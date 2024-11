TZB-info / Vytápění / Komíny a kouřovody / Revizi spalinových cest může dělat jen ten, kdo k tomu má oprávnění – potvrdil Ústavní soud

Náplň každé živností definuje legislativa. Nelze si ji vykládat po svém.

Dne 1. 11. 2023 byl na TZB-info publikován článek Revizi spalinových cest může dělat jen ten, kdo k tomu má oprávnění. Článek se opíral o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který zamítl kasační stížnost. V ní se odvolával revizní technik plynových zařízení proti rozsudku Krajského soudu. Krajský soud rozhodl, že ten, kdo nezískal oprávnění k provádění revizí spalinových cest, nemůže tuto činnost vykonávat a fakturovat a jde o neoprávněné podnikání.

Žalovaný se nesmířil se zamítnutím kasační stížnosti a odvolal se na nejvyšší možnou instanci, Ústavní soud České republiky. Ten vydal 11. 6. 2024 své rozhodnutí a ústavní stížnost zamítl. Celé znění rozhodnutí Ústavního soudu je dostupné zde:

Z rozhodnutí Ústavního soudu ČR

„Skutkové okolnosti a obsah napadených rozhodnutí

1. Stěžovatel byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 61 odst. 3 písm. b) zákona o živnostenském podnikání. Přestupku se podle Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou dopustil tím, že prováděl za úplatu revize spalinových cest, které takto i fakturoval, bez živnostenského oprávnění pro výkon řemeslné živnosti kominictví. Za tento přestupek uložil městský úřad stěžovateli pokutu ve výši 6 000 Kč. Odvolání stěžovatele vedlejší účastník zamítl. Proti tomu se bránil stěžovatel žalobou proti rozhodnutí. Tvrdil, že revize spalinových cest provádí v rámci revizí plynových zařízení, se kterými tvoří spalinové cesty nedílný celek. Živnostenské oprávnění stěžovatel nepotřeboval, neboť to je potřeba jen u spalinových cest, které produkují saze a hrozí u nich riziko vzniku požáru, což není stěžovatelův případ.

2. Krajský soud v Hradci Králové žalobu zamítl. Souhlasil se stěžovatelem, že vyhrazená plynová zařízení zpravidla nevyžadují revizi spalinové cesty, neboť neprodukují saze a nespadají tak pod zákon o požární ochraně. Stěžovatel nicméně revize spalinových cest podle zákona o požární ochraně fakturoval a vydával o nich zprávy, aniž by splňovaly předpoklady podle § 44 odst. 1 zákona o požární ochraně a podle živnostenského zákona. Správně měl stěžovatel při revizi plynového zařízení prověřit, zda je u něj třeba provést revizi spalinové cesty, a učinit o této úvaze záznam. Neměl však sám vlastní úvahou hodnotit, zda je revidované zařízení schopno bezpečného provozu ve smyslu zákona o požární ochraně a vyhlášky č. 34/2016 Sb.

3. Kasační stížnost stěžovatele Nejvyšší správní soud zamítl. Oproti krajskému soudu dospěl k závěru, že zákon o požární ochraně i vyhláška č. 34/2016 Sb. se aplikují i na spalinové cesty zařízení, u kterých nehrozí riziko požáru. K provozování výdělečné činnosti spočívající v provádění revizí spalinových cest spotřebičů plynných paliv proto musí být daná osoba držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví bez ohledu na to, zda při užívání daného zařízení a jeho spalinové cesty hrozí riziko požáru. Stěžovatel patřičné živnostenské oprávnění neměl. V tomto ohledu není rozhodné, zda revizi spalinových cest fakturoval samostatně či v souhrnu s ostatními službami. Revize spalinových cest vztahující se k plynovému zařízení není součástí revize tohoto plynového zařízení, nýbrž zcela samostatným úkonem.“

IV. Závěr

10. Ústavní soud z výše uvedených důvodů proto posoudil ústavní stížnost jako zjevně neopodstatněnou a odmítl ji podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

Obsahová náplň řemeslné živnosti

Ze znění našeho článku z roku 2023 „Revizi spalinových cest může dělat jen ten, kdo k tomu má oprávnění“ mohlo nepřímo vyplývat, že jde o spor mezi plynaři a kominíky. Jednoznačně, jak to potvrdil i ústavní soud, jde ale o výklad a rozsah platnosti zákona o požární ochraně a jeho prováděcí vyhlášky a následně o rozsah náplně živnosti dané legislativou. A jak mi potvrdil i Ing. Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR, tak oni se sporu ani neúčastnili. Spor se totiž netýkal kominíka, který by fakturoval revize spalinových cest aniž by k tomu měl oprávnění, ale jak je uvedeno výše, plynaře, který prováděl a fakturoval kontroly a revize spalinových cest bez oprávnění.

Kromě dlouholetého nesprávného „výkladu“ právních předpisů, že zákon o požární ochraně a vyhláška 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty se nevztahují na spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, se tedy jednalo i o další právní předpisy, kterým je nařízení vlády o obsahové náplni jednotlivých živností. Úvodem je, třeba zdůraznit, že nikdo nemá oprávnění podnikat mimo rozsah živnosti, kterou získal. I to může být jeden z důvodů, proč byl nedávno, v říjnu prostřednictvím Hospodářské komory ČR podán v rámci připomínkového řízení k Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, návrh na úpravu obsahu živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“ v tomto znění:

„Navrhujeme vypustit větu uvedenou na konci prvního odstavce: „V rámci živnosti nelze provádět kontroly a revize spalinových cest.“, takto:

„Montáž a opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, jimiž jsou zařízení pro výrobu a úpravu plynů, skladování plynů, plnění nádob plyny, tlakové stanice, zařízení pro plnění a čerpání nádrží vozidel plyny, zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů, spotřebu plynů spalováním včetně stabilních plynových motorů ve strojovnách nebo v kotelnách a zařízení pro vypouštění hasebních plynů. Za plyny se pro účely tohoto nařízení považují jakékoli látky včetně směsi plynů, které jsou při 1,013 baru a +20 °C zcela v plynném stavu nebo mají tlak par větší než 3 bary při +50 °C. Provádění činnosti na zařízeních k plnění nádob plyny, provozování čerpacích stanic na propan-butan, kapalného zemního plynu (LNG) a plnicích stanic na stlačený zemní plyn, vodík, biometan a podobně. Provádění veškerých montážních prací a oprav plynovodů včetně servisu plynových spotřebičů, jejich uvádění do provozu a podobně. V rámci živnosti nelze provádět kontroly a revize spalinových cest .

V rámci živnosti lze dále provádět montáž, opravy a servis nevyhrazených plynových zařízení a přípravné a dokončovací práce související s prováděním plynoinstalatérských prací, například servis kempingových plynových spotřebičů, montáž a opravy rozvodů vzduchu do 16 bar, instalace a opravy laboratorních a sklářských kahanů, výrobních zařízení, ve kterých plyny vznikají jako vedlejší výrobní produkt s výjimkou plynového hospodářství čistíren odpadních vod.“.

Návrh na změnu zamítnut

Podle sdělení právního odboru HKČR byl výše uvedený návrh ze strany zpracovatele nařízení vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu zamítnut a bylo zasláno toto vysvětlení:

„V souladu s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 3. 2023, č. j. 30 A 92/2022-52, a rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 10. 2023, č. j. 2 As 82/2023-49, nelze provádět kontroly a revize spalinových cest v rámci uvedeného živnostenského oprávnění, ale výhradně osobou disponující živnostenským oprávněním pro řemeslnou živnost „Kominictví“. V cit. ustanovení § 20 a 21 nařízení vlády č. 191/2022 Sb. se hovoří o revizi a kontrole vyhrazeného plynového zařízení, nikoliv spalinových cest. Pro úplnost se podotýká, že Ústavní soud ČR podanou ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu odmítl (III. ÚS 3236/23). Podle Ústavního soudu ČR Nejvyšší správní soud své rozhodnutí pečlivě a řádně odůvodnil a odpověděl i na podstatnou většinu stěžovatelových námitek obsažených v ústavní stížnosti. Zejména srozumitelně vysvětlil odlišnosti revize plynového zařízení a revize spalinových cest tohoto zařízení. Předmětem revize vykonávané stěžovatelem mohlo být pouze samotné zařízení, nikoliv spalinové cesty. Ústavní soud neshledal na argumentaci Nejvyššího správního soudu nic svévolného a tudíž neústavního. Zdůraznit lze zejména bod 16 rozsudku, ve kterém Nejvyšší správní soud podrobně vysvětlil, že zákon o požární ochraně zahrnuje vedle prevence rizik požáru i prevenci jiných nebezpečí pro život a zdraví. Též u plynových zařízení hrozí jejich uživatelům v důsledku nesprávného provedení spalinových cest, jejich neprůchodnosti či netěsnosti, nebezpečí spojená s únikem látek, která mohou být zdraví nebezpečná. K zamezení těchto nebezpečí je nutná činnost kominíků jako profesionálů. Ústavní soud proto konstatuje, že zásah do svobody podnikání stěžovatele byl řádně a legitimně odůvodněn.“

Názor kominíka

O názor na vypuštění věty „V rámci živnosti nelze provádět kontroly a revize spalinových cest“ z obsahu živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“ jsem požádal Ing. Jaroslava Schöna, prezidenta Společenstva kominíků ČR. Ten se k tomu vyjádřil takto:

„Osobně s vypuštěním zmíněné věty z náplně živnosti Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, problém nemám, protože se jedná vlastně „jen“ o konstatování, co se nesmí v rámci živnosti provádět. Např. kamnáři ve své náplni živnosti taky nemají uvedeno, že v jejím rámci nesmí provádět čištění, kontroly a revize spalinových cest . Naopak, některé další „kominické“ činnosti najdeme i u jiných řemesel – např. v obsahu živnosti již zmíněného „kamnářství“ nalezneme činnost vložkování komínů, stejně jako v živnosti „klempířství a oprava karoserií“ najdeme činnost vložkování komínů kovovými vložkami, nebo v živnosti „zednictví“ činnost vložkování komínů keramickými materiály. Do žádné jiné živnosti než do živnosti „kominictví“ však nemůže být zahrnuta činnost provádění čištění, kontrol a revizí spalinových cest, včetně vydávání zpráv o provedeném čištění a kontrole nebo o revizi spalinové cesty, protože je tato činnost regulována právním předpisem – zákonem o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláškou (zákon 133/1985 Sb., ve znění platných předpisů a vyhl. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty). Nejvyšší správní soud a nyní i Ústavní soud ČR tuto skutečnost potvrdily a navíc dodaly, že ustanovení těchto předpisů platí v plné míře i pro spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva.

Pro úplnost – v zákoně o požární ochraně je uvedeno:

§ 44 odstavec (1)

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“). § 45 odstavec (1)

Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).

Závěr

Na závěr není možné doporučit všem techniků a zvláště pak těm revizním nic více než toto: Provádějte a fakturujte jen takové činnosti, na které máte příslušná oprávnění a osvědčení, a které patří do obsahové náplně vaší živnosti. Nemusíte mít živnost jen jednu! A nejde jen o případnou pokutu za neoprávněné podnikání. Jde i o spoluzodpovědnost za případnou havárii, požár, škodu na majetku a zdraví. Pojišťovny mají stále lepší právníky, jak dokazují i veřejně prezentované případy z nedávných povodní.