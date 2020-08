TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea Generace J je nyní dostupné i jako monoblok

Panasonic představil nejnovější přírůstek do svého sortimentu účinných rezidenčních tepelných čerpadel vzduch/voda – monoblok Panasonic Aquarea Generace J s chladivem R32. Hodí se ideálně do novostaveb a nízkoenergetických domů, kde navíc zabírá minimum místa. Chladivo je totiž uzavřeno v malé venkovní jednotce a do objektu je přivedeno pouze potrubí s topnou vodou.