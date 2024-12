TZB-info / Vytápění / Otopné plochy / Ideální pro modernizační projekty: sálavé vytápění pro podlahy, stropy nebo stěny

Ideální pro modernizační projekty: sálavé vytápění pro podlahy, stropy nebo stěny

Cíle ochrany klimatu a s nimi spojené nové legislativy zaměřují pozornost na energeticky efektivní sálavé vytápěcí systémy v rámci modernizačních projektů. Níže se dozvíte, proč jsou podlahové, stropní a stěnové vytápěcí systémy stále více vyhledávané a jaké možnosti nabízejí.

Krize v oblasti nové výstavby způsobuje, že stavební průmysl se více soustředí na stávající budovy. Ty nabízejí velký potenciál: 85 % budov v Evropské unii bylo postaveno v roce 2000 nebo dříve a 75 % má slabou energetickou bilanci. Pokud jde o snižování emisí ve stavebnictví, energeticky efektivní renovace stávajících budov je nezbytná. Stávající budovy totiž odpovídají přibližně za 75 % emisí skleníkových plynů a spotřeby energie během své životnosti, zatímco novostavby odpovídají pouze za 25 % šedé energie a spotřeby energie.

Změny v směrnici EU o energetické hospodárnosti budov

Revidovaná směrnice EU o energetické hospodárnosti budov významně přispívá k cíli Evropské unie dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Opatření zahrnují:

Národní trajektorie na snížení průměrné primární spotřeby energie obytných budov.

Rozšířené dlouhodobé strategie renovací, přejmenované na Národní plány renovací budov.

Postupné ukončení používání samostatných kotlů na fosilní paliva, počínaje ukončením dotací na tyto kotle od 1. ledna 2025.

Jednotná kontaktní místa pro energetické renovace budov pro vlastníky, malé a střední podniky a další zainteresované strany.

Modernizace budov a jejich systémů a lepší integrace do energetických systémů (vytápění, chlazení, ventilace, nabíjení elektrických vozidel a obnovitelné zdroje energie).

Na základě těchto opatření vypracovaly země Evropské unie a přijaly, nebo momentálně revidují, své individuální legislativy. Vliv na trh renovací v jednotlivých zemích je masivní, přičemž nejvíce jsou ovlivněny budovy s prokázatelně nejhorší energetickou bilancí.

Renovace přinášejí nejen finanční výhody pro vlastníky budov, ale jsou i udržitelnější než nové výstavby, protože „šedá energetická bilance“ je lepší. Často se renovace provádějí s cílem snížit potřebu vytápění nebo chlazení. Kromě izolace a stínění hraje klíčovou roli i nainstalovaný vytápěcí systém. Podle analýzy výzkumného centra JRC Evropské komise tepelná čerpadla hrají centrální roli v přechodu na klimaticky neutrální společnost a jsou považována za klíčový nástroj pro dosažení nezávislosti na zahraničních zdrojích ropy a plynu.

Iniciativa EU pro tepelná čerpadla

EU vypracovala plán na urychlení výroby a instalace tepelných čerpadel. Studie JRC zkoumá potenciální dopad rozšíření systémů tepelných čerpadel. Analýza ukazuje, že výměna 30 milionů olejových a plynových kotlů do roku 2030 (přibližně 35 % všech plynových a olejových kotlů) by vedla ke snížení spotřeby plynu a oleje v těchto budovách o 36 % a poklesu emisí CO 2 o 28 %.

Ve většině případů by přechod z kotle na fosilní paliva na tepelné čerpadlo vedl k nižším nákladům na vytápění. Podle JRC by sice další tepelná čerpadla zvýšila zatížení elektrické sítě, tento dopad by však byl relativně malý a mohl by být zmírněn nebo úplně eliminován aktivací flexibilních opatření na straně poptávky, jako například aktivací tepelného čerpadla dodavatelem energie během špičkových časů nabíjení nebo jeho vypnutím v čase vysoké spotřeby elektřiny. „Snížení emisí CO 2 se ještě zvýší s dekarbonizací elektrického systému. V zemích s nízkouhlíkovým elektrickým mixem, jako jsou Švédsko, Francie, Lucembursko a Finsko, je provoz tepelných čerpadel téměř uhlíkově neutrální,“ uvádí studie JRC.

Rozdíly v rámci Evropy

Počet plynových a olejových kotlů v obytných budovách se mezi členskými státy EU výrazně liší. Podle studie JRC mají Itálie a Německo nejvyšší počet plynových kotlů v domácnostech, následované Francií, Španělskem a Nizozemím. Tyto země spolu představují téměř 75 % z celkového počtu 68 milionů nainstalovaných plynových kotlů v členských státech EU.

Německo má proto největší potenciál na snížení spotřeby plynu a oleje s možnou úsporou 125 TWh, následované Francií s 50 TWh, Itálií s 48 TWh, Španělskem s 22 TWh a Nizozemím s 18 TWh. Výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo by mohla vést k významnému snížení emisí CO 2 . V závislosti na podílu obnovitelných energií v elektrickém mixu země by měla výměna plynového kotle za čerpadlo vzduch-voda potenciál snížit emise CO 2 až o 96 %.

Vhodné vytápěcí systémy pro tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla fungují optimálně v kombinaci se sálavým vytápěním, jako je například podlahové vytápění. Rozdíl v účinnosti mezi podlahovým vytápěním a radiátory je ještě výraznější při použití tepelných čerpadel a při napojení na místní vytápěcí síť než u tradičních systémů. Tepelná čerpadla profitují z nižších teplot průtoku, které jsou dosaženy v modernizačních projektech snížením potřeby vytápění na jedné straně a zvětšenou vytápěcí plochou podlahových vytápěcích systémů ve srovnání s radiátory na straně druhé. Při napojení na místní vytápěcí síť mají nízké zpětné teploty podlahových vytápěcích systémů příznivý vliv. Z tohoto důvodu německá spolková vláda poskytuje finanční podporu na instalaci podlahových vytápěcích systémů v modernizačních projektech.

Variabilita systémů pro různé podmínky

S rostoucím trhem podlahového vytápění v existujících budovách roste i rozmanitost dostupných systémů. Na rozdíl od nových budov, kde jsou požadavky na izolaci, tloušťku potěru a zvukovou izolaci specifikovány normami, jsou v modernizačních projektech důležitější jiná kritéria. Například dostupná výška instalace a požadovaný tepelný výkon. Hmotnost na jednotku plochy také hraje důležitou roli.

Otázkou může být i to, zda je nutné odstranit starý potěr nebo zda může být podlahové vytápění instalováno na existující potěr. Samozřejmě, zvuková a tepelná izolace hrají také svou roli. Řešení Uponor jsou proto mimořádně rozmanitá a jednotlivé systémy řeší různé výzvy.

Rychlá a jednoduchá instalace

Suché instalační systémy, jako například Uponor Siccus, mají nízkou povrchovou zátěž a vynikají rychlým stavebním postupem – není nutné počítat se schnutím potěru, což je nutné u mokrých systémů. Systém se pokládá na existující holou podlahu. Potrubí jsou instalována v tepelně vodivých lamelách, které jsou vloženy do tepelno-izolační desky z EPS materiálu. Jako zpevňující vrstva zatížení se používají sádrokartonové desky s minimální tloušťkou 18 mm (Knauf Brio 18).

Systém je obzvláště vhodný na instalaci na existující dřevěné stropní trámy. Nevýhodou však je omezená zvuková izolace. Kvůli nižší vodivosti sádrokartonových desek je nutné provozovat systém Siccus s mírně vyššími teplotami průtoku.

Tiché a jednoduché na instalaci

Systém Uponor Klett Twinboard se pokládá na existující podlahu bez finální úpravy, přičemž umožňuje flexibilitu při výběru spodní zvukové izolace. Tento systém dokáže dosáhnout zvukově-izolační hodnoty na úrovni novostaveb. Klett Twinboard je 3 mm tlustý dvouvrstvý sálavý povrch, na který se pomocí Klett principu pokládají trubky PE-Xa nebo kompozitní trubky o průměru 14 nebo 16 mm. To umožňuje délky vytápěcích okruhů srovnatelné se systémy v novostavbách. Instalace je obzvláště jednoduchá. Klett Twinboard je však mokrý systém – je nutné ho nechat vytvrdnout a počítat s delším časem na funkční vytápění a krytí.

Tenké a efektivní na provoz

Systém Uponor Minitec, stejně jako Klett Twinboard, je mokrý stavební systém a může být použit na místě izolace, přímo na existujícím potěru nebo vrchním podlahovém krytu. Minitec se skládá z 12 mm vysoké fólie s výstupky, do které se vkládá trubka PE-Xa o rozměrech 9,9×1,1. Maximální délka vytápěcího okruhu je přibližně 70 m, což je méně než u systému Klett. Hlavní výhodou systému je mimořádně nízká instalační výška.

Pokud je systém instalován na holou podlahu, Minitec dosahuje instalační výšky pouze 49 mm v kombinaci s minerální izolací Knauf TP-GP 12-1 a nivelační směsí Knauf N440. Tento systém nabízí také zlepšení kročejového hluku o 28 dB. Pokud je instalován na existující potěr, Minitec s nivelační směsí Knauf N430 a vinylovou podlahou vyžaduje instalační výšku pouze 18 mm.

Možnost montáže na stěnu nebo strop

V existujících budovách je často omezená výška podlahy. Uponor proto vyvinul systémy pro stěny a stropy, které zohledňují speciální požadavky renovací, aby bylo možné využít energetické a komfortní výhody sálavého vytápění. Jedním z těchto systémů je Uponor Renovis.

Díky suché metodě instalace a modulárnímu designu je systém ideální na částečné nebo úplné energeticky efektivní renovace. Systém se skládá z 15 mm silné sádrokartonové desky se zabudovanými potrubími. Tyto prvky mohou být namontovány na strop, šikmou střechu nebo stěnu pomocí standardní nosné konstrukce (CD profily 60/27), stejně jako běžné sádrokartonové desky. To eliminuje potřebu nákladných demoličních prací, čímž umožňuje rychlou renovaci i během používání budovy.

Otázka nastavení: regulace a hydraulické vyvážení

Regulační systém je důležitou součástí vytápěcího systému. Zajišťuje komfort a má významný vliv na efektivnost systému – jinými slovy, zajišťuje inteligenci systému. Systém je optimálně nastaven, když je hydraulicky vyvážený. V obytných budovách se stávajícími kotli na olej a plyn mají distribuční systémy obecně maximální teplotu průtoku od 55 °C do 90 °C. Pro efektivní provoz konvenčního tepelného čerpadla však musí být teploty průtoku sníženy na určitou nízkou prahovou hodnotu.

Pro snížení teploty radiátorů musí být v mnoha budovách přijato jedno nebo kombinace následujících opatření: zlepšení tepelné izolace obálky budovy, modernizace radiátorů nebo jednotlivých jednotek s většími radiátory a provedení hydraulického vyvážení vytápěcího systému na zajištění optimálního rozdělení tepla mezi vytápěcí komponenty.

Pokud je v existující budově potřebný nový regulační systém s funkcí autovyvážení, Uponor nabízí různé možnosti. Bezdrátová regulace Uponor Smatrix Wave Pulse má tu výhodu, že není nutné klást kabely. Nové 230 V regulátory Uponor Base jsou ideální pro zvýšení komfortu a energetické účinnosti existujícího systému podlahového vytápění. Tyto jsou dostupné ve dvou různých verzích:

X-60 Base regulátor pouze na vytápění podporuje až šest pokojových senzorů a až 2×6 termopohon

X-80 Base regulátor na vytápění a chlazení podporuje až deset pokojových senzorů a až dvanáct termopohonů

Jsou kompatibilní s 230 V pokojovými senzory od jiných výrobců. V obou případech je na připojení pokojových senzorů potřeba pouze třížilový kabel. S oběma regulátory je proto velmi jednoduché nahradit existující regulační systém – dokonce i bez nových rozvodných desek a bez kladení kabelů.

Ukazuje se, že kombinace nového regulačního systému a efektivního řešení podlahového vytápění nabízí obrovský potenciál pro modernizační projekty. Energetické požadavky, legislativní specifikace a, samozřejmě, požadavky zákazníka na maximální komfort jsou optimálně splněny.

O společnosti GF Building Flow Solutions GF Building Flow Solutions, divize společnosti GF, je přední globální poskytovatel udržitelných a inovativních řešení pro zajištění proudění vody v budovách. Tato divize, která vznikla akvizicí společnosti Uponor společností GF v roce 2023, poskytuje bezpečná řešení pro dodávku a kontrolu teplé a studené vody, systémy na snižování hluku z odpadních vod, stejně jako energeticky efektivní vytápění a chlazení. Jejím cílem je umožnit zákazníkům v rezidenčním a komerčním sektoru být produktivnějšími a udržitelnějšími, přičemž zajišťuje komfort, zdraví a efektivitu. GF Building Flow Solutions má obchodní zastoupení v 30 zemích a výrobní závody na 13 místech v Evropě a Americe.