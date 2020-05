TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Jak vybrat vhodné tepelné čerpadlo, na co se ptát a čeho se vyvarovat

Jak vybrat vhodné tepelné čerpadlo, na co se ptát a čeho se vyvarovat

Zjistěte si tepelnou ztrátu domu, nešetřete za každou cenu a vybírejte firmu podle referencí.

Správný návrh tepelného čerpadla

První faktor, který je třeba zjistit pro stanovení optimálního výkonu tepelného čerpadla, je tepelná ztráta domu nebo celková roční potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody. Návrh tepelného čerpadla jsme schopni také provést dle stávající spotřeby uhlí nebo dříví. U novostaveb je tepelná ztráta vždy známa a návrh tepelného čerpadla je o to jednodušší. U rodinných domů je velice důležitým faktorem i příprava teplé vody. To dvojnásobně platí u nízkoenergetických nebo pasivních domů, kde se spotřebovaná energie na přípravu teplé vody přibližuje spotřebě na vytápění celého domu. V neposlední řadě, hlavně v případě novostaveb, je třeba zvážit také potřebu chlazení, kterou lze rovněž pokrýt tepelným čerpadlem ve spojení s vhodně řešenou otopnou/chladicí soustavou.

Nešetřete za každou cenu

Hlavním důvodem pro pořízení tepelného čerpadla je úspora provozních nákladů. Vzhledem k dotačním titulům a rostoucím cenám za energie je návratnost tepelných čerpadel kratší a investice do jejich instalace výhodnější.

I přes tato fakta se mnoho z Vás při výběru tepelného čerpadla rozhoduje dle pořizovací ceny. Tento argument je srozumitelný. Je třeba se však zaměřit na to, z čeho se skládá celá cena díla. Mnohdy bývá totiž tepelné čerpadlo pouze zlomkem ceny kompletu zahrnujícího tzv. systémové jednotky, hydroboxy apod. Paradoxem je, že tyto jednotky svou cenou převyšují cenu tepelného čerpadla, což je právě ten prvek, který Vám má spořit Vaše provozní náklady na vytápění a ohřev teplé vody.

Otázkou zůstává, co je správně. Je pro Vás důležitá cena provedeného díla, základní cena tepelného čerpadla nebo cena příslušenství ve smyslu zmíněných systémových prvků? Věřte tomu, že když řešíte záruku tepelného čerpadla, je třeba se zaměřit i na záruku dodaného systémového příslušenství. Odpovězte si sami, zda je lepší koupit si dražší, kvalitnější a technicky dokonalejší tepelné čerpadlo a k tomu odpovídající zásobník teplé vody nebo akumulační nádobu, kdy si můžete později výměnu příslušenství provést svépomocí nebo si radši koupíte levné tepelné čerpadlo a po několika málo letech si necháte vyměnit drahou, i když na první pohled pěknou, systémovou jednotku výrobcem za nyní neznámou nebo minimálně ceníkovou cenu.









Podle čeho vybírat realizační firmu

Na to je jednoduchá odpověď. Výběr proveďte především podle jejich referencí. V rámci nabídky státních dotací se na trhu objevila řada podnikatelů z „topenářských firem“, kteří se touto oblastí nikdy dříve nezabývali a jejichž cílem bylo především využít výhodných možností státní podpory a do České republiky začali dovážet zařízení různých kvalit. Uvědomte si že, montáží tepelného čerpadla Váš vztah s takovou firmou teprve začíná, a proto je třeba brát zřetel na to, jak daleko od Vás má montážní firma sídlo a zda je schopna řešit záruční a pozáruční servis. A že v případě montáže tepelného čerpadla do starší otopné soustavy jde i o přizpůsobení soustavy provozním potřebám tepelného čerpadla. Dle kvality provedení montáže a kvality tepelného čerpadla se Váš vztah s touto firmou, popř. výrobcem počítá i na několik desítek let. PZP jako výrobce má zkušenosti s montážemi již od roku 1994 a po celé České republice máme zastoupení montážními i servisními organizacemi. Při zaslání poptávky Vám na ně rádi dáme doporučení.

Hlučnost je jeden z nejdůležitějších parametrů

Venkovní jednotky tepelných čerpadel bývají často kritizovány pro svoji hlučnost. Ta je generována především ventilátorem a kompresorem tepelného čerpadla. Základem tichého provozu je použití kvalitního nízko-otáčkového ventilátoru a scroll kompresoru. Další a podstatný faktor je velikost výparníku. Čím větší výparník a rozteč jednotlivých lamel je, tím dochází ke snížení rychlosti proudícího vzduchu a celkového odporu, který musí ventilátor překonávat. Internet je plný informací ohledně hlučnosti těchto zařízení. Mnoho nabídek na trhu udává intenzitu hluku v jiných vzdálenostech a v jiných podmínkách. Zmatečné to bývá hlavně u jednotek s řízeným výkonem. Nejen z tohoto důvodu Vám doporučuji, věnujte čas výběru a nechte si Vám nabídnuté tepelné čerpadlo ukázat. Tepelná čerpadla PZP nejen vzhledem ke své velikosti, kde pouze ventilátor s výparníkem dosahuje podobných rozměrů jako jiné tepelné čerpadlo o „stejném“ výkonu, dosahují minimálních hlučností. Instalace tepelných čerpadel jsou po celé republice tisíce. Před výběrem toho proto neváhejte využít a požádejte o jejich ukázku u našich zákazníků.









