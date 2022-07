TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Jaký způsob vytápění zvolit do koupelny?

Horká koupel nebo relaxační sprcha nabijí tělo pozitivní energií. Jenže vystoupíte-li z vany naplněné horkou vodou nebo ze sprchového koutu plného páry do studené koupelny, máte po náladě.

Proto je důležité zvolit do koupelny ideální způsob vytápění, abyste se zde cítili komfortně po celý rok. S rostoucími cenami energií musíte zohlednit i ekonomickou stránku věci. Náš průvodce vám představí základní typy vytápění do koupelny, jejich výhody i nevýhody.

Koupelna je unikátní místnost v bytě či domě a má zcela specifické požadavky na vytápění. Podobně jako v kuchyni se zde drží zvýšená vlhkost, s teplotou to je ale trochu jinak. Horká pára z vaší večerní koupele je zde ojedinělým jevem, po většinu dne zůstává místnost spíše studená. Koupelně bývá vyměřen spíše menší prostor, málo větraný a ohraničený dlážděnou podlahou a stěnami s obklady. Takové prostředí je ideální pro množení plísní, které ohrožují lidský organismus. Aby se zde plísně nešířily, je nutné místnost pravidelně větrat a pořídit kvalitní topný žebřík do koupelny.

Faktory výběru

Finanční možnosti zákazníka jsou nepochybně jedním, ale nikoliv jediným klíčovým faktorem. Svou roli hraje i objem místnosti. Zřejmě budete muset vzít do ruky tužku, papír a kalkulačku, abyste zjistili kolik metrů krychlových vzduchu bude muset topení v místnosti ohřát. Přemýšlíte, jak drahý bude provoz vytápění? Pak musíte vzít v potaz i tepelné ztráty místnosti, které jsou dány typem oken a jejich umístěním či skladbou stěn. Podle toho lze orientačně určit výkon vytápění. Rozhodujícím faktorem je také typ zapojení a náročnost montáže. Například podlahové topení je reálným kandidátem pouze do koupelen zcela nových nebo rekonstruovaných. Na poslední místo v tomto seznamu klíčových faktorů dáváme design. Estetický dojem, kterým některá topná tělesa dokáží zapůsobit, může být překvapivý a neměl by být opomenut.

Kam topení umístit?

Pomiňme podlahové vytápění, kde je otázka zodpovězená už v samotném názvu. U ostatních druhů vytápění nemusí být výběr umístění tak jednoduchý. Koupelnový radiátor je ideální mít v blízkosti vany nebo sprchového koutu. Často na něj totiž pokládáme ručník a uvítáme, pokud ho máme po ruce. Nesmíme ale zapomenout ani na otázku bezpečnosti, zvláště když jde o elektrický typ vytápění. Koupelna je rozdělená do čtyř zón podle míry rizika styku vody s elektrickým zařízením. Takový kontakt může vést k poškození zařízení, v horším případě k nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Je vhodné poradit se v takovém případě s odborníkem.

Klasický radiátor

Majitelé starších domů s koupelnou napojenou na ústřední vytápění tradičně volili tyto typy radiátorů. Výhodou klasického radiátoru je jeho jednoduchost, nevýhodou jeho prostorová náročnost. Dnes ale existují i elektrické radiátory. Ty lze použít i v horkém letním období, kdy je centrální vytápění vypnuté a nezahřeje uživatele, který prochladl při nečekané letní přeháňce či během návštěvy koupaliště.

Žebřík do koupelny

V současnosti asi nejoblíbenější řešení, které má multifunkční využití. Kromě vytápění perfektně poslouží jako věšák na ručníky. Na topném žebříku bleskově usušíte i narychlo vyprané kusy oblečení.

Nástěnná topná tělesa existují ve variantě elektrické i teplovodní, jež se připojuje k centrálnímu topnému systému domu. Nevýhody tohoto řešení už byly popsány u výše uvedených klasických radiátorů. Ale na výběr je ještě třetí možnost – kombinované vytápění. Mimo topnou sezónu lze ohřát vodu v trubkách elektřinou. Před zapnutím ale nesmí uživatel zapomenout na uzavření ventilu, který radiátor oddělí od zbytku topné soustavy.

Žebříky do koupelny vyžadují prostor na stěně, zde ale zpravidla není o místo nouze. Naopak nepřekážejí na podlaze, což většina uživatelů ocení při mytí podlahy. Existuje nepřeberné množství výrobků, vybírat lze podle typu zapojení, výkonu i designu. Důležitá je také otázka materiálu. Nástěnné otopné těleso může být odolné ocelové, které se poněkud pomaleji zahřívá. Hliníkový žebřík se zahřeje rychleji, ale také rychle po vypnutí vychladne.

Podlahové vytápění

Je trendem poslední dekády. Také podlahové vytápění lze napojit na okruh ústředního topení, ale může být i elektrické. Je to dobrá volba pro větší koupelny.

Podlahové topení má náročnou montáž a hodí se tedy do koupelny rekonstruované nebo do novostavby. Existuje ale varianta elektrické topné rohože, která je dostupná i pro stávající koupelny. Rohože mají tloušťku jen cca 3 mm, takže příliš nezvyšují úroveň podlahy.

Vytápění tohoto typu je konzistentní a pocitově příjemné. Uživatel po osprchování vstupuje na příjemně teplou podlahu. Podlahové topení má nevýhodu v tom, že je velmi drahé na pořízení. Ovšem samotný provoz až tak nákladný není.

Infračervené zářiče

Byly hitem socialistických koupelen, nyní se vrací propracovanější než dříve. Fungují na principu topných desek, které ohřívají objekty, v nichž se akumuluje teplo. Uživatelé tak okamžitě získávají teplo. S infračerveným topením lze dobře regulovat teplotu v místnosti, protože nemá velkou tepelnou kapacitu. Funguje s nízkou spotřebou elektrické energie a má snadnou údržbu. Důležité je ale jeho umístění. Blízko umístěné předměty se přehřívají; ty, které jsou mimo dosah zářiče, zůstávají chladné.