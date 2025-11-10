Ovládejte teplo mobilem a ušetřete
Současné trendy v bydlení a ceny energií, stejně jako legislativní požadavky a nadcházející platby za emise CO2, vyžadují používání pokročilejších a chytrých systémů regulace vytápění. Tyto systémy nejenže šetří náklady, ale přinášejí také komfort dálkového ovládání přes mobilní aplikace. Tento článek má za cíl představit možnosti nové regulační platformy Heimeier NEO, která tyto požadavky naplňuje a pomoci čtenáři se zorientovat, které řešení je nejvhodnější.
Úspory a komfort na prvním místě
- Úspory: Vytápění prázdného bytu na komfortní teplotu je plýtvání. Snížení teploty o 1 °C přináší úsporu 6–8 % nákladů. Přesná a časově řízená regulace tak snižuje vaše platby za energie. Přetápění je v nových a rekonstruovaných budovách díky vyšší teplotě povrchů stěn a oken vnímáno spíše negativně.
- Geofencing: Využijte funkci geofencingu, ve které si v mobilní aplikaci definujete zónu DOMOV. Pokud opustíte tuto oblast, vytápění se přepne do úsporného režimu. Až se vrátíte do zóny, automaticky se zase zapne. Tato funkce je ideálním pomocníkem pro lidi s nepravidelným denním rytmem a přináší značné úspory bez dopadu na komfort bydlení.
- Monitorování spotřeby: Aplikace nepřetržitě sleduje spotřebu energie, a vy tak máte vše pod kontrolou.
- Optimalizace spuštění: Termostat dokáže zapnout vytápění s předstihem tak, aby v zadaném čase bylo dosaženo požadované teploty. Monitoruje chování místností a vychází z dat za poslední tři dny, což zajišťuje jeho efektivitu bez ohledu na venkovní počasí.
- Dovolená: Nastavte si datum příjezdu a systém se postará, aby byl byt ve vámi zvolený den vyhřátý na komfortní teplotu.
- Uzamčení displeje: Termostaty neoAir a neoSTAT lze zamknout PIN kódem a zamezit tak nechtěným změnám v nastavení.
Jak systém funguje?
Regulaci NEO lze rozdělit na drátové a bezdrátové provedení. Bezdrátové řešení je ideální pro rekonstrukce, kde je náročné provádět kabeláž. Termostaty jsou autonomní a fungují i bez spárování s aplikací – veškeré nastavení je uloženo přímo v nich. Pro dálkové ovládání je zapotřebí internetová brána neoHUB, která se kabelem připojuje k domácímu Wi-Fi routeru. Výjimkou jsou termostaty neoSTAT WIFI, které lze s routerem spárovat přímo.
Pokročilé možnosti pro speciální použití
Externí kabelové teplotní čidlo
Termostaty řady NEO lze doplnit externím kabelovým čidlem teploty vzduchu. To se hodí například v koupelnách, kde nelze kvůli bezpečnostním zónám umístit termostat s napájením 230 V. Termostat pak můžete instalovat na chodbě a teplotu snímat v koupelně. Alternativou je i bezdrátové čidlo.
Externí kabelové teplotní čidlo podlahy
Podlahové teplotní čidlo je součástí dodávky termostatu neoSTAT-e pro řízení elektrického podlahového vytápění, které hlídá podlahovou plochu před přehřátím, např. při otevřeném okně v koupelně. U termostatů neoSTAT a neoAIR lze čidlo doplnit jako příslušenství a zadat max. teplotu podlahy např. jako ochranu podlahové pochozí vrstvy, pokud by mohlo dojít k jejímu poškození.
Řešení pro různé typy vytápění
Bezdrátový systém pro podlahové vytápění
Základní prvky tvoří termostaty neoAir, 8-kanálová centrála UH-8-RFmini, elektrické pohony EMO-T nebo EMOtec 230V NC a internetová brána neoHUB. Centrála přijímá pokyny od termostatů a spíná pohony na jednotlivých okruzích. Současně dokáže spínat oběhové čerpadlo a zdroj tepla. V případě potřeby lze pro ovládání zdroje tepla na dálku použít bezdrátový modul RF Switch, který přijímá radiovým signálem pokyny centrály. Termostat neoAir můžete provozovat i jako spínací hodiny např. pro ohřev teplé vody.
Drátový systém pro podlahové vytápění
Základní prvky tvoří termostaty neoSTAT, 6-kanálová centrála UH-6, elektrické pohony EMO-T nebo EMOtec 230V NC a internetová brána neoHUB. Centrála napájí termostaty a spíná pohony na okruzích. Současně dokáže spínat oběhové čerpadlo a zdroj tepla.
Ovládání přívodu tepla do bytu
- Bezdrátové řešení: Pro řízení jednoho nebo dvou pohonů lze použít termostaty neoAir společně s 2-kanálovým modulem RF Switch (230 V), který ovládá připojené aktivní prvky, el. pohony EMO-T/EMOtec 230V NC nebo oběhové čerpadlo. Termostaty neoAIR se párují s bránou neoHUB spojenou kabelem s domácím routerem pro dálkové ovládání mobilní aplikací. Je-li jeden s termostatů neoAIR provozován i jako časovač, lze výstupem HW aktivovat ohřev teplé vody v nastaveném časovém režimu. Součástí ohřívače musí být provozní i havarijní termostat.
- Drátové řešení: V domácnostech umožňujících provedení kabeláže se používají termostaty neoSTAT WIFI (230 V), které se párují přímo s domácím routerem pro ovládání mobilní aplikací. Termostaty ovládají přímo elektrické pohony EMO-T/EMOtec 230V NC nebo zdroje tepla/čerpadla. NeoSTAT WIFI lze provozovat jako termostat nebo jako časovač, který řídí ohřev teplé vody v nastaveném časovém programu. Ohřívač vody musí být vybaven provozním i havarijním termostatem.
Elektrické podlahové vytápění
Obvykle se v koupelnách a předsíních používají topné fólie a rohože. Ideálním řešením je termostat neoSTAT-e, jehož součástí je i podlahové čidlo. Pro komunikaci přes mobilní aplikaci je nutné spárování s bránou neoHUB.
Regulace otopných těles
Termostatické ventily na radiátorech můžete osadit elektronickými hlavicemi neo-K. Ty se spárují s bránou neoHUB a umožňují ovládání všech radiátorů přes aplikaci. Jednoduché nastavení teploty a programů lze provést i přímo na hlavici. Hlavice neo-K je kompatibilní se systémy Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa a IFTTT. Unikátní hybridní koncept neo-K kombinuje termostatickou hlavici s elektrickým pohonem v jednom, což přináší přesnou regulaci, velmi tichý provoz a dlouhou výdrž baterie. Připojení je standardu M 30×1,5 s možností použití adaptérů.
Heimeier NEO
Aplikace Heimeier NEO slouží jako mozek chytrého systému vytápění. Jedná se o intuitivní mobilní aplikaci, která vám umožní plně ovládat a monitorovat vytápění vašeho domu či bytu odkudkoli na světě, a to přímo z vašeho telefonu.
Internetová brána neoHUB
Brána neoHUB poskytuje všem termostatům a hlavicím neo-K přístup k domácímu routeru, a tím i dálkové ovládání přes internet pomocí aplikace NEO. Připojuje se k domácímu routeru kabelem. Jedinou výjimkou jsou termostaty , které se k routeru připojují přímo.
Platformu NEO lze také integrovat a ovládat s předními platformami chytré domácnosti, jako je Apple HomeKit, Google Assistant, Amazon Alexa a IFTTT.
Technická podpora
Odborný tým IMI Climate Control Vám pomůže sestavit systém přesně podle Vašich potřeb včetně potřebného příslušenství a dalších komponent vytápěcího systému pro spolehlivý, úsporný a tichý provoz.
