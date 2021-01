TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Kotlíkové dotace budou nově rozděleny do dvou skupin

Kotlíkové dotace, byť v poněkud jiné podobě, mají podle ministra životního prostředí pokračovat i v příštích letech. Od roku 2015 bylo už vyměněno 58 000 kotlů. S probíhajícími výměnami by to mělo být 100 000 nejvíce znečisťujících kotlů v domácnostech.

Na kotlíkové dotace půjde nových 600 milionů korun

„Na kotlíkové dotace jsme převedli část peněz z jiných částí dobíhajícího programu Životní prostředí. Z těchto peněz uspokojíme všechny žádosti, které byly na úrovni krajů do konce loňského roku schváleny k proplacení. Původně jsme předpokládali, že na kotlíkové dotace půjde 9–10 miliard korun, dnes jsme na 12 miliardách. Čistě jen z evropských fondů se to týkalo deseti miliard,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Od roku 2015 bylo už vyměněno 58 tisíc kotlů

S probíhajícími výměnami by to mělo být sto tisíc nejvíce znečisťujících kotlů v domácnostech, hlavně kotlů na uhlí.

"Jakkoliv se proces výměn rozběhl, k výměně je ještě minimálně 330 tisíc kotlů," upozorňuje Ing. Zdeněk Lyčka, člen představenstva APTT, soudní znalec a spolupracovník redakce.

„Pokud máte starý kotel první a druhé emisní třídy, tak se dotace stoprocentně vyplatí. Nový kotel je daleko úspornější. Zvýší se i komfort topení, protože nové kotle fungují automaticky. A pak je tu samozřejmě i ekologie.

Z dotace se zaplatí od 75 do 80 % ceny. V asi stovce obcí se zhoršenou kvalitou ovzduší je to ještě víc. Jsou však kraje a obce, třeba Ostrava, kde bylo možné výměnu kotle pořídit zadarmo. Protože to, co nepokryla samotná dotace, se doplácelo z těchto zdrojů.

Vím o jediném důvodu, proč někdo nechce nový kotel, a to je, že v moderním kotli nejde pálit odpad. V některých oblastech se skutečně dělo, že lidé topili plasty. Nebo i plastovými lahvemi naplněnými směsí oleje a pilin, kterým se říkalo ‚ostravská raketa‘,“ říká mimo jiné Richard Brabec v rozhovoru.

Kotlíkové dotace v novém unijním rozpočtu v letech 2021–2027

