Radiátory Zehnder na Infothermě 2020

Vysoké tepelné výkony pro rychlé usušení ručníků, krásný design, velkorysé otvory pro pohodlné zavěšení a sušení více ručníků, ale i originál mezi ocelovými článkovými radiátory pro bytové protory.

Koupelnové radiátory

Zehnder Zeta

Vysoká elegance a jasné linie. Elegantní kombinace plochého designu vodorovných trubek a kulatých svislých trubek přináší do koupelny moderní vzhled a funkčnost. Velkorysý prostor mezi sadou vodorovných trubek a jejich větší vzdálenost od zdi umožňuje snadné zavěšení a rychlejší sušení ručníků.

Dostupné modely: výška 120, 160 cm; délka 50, 60 cm; tepelný výkon 303 – 746 W; vytápění teplovodní, kombinované nebo elektrické; bílá, chrom.

Zehnder Kleo

Zehnder Kleo přesvědčuje svou jemnou štíhlou konstrukcí a vysokými tepelnými výkony pro rychlé usušení ručníků a vyhřátí koupelny. Svislé radiátory jsou v kombinaci s 1 nebo více držáky na ručník vhodné nejen do koupelny, ale rovněž do moderní kuchyně, bez držáku do chodby, předsíně nebo jiných bytových prostor. Pro instalaci pod oknem nebo v podkroví lze použít vodorovné provedení, které lze doplnit el. topnou tyčí pro kombinované vytápění.

Dostupné modely: Svislé: výška 150, 180 cm; délka 33, 16, 56 cm; tepelný výkon 594 – 1193 W; vytápění teplovodní. Vodorovné: výška 80, 120, 150, 170 cm; délka 40, 45, 50, 60, 75 cm; tepelný výkon 508 – 1109 W; vytápění teplovodní nebo kombinované. Všechny modely: bílá, chrom, 48 barev.

Zehnder Vitalo Bar

Čistý geometrický tvar může být tak krásný a navíc energeticky účinný. Zehnder Vitalo Bar je toho důkazem. Revoluční technologie s vysoce vodivými materiály jako je hliník, měď a grafit zajišťuje mimořádně rychlé vytápění koupelny s příjemným sálavým teplem. Chromované držáky se postarají o usušení a příjemné nahřátí ručníků.

Dostupné modely: výška 125, 160, 190 cm; délka 40, 50, 60 cm; tepelný výkon 465 – 994 W; vytápění teplovodní nebo elektrické; bílá, elox Alu, 47 barev.





Zehnder Kazeane

Skvělý design od známých návrhářů King & Miranda. Designový radiátor, překonávající minimalismus, s unikátním vzhledem se šikmými plochými trubkami, s půvabem jednoduchosti. Dvě úrovně šikmých plochých trubek zvyšují jeho inovativnost. Velkorysé otvory poskytnou celé rodině dostatek místa pro pohodlné zavěšení a sušení více ručníků. Může nalézt místo kdekoliv bytě, nejen v koupelně.

Dostupné modely: výška 100, 130, 160, 170, 180, 190 cm; délka 50, 60 cm; tepelný výkon 398 – 847 W; vytápění teplovodní, kombinované nebo elektrické; bílá, 48 barev, chromované.

Zehnder Roda Spa Asym

Zehnder Roda Spa Asym – moderní design a vyšší komfort v koupelně. Jeho vzhled navozuje příjemné moderní prostředí, díky asymetrickému uspořádání plochých trubek se zavěšení ručníků ze strany stává radostí pro všechny cleny rodiny. K dispozici v levém i pravém provedení, téměř ve všech brilantních barvách Zehnder pro teplovodní, kombinované nebo čistě elektrické vytápění.

Dostupné modely: výška 80, 120, 170 cm; délka 55 cm; tepelný výkon 430 – 810 W; vytápění teplovodní čistě elektrické; bílá, 47 barev.

Bytové radiátory

Zehnder Charleston Bench (radiátor s lavicí)

Nadčasová elegance. Originál mezi ocelovými článkovými radiátory. Výkonný, všestranný a bezpečný díky zaoblenému tvaru článků. Poskytuje příjemné sálavé teplo, které promění obytný prostor v oázu tepelné pohody. K dispozici rovněž v provedení s lavicí.

Zehnder Metropolitan

Stejně elegantní jako rafinovaný: Zehnder Metropolitan. Inovativní radiátor s plochým designem a obvodovým tříhranným profilem, zkoseným směrem ke stěně působí obzvlášť lehce. Topné trubky v plochém designu zajišťují vysoký podíl sálavého tepla a díky tomu celkovou tepelnou pohodu v koupelně. Hodí se do každého prostředí a ke každému stylu. K dostání ve vodorovném a svislém provedení ve všech barvách Zehnder.