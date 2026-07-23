Zpětné získávání tepla ze spalin a technologických průmyslových procesů
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Zpětné získávání tepla ze spalin a technologických průmyslových procesů
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Které odpadní teplo a jak se dá využít? Co jsou to systémy HRS a kdy dávají smysl? Na to v přednášce odpovídá Petr Blaha, technik, Almeva East Europe.
Základní podmínky vytváří dostatečné množství tepla odváděného z různých procesů a teplota nosiče tepla. Pokud podmínky vyhovují, pak Heat Recovery Systém, aneb systém zpětného získávání tepla může významnou měrou přispět ke snížení spotřeby energie. Samozřejmě pokud existuje pro zpětně získané teplo využití. O velikosti úspor však rozhoduje nejen velikost potřeby tepla, ale i teplota teplonosiče, do kterého je zpětně získané teplo převedeno a soulad mezi časovou dostupností tepla pro zpětné získání a časovou poptávkou po tomto teple.
Almeva se dlouhodobě zabývá problematikou odvodu spalin a ty mají, vzhledem k jejich teplotě, využitelný energetický potenciál. Podobný energetický potenciál však může mít i odpadní teplý vzduch z různých technologických procesů.
Jak rozpoznat energetický a ekonomický potenciál zpětného získávání tepla? Podle slov Petra Blahy je optimálním začátkem návštěva technika. Není neobvyklé, že ve firmě již je uplatněn ekonomizér využívající část tepla ze spalin, ale nejsou využity všechny možnosti, které se nabízí. Proto má Almeva ve svém týmu specialistu na tuto problematiku nejen se silnými teoretickými znalostmi, ale i dlouhodobými praktickými zkušenostmi z měření na zkušebně i v terénu.
Pokud specialista odhadne, že potenciál pro HRS existuje a provozovatel technologie projeví zájem o jeho využití, následuje shromáždění potřebných údajů a je zpracována studie. O ni se opře zpracování ekonomické kalkulace, návratnosti investice. Následuje detailní návrh řešení a realizace, kterou zajistí Almeva včetně zaškolení obsluhy a následného servisu.
Systémy HRS od Almevy pracují s teplotou spalin, vzdušniny, až 600 °C, ale i mnohem méně až pod teplotu kondenzace vodních par a teplo převádí do vody. Jsou řešeny v by-passu. To znamená, že v případě nutné odstávky HRS, typicky pro čištění výměníku, nemusí být přerušen provoz výrobní technologie, provoz kotle atp.
Kompaktnost a modulární konstrukce zkracuje dobu montáže a umožňuje instalaci do stísněných prostorů. Dokazují to příklady, které Petr Blaha ve své přednášce uvedl.