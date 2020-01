TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Moderní teplo pro váš domov

Moderní teplo pro váš domov

Majitelé domů v nízkoenergetickém a pasivním standardu si mohli až donedávna nechat o chvílích strávených u plápolajícího krbu jen zdát. Že tomu tak již nemusí být, Vás jistě přesvědčí firma Romotop, která Vám přináší na tomto poli celou řadu řešení.

V dnešní době, kdy se u moderních domů rapidně snižuje potřeba energie na vytápění, bylo třeba reagovat na požadavky zákazníků. Proto firma Romotop zařadila do svého portfolia akumulační krbová kamna Lugo N, Luanco N a Esquina N.

Běžná krbová kamna dodávají do svého okolí krátce po zátopu a přikládce vysoký tepelný výkon, což u nízkoenergetických a pasivních domů může způsobit přetopení a s tím spojenou nepohodu a naopak po dohoření jejich teplota rychle klesá. Z tohoto důvodu jsou nad topeništěm umístěny akumulační tvarovky, které jsou schopny během topení pojímat do sebe vyzářené teplo z procesu hoření. Akumulační tvarovky ve spojení se špičkovou konstrukcí krbový kamen Vám dokáží předávat teplo do prostoru až 8 hodin po dohoření plamene.

Současné výstavbě dominují objekty nízkoenergetického nebo pasivního standardu, proto je nevyhnutelné zohlednit potřebu tepla na vytápění těchto objektů. Krbová kamna Lugo N dokáží díky propracované konstrukci a za použití nejmodernějších technologií, regulovat tepelný výkon již od 3 kW. Nepochybně velmi cennou devízou u modelu Lugo N Akum jsou akumulační prvky umístěné nad topeništěm, do nichž se během topení ukládá energie, která je schopná sálat ve formě tepla mnoho hodin po vyhasnutí plamene v topeništi. Celoprosklená dvířka s designovou klikou udělají z krbových kamen Lugo N dominantu každého domu.



Luanco N krbová kamna Romotop Luanco N krbová kamna Romotop

Lugo N krbová kamna Romotop Lugo N krbová kamna Romotop

Lugo N krbová kamna Romotop Lugo N krbová kamna Romotop



Dalšími krbovými kamny firmy Romotop jsou Luanco N s akumulací. Speciální akumulační tvarovky Romotop jsou umístěny v prostoru nad spalovací komorou. Při účinnosti 80 % dosahuje regulovatelný výkon hodnot 2,9-7,4 kW, což znásobuje variabilitu užití těchto kamen. Uživatelská přívětivost je tvořena například jediným ovladačem vzduchu, kterým lze ovládat oba přívody vzduchu. Estetické nároky zákazníka jistě uspokojí výběr z variant – plechové, s pískovcem, s kamenem a samozřejmě s oblíbenou keramikou, dodávanou opět ve třiceti možných glazurách.

Poslední akumulační kamna a zároveň novinkou mezi produkty firmy Romotop jsou kamna Esquina N. Spodní hranice regulovatelného výkonu začíná na hodnotě 3 kW. Tento fakt je předurčuje pro hojné užívání jako i výše uvedené v nízkoenergetických a pasivních objektech. Aby i u těchto kamen bylo dosaženo designové neotřelosti, je možné u kamen Esquina N dokoupit designově funkční dřevník.

ROMOTOP se i letos těší na setkání s Vámi na výstavě INFOTHERMA ve dnech 20. – 23. 1. 2020 na Výstavišti Černá louka, Ostrava.

Navštivte naši expozici. Uvidíte novinky v krbových kamnech, vložkách a designových krbech. Náš tým Vám ochotně poradí ideální řešení pro standardní nebo nízkoenergetické bydlení.