TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Rok 2020 představuje pro Kermi mnoho úspěchů

Rok 2020 představuje pro Kermi mnoho úspěchů

V roce 2020 slaví Kermi hned několik úspěchů – 60 let od založení společnosti, 75 milionů instalovaných deskových otopných těles Kermi a 44 let zkušeností, kompetence, vášně a inovativních řešení sprchových koutů Kermi.

60 LET OD ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI & 75 MILIONŮ INSTALOVANÝCH DESKOVÝCH OTOPNÝCH TĚLES KERMI

V roce 1960 založili společníci KERschl a SchMIdt firmu jako řemeslný podnik na výrobu nádrží na topný olej. O sedm let později došlo k spuštění první výroby deskových otopných těles. Společnost Kermi vyrábí desková otopná tělesa více než 50 let: v průběhu této doby jich bylo nainstalováno již 75 milionů! Seřazeni vedle sebe by mohli téměř dvakrát obtočit celou zeměkouli. Kermi si je tohoto úspěchu vědoma a děkuje touto cestou svým zákazníkům a odborným partnerům, neboť bez jejich důvěry by nebylo tohoto úspěchu – 75 milionů instalovaných deskových radiátorů – možné dosáhnout!

44 LET ZKUŠENOSTÍ, KOMPETENCE, VÁŠNĚ A INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ SPRCHOVÝCH KOUTŮ KERMI

Jedinečná narozeninová edice

V rámci 44. výročí sprchových koutů představuje Kermi speciální narozeninovou edici: White Line. Ta zahrnuje čtyři sprchové kouty Walk-In ve svěžím lehkém bílém matném vzhledu s pískovaným dekorem a ochrannou vrstvou jednoduchou na údržbu, za mimořádnou výroční cenu. Jedinečná edice, která zdůrazňuje kvalitu sprchového komfortu a pohody v moderní koupelně.



Posuvné dveře NICA s profily ve svěží barvě bílá Soft a v pískovaném dekoru skla Dekor V-Line jako jedinečné sprchové Walk-In řešení. Posuvné dveře NICA s profily ve svěží barvě bílá Soft a v pískovaném dekoru skla Dekor V-Line jako jedinečné sprchové Walk-In řešení.