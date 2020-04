TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / 75 milionů instalovaných deskových radiátorů Kermi. Děkujeme!

75 milionů instalovaných deskových radiátorů Kermi. Děkujeme!

Společnost Kermi vyrábí desková otopná tělesa více než 50 let: v průběhu této doby jich bylo nainstalováno již 75 milionů! Seřazené vedle sebe by mohly téměř dvakrát obtočit celou zeměkouli. Kermi chce proto tímto poděkovat odborným partnerům, kteří produkty Kermi doporučují a instalují, neboť bez jejich důvěry by nebylo tohoto úspěchu – 75 milionů instalovaných deskových radiátorů - možné dosáhnout!