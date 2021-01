TZB-info / Vytápění / Kotlíkové dotace / Pokračování kotlíkových dotací v rámci programu OPŽP 2021 – 2027

Pokračování kotlíkových dotací v rámci programu OPŽP 2021 – 2027

Přinášíme stručnou informaci o vývoji situace v případě pokračování úspěšného dotačního programu „Kotlíkové dotace“.

Předešlé kotlíkové dotace byly součástí dotačního programu OPŽP 2014–2020, který umožňoval čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. Tento program v roce 2020 skončil a nahradit jej má nástupnický program OPŽP 2021–2027. V současnosti je již zpracován návrh Programového dokumentu (PD) k tomuto programu, ve kterém jsou definovány základní oblasti podpory pro dotčené období a začínají vznikat první pracovní skupiny k projednání základních principů podpory v těchto oblastech. V PD je v rámci Specifického cíle 1.2: Podpora energie z obnovitelných zdrojů jako jedna ze základních podporovaných aktivit uvedena:

výměna nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic.

Jinými slovy, počítá se s dalším pokračováním kotlíkových dotací i v následujících létech. Celý program OPŽP 2021–2027 má být schválen nejpozději počátkem druhého pololetí 2021, takže s vyhlášením nového kola dotací na výměnu starých kotlů na pevná paliva lze počítat nejdříve na konci tohoto roku. Dotace má být opět poskytována prostřednictvím krajských úřadů, takže lze počítat s reálným zpomalením celého procesu (s tempem již ověřeným časem). Tedy takto, SFŽP vyhlásí obecné podmínky dotace, krajské úřady vyhlásí své podmínky do půl roku na to, a do dalšího měsíce začne příjem přihlášek. Reálně lze proto počítat s vyplácením dotací konečným příjemcům někdy v druhé polovině 2022.

Budoucí pracovní skupina k oblasti specifického cíle 1.2 by měla začít pracovat na počátku roku 2021 a měla by určit také jaké zdroje je možné vyměňovat a za jakých finančních podmínek. Vedle více jak 300 tisíc starých ručně plněných kotlů na pevná paliva, které nebudou moci být provozovány od září 2022, se hovoří také o prohořívacích a odhořívacích kotlích třídy 3, či o lokálních topidlech, která slouží jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

O celkové výši alokované částky na dotace se také spekuluje. Reálné částky se pohybují v rozmezí 6 až 10 mld. Kč.