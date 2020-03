TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Revoluční proměna tepelných čerpadel NIBE v duchu chytré domácnosti i elektrické ohřívače vody do malých prostor

Revoluční proměna tepelných čerpadel NIBE v duchu chytré domácnosti i elektrické ohřívače vody do malých prostor

Společnost DZ Dražice představuje novou řadu environmentálně šetrných systémů NIBE „S“ s revolučním regulátorem a možností hlasového ovládání, která postupně nahradí stávající modely tepelných čerpadel a jejich příslušenství.

Tuto žhavou novinku uvádí NIBE na český trh při příležitosti právě probíhajícího mezinárodního veletrhu Aquatherm v Praze. DZ Dražice navíc letos zahájí výrobu malých ohřívačů vody TO 5 a TO 10 ve dvou variantách: s termostatem s pevně nastavenou teplotou, nebo s dotykovým ovládacím panelem. Na jejich promyšleném vzhledu firma spolupracovala s odborníky na průmyslový design.

Řada NIBE S: inteligentní vytápění, chlazení a ohřev vody



Tepelné čerpadlo NIBE S1255 s atraktivním skandinávským designem Tepelné čerpadlo NIBE S1255 s atraktivním skandinávským designem

Chytrou (tzv. „smart“) domácnost charakterizuje automatizace domácích činností a procesů, omezení spotřeby energií, komfortní vnitřní prostředí a vysoká míra pohodlí uživatele a bezpečnosti jeho domova. S tím souvisí i pojem inteligentní dům, který se obvykle používá pro domácnost s komplexním, plně automatizovaným systémem řízení od osvětlení přes vytápění až po bezpečnostní systém. Úroveň propojení a spolupráce jednotlivých zařízení je vždy zcela individuální, tak aby byla šitá na míru potřebám a přáním příslušných uživatelů.

Právě inteligentní vytápění, chlazení a ohřev vody v chytré domácnosti zajišťuje nová řada NIBE „S“, která je v mnoha ohledech revoluční. Hlavní myšlenkou, jež stála za vývojem inovativního řešení u systémů značky NIBE, bylo rozšíření komunikace s okolním světem, respektive s vlastním příslušenstvím a dalšími komponenty chytré domácnosti. Nejvýraznější změna proto proběhla u operačního systému. „První řadu tepelných čerpadel NIBE se špičkovým regulátorem jsme veřejnosti představili již před 10 lety. Nyní ovšem nastal čas, abychom se posunuli ještě dál a nabídli nová tepelná čerpadla včetně příslušenství se zcela unikátní regulací a konektivitou, která zajistí komfortní vnitřní prostředí nejen ve standardní, ale i ve zcela inteligentní domácnosti. V průběhu března uvedeme na český trh tepelná čerpadla systému země-voda NIBE S1155 (i ve variantě s pasivním chlazením) a NIBE S1255 (i ve variantě s pasivním chlazením), ventilační tepelné čerpadlo NIBE S135, vnitřní systémovou jednotku NIBE VVM S320, rekuperační jednotku NIBE ERS S10-400, pokojovou jednotku NIBE RMU S40 nebo regulátor NIBE SMO S40. Další modely a jejich příslušenství budou samozřejmě v dohledné době následovat,“ konstatuje Jiří Sedlaček, ředitel prodeje NIBE Energy Systems CZ, divize skupiny NIBE.



Tepelné čerpadlo NIBE S1155 (v druhé verzi s náhledem na displej) s možností hlasového ovládání Tepelné čerpadlo NIBE S1155 (v druhé verzi s náhledem na displej) s možností hlasového ovládání

Základní funkce, které charakterizují tepelná čerpadla NIBE, zůstaly u inovované řady „S“ zachované. Kromě efektivního, energeticky šetrného a úsporného vytápění, chlazení nebo ohřevu vody dávají čerpadla řady NIBE „S“ opravdu pádnou odpověď na požadavky moderní doby. Disponují totiž nadstandardním regulátorem, jehož součástí je velký dotykový displej s intuitivním ovládáním, připojením k internetu pomocí integrované WiFi nebo lokální sítě LAN a vlastní bezdrátovou sítí pro rychlou komunikaci s příslušenstvím a dalšími komponenty v rámci chytré domácnosti. Od starších modelů se navíc odlišují také inovovaným nadčasovým designem. „K vzdálené správě a kontrole nových zařízení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu je určená aplikace myUplink. Ta disponuje kromě stávajících funkcí automatickou aktualizací softwaru, širokou možností komunikace s jinými aplikacemi nebo vlastní předpovědí počasí, která slouží k optimalizaci výkonu. Uživatelé tak budou moci sledovat aktuální stav svého tepelného čerpadla, ovládat jeho funkce i na dálku a přizpůsobovat přísun čerstvého vzduchu nebo aktuální množství tepla a ohřáté vody svým aktuálním potřebám nebo činnosti. Díky tomu získají nejen zdravé vnitřní prostředí, ale také výrazně sníží své provozní náklady,“ doplňuje Jiří Sedlaček.

TO 5 a TO 10: elektrické ohřívače vody do malých prostor

Elektrické ohřívače vody TO 5 a TO 10, jejichž výrobu zahájí společnost DZ Dražice na jaře letošního roku, přijdou na trh ve dvou variantách: s termostatem s pevně nastavenou teplotou 55 °C, nebo s dotykovým ovládacím panelem pro nastavení požadované teploty. Nový bojler o objemech 5 a 10 litrů, určený k velmi snadné instalaci nad (i pod) odběrné místo, bude disponovat třídou energetické náročnosti A. „Maloobjemový ohřívač vody TO je určený k rychlému ohřevu vody pomocí topného tělesa o příkonu 1,5 kW. Skládá se z několika prvků, jejichž kombinace výrazně zvyšuje jeho životnost a zaručuje nízké tepelné ztráty: z ocelové nádoby ze silného plechu opatřené kvalitním smaltem, polyuretanové izolační pěny s nadouvadly 4. generace a hořčíkové ochranné anody. Do vývoje tohoto ohřívače vody jsme investovali desítky milionů Kč a na jeho podobě jsme spolupracovali se špičkovými českými odborníky v oblasti průmyslového designu. Kromě řady inovovaných technologií jsme pro něj vyvinuli i zcela nové obaly ze 100 % recyklovatelných materiálů. Věříme proto, že s ním oslovíme i náročné trhy západní Evropy,“ uvádí Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice.

Společnost DZ Dražice (člen skupiny NIBE) je největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dodavatel švédských tepelných čerpadel NIBE do České republiky a na Slovensko.