Proč použít ucpávkové čerpadlo Wilo Stratos GIGA?

Pro otopná, klimatizačních a chladicí zařízeních v budovách, kde je potřeba zajistit pohyb velkého množství vody a s vysokými dopravními výškami nabízí ideální řešení ucpávkové čerpadlo Wilo-Stratos GIGA. Tato čerpadla s technologií elektronicky komutovaných EC motorů snižují spotřebu elektrické energie až na 60 % ve srovnání s předchozími generacemi čerpadel s asynchronními motory s měničem.

Projektanty řešící minimalizaci prostoru na zařízení v budovách by mělo oslovit zmenšení rozměrů čerpadel prakticky na jednu polovinu, instalační techniky podobně významné snížení hmotnosti.

Výhodou EC motorů není jen vysoká účinnost, ale i vyšší kroutící moment v nižších otáčkách umožňující rozšířit rozsah plynulé regulace otáček. Podle konstrukce s motorem propojené hydraulické části čerpadla až k hranici cca 10 % maximálních otáček, tj. cca 500 ot/min, přičemž maximální otáčky mohou dosáhnout až cca 5 130 ot/min.

Všechny typy čerpadel Stratos GIGA mají implementováno řízení podle charakteristik Δp-c, Δp-v, PID a na konstantní otáčky. Mohou pracovat v rozsahu teplot od −20 °C do +140 °C podle druhu čerpané tekutiny, s max. provozním tlakem 16 bar do +120 °C a 13 bar do +140 °C. Protože jde o ucpávková čerpadla, tak se ucpávka volí podle druhu čerpané tekutiny. Rozsah přírub od DN 40 do DN 200. Příkony čerpadel jsou od 0,6 kW do 22 kW a tomu odpovídá rozsah čerpaných množství Q od cca 50 do 540 m3/h, v závislosti na výšce až cca 65 m.



Obr. Ucpávkové čerpadlo Wilo-Stratos GIGA je kompaktní, výkonné a přitom úsporné, a disponuje širokými možnostmi řízení a komunikace

Obr. Uplatnění principu EC motorů přineslo zásadní snížení jejich spotřeby elektrické energie a zvětšení regulačního rozsahu





Obr. Porovnání rozměrů a hmotnosti motorů EC čerpadel Stratos GIGA (vlevo) s předchozími generacemi

Firmware i hardware čerpadel Stratos GIGA umožňují nejen velmi široké možnosti jak nastavení čerpadla, tak i jeho komunikace s nadřazenými systémy. Komunikaci zajišťují nejrůznější IF moduly, které zaručují vzdálený přístup, konfiguraci aj.

Hlavní výhoda čerpadel Stratos GIGA vyplývá z analýzy provozních stavů, ze vztahu doby jejich provozu při určitém zatížení. Řádově 44 % provozní doby má čerpadlo výkon do 25 %. Maximální výkon je po dobu cca 6 %. Výkonově porovnatelné čerpadlo s asynchronním motorem a měničem má účinnost přibližně o 10 až 20 nižší.



Obr. Typizovaný provozní profil čerpadla Blue Angel a účinnost čerpadel

V prezentovaném příkladu dosáhla roční úspora při přechodu na čerpadlo Stratos GIGA 100/1 téměř 50 MWh elektrické energie. Za tím stojí jedno rozhodnutí, jedno čerpadlo. A i to může být odpověď na otázku „Proč použít ucpávkové čerpadlo Wilo Stratos GIGA?“ Protože pokud bychom tuto úsporu chtěli dosáhnout modernizací oběhových čerpadel v rodinných domech, tak by k tomu bylo třeba více jak tisíc rozhodnutí a stejného počtu modernizací čerpadel.



Podrobné informace o ucpávkových čerpadlech WILO Stratos GIGA lze získat na www.wilo.cz Průvodce náhradami čerpadel - najděte rychle a snadno správné náhradní čerpadlo.

NOVINKA - Wilo-Stratos GIGA2.0-I

Použití vysoce účinného Wilo-Stratos GIGA2.0-I doporučujeme vždy tehdy, pokud je přečerpáváno velké množství vody přes velkou dopravní výšku. Chytré suchoběžné čerpadlo v Inline provedení poskytuje mnoho rozhraní pro ovládání několika čerpadel, napojení do automatického řízení objektu, evidenci provozních údajů a možnost mobilního zásahu v reálním čase přes Wilo-Smart Connect. Technologie zeleného knoflíku a velký displej umožňují snadné, intuitivní ovládání. Použití průvodce nastavením zajišťuje optimální regulaci. Optimální energetická účinnost celkového zařízení vyplývá z inteligentní souhry technologie EC motorů IE5 s ověřenou hydraulikou čerpadel (MEI ≥ 0,7) a z inovativních regulačních funkcí. Nová technologie pohonů ve spojení s ověřenou hydraulikou čerpadla poskytuje vysokou spolehlivost.