci

popis postupu při odstraňování případných vad a nedodělků

15.3 – Uvedení do provozu

Pokud bylo vyžadováno v rámci stavebního řízení odsouhlasení dokončené stavby stavebním úřadem, nebo pokud byl vyžadován souhlas v rámci dotačních podmínek, nesmí být jednotlivé spotřebiče uvedeny do provozu, dokud toto odsouhlasení neproběhne a pokud není vydán souhlas s užíváním stavby.

„Důvěřuj, ale prověřuj“ platí jako nikdy předtím. Přítomností odborníka placeného objednatelem, a tedy hájícím jeho zájmy, se obvykle předejde jak finančním ztrátám, tak technickým problémům.