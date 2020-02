TZB-info / Vytápění / Měření a regulace / Siemens představuje nový termostat s bezdrátovou komunikací

Siemens představuje nový termostat s bezdrátovou komunikací

Chytrý termostat umožňuje snadnou instalaci, vzdálené ovládání a s ním i úsporu energie. Jaké jsou další funkce?

Chytrý termostat pro řízení systému vytápění v domácnostech a komerčních objektech

Možnost připojení až 6 přijímačů a integrace do nadřazeného řídicího systému budovy

Zónové řízení vytápění na základě přítomnosti osob

Vzdálené ovládání pomocí mobilní aplikace

Chytrý termostat RDS110.R lze propojit až se šesti periferními přijímači nebo servopohony termostatických ventilů pomocí rádiové komunikace THREAD. Novinka má Wi-Fi připojení, lze ji ovládat pomocí mobilní aplikace a díky komunikaci BACnet je možná integrace termostatu do nadřazeného řídicího systému budovy. Termostat disponuje vestavěným čidlem relativní vlhkosti, teploty a funkcí geofencingu.

Bezdrátové propojení mezi termostatem a nadřazeným topným systémem umožňuje snadnou instalaci během několika minut, integrovaný průvodce navigací urychluje proces uvedení zařízení do provozu. Designový termostat má barevný dotykový displej a uživatelsky velmi přívětivé prostředí. „Díky snadné instalaci, bezdrátové komunikaci, intuitivnímu ovládání a jednoduché obsluze je termostat ideálním řešením pro profesionální montážní firmy i pro náročné uživatele. Vnitřní prostředí navíc můžete řídit kdykoli a odkudkoli, a to přes aplikaci v mobilním telefonu,“ říká Michal Bassy, produktový manažer společnosti Siemens.

Termostat RDS110.R lze díky komunikaci BACnet snadno integrovat do nadřazeného řídicího systému budovy. Kromě vestavěných čidel jsou k dispozici konfigurovatelné multifunkční vstupy, které se dají kombinovat s externími čidly (například venkovní teploty) nebo jinými spínači (osvětlení, ovládání žaluzií apod.). Zařízení je založeno na řešení zvaném System One, které umožňuje bezproblémovou integraci do systému Desigo společnosti Siemens. Brzy bude k dispozici také podpora k připojení termostatu do systému pro řízení budov Desigo CC.

Pomocí rádiové komunikace THREAD lze termostat propojit s maximálně šesti periferními spínači nebo servopohony termostatických pohonů. Je tak například možné řídit jeden až šest radiátorů dle aktuální potřeby. Mimoto zařízení disponuje připojením k Wi-Fi a Siemens cloudu. Uživatelé mohou k nasbíraným datům přistupovat vzdáleně prostřednictvím aplikace a z mobilního telefonu monitorovat a regulovat teplotu v domácnosti.

Pohodlí s maximálními úsporami

Termostat disponuje řadou ovládacích funkcí od časových programů, volby různých režimů (např. Přítomnost, Nepřítomnost), přes regulaci relativní vlhkosti a monitoring kvality vzduchu až po funkci geofencingu a mnoho dalšího. Jednotlivé funkce mají přímý vliv na energeticky účinný provoz. Uživatelé tak mohou efektivně snížit náklady na spotřebu energií nutných k vytápění až o 15 %.

Funkce denního plánování umožňuje optimálně regulovat příjemné vnitřní prostředí při současném zachování ideální energetické účinnosti pomocí přednastavených režimů vytápění. Při nečekaných změnách plánu se o vnitřní prostředí postará funkce geofencing a nastavení vytápění, které se spustí za předpokladu, že se uživatel nachází v blízkosti. „Funkci geofencingu ocení zejména ti, kdo nemají pravidelný denní režim. Vytápění domácnosti se automaticky upraví na komfortní úroveň podle toho, zda jsou v místnosti přítomny nějaké osoby, což přispívá k nižší spotřebě energie a snížení celkových nákladů,“ doplňuje Michal Bassy.

Termostat disponuje vestavěným čidlem relativní vlhkosti a teploty. Díky učebnímu algoritmu dokáže pracovat s průměrnými hodnotami, a tak určit strategii vytápění pro dosažení optimálního komfortu i ve velkých místnostech. Symbol zeleného lístku signalizuje, že zařízení pracuje na nejvyšší možné úrovni energetické účinnosti. Díky řadě ovládacích funkcí v mobilní aplikaci i na dotykové obrazovce vytváří chytrý termostat perfektní prostředí pro život. Rovněž splňuje požadavky směrnice EU 813/2013 (směrnice o ekodesignu) pro třídu IV pro optimální energetickou účinnost.