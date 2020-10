Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea All-in-One Compact šetří místo i peněženku

Panasonic Heating & Cooling rozšířil řadu svých nízkoenergetických tepelných čerpadel typu vzduch/voda o model Aquarea All-in-One Compact R32. Čerpadlo nabízí nejvyšší možnou účinnost A+++ při vytápění a během přípravy teplé vody dosahuje účinnosti A+. Toto vše v designu, který maximálně šetří místem v domácnosti zákazníka, protože rozměry vnitřní jednotky jsou pouhých 598 × 600 × 1 650 mm.

Vnitřní jednotka s rozměry pouhých 598 × 600 × 1 650 mm

Podstatné úspory energie díky špičkové tepelné izolaci U-Vacua

Ovládání vytápění a chlazení pomocí systémů Smart Cloud a Service Cloud

Chladivo R32 s nízkým GWP

Vysoká účinnost v kompaktním provedení

Nové čerpadlo Panasonic Aquarea All-in-One Compact je ideální do míst s omezeným prostorem a na českém trhu je aktuálně k dispozici v provedení od 3 do 9 kW. Jednotku lze úhledně zarovnat s dalšími velkými domácími spotřebiči, jako je lednička nebo pračka. Navíc díky nízké výšce jednotky může být také instalována s rekuperační jednotkou Panasonic, umístěnou nad vnitřní jednotkou. Aquarea All-in-One Compact může pracovat v režimu vytápění a chlazení. Do vestavěného zásobníku z nerezové oceli se vejde 185 litrů teplé vody, což je stejné množství jako u tradičního modelu Panasonic All-In-One.

Jednoduchá údržba

I přes kompaktní velikost vnitřní jednotky je údržba velice jednoduchá. Promyšlený design umožňuje snadný přístup k hydraulickým částem přes otevíratelné dveře. Jednotka vyžaduje méně častou údržbu rovněž díky předinstalovanému magnetickému filtru, jehož účinnost při odstraňování usazenin je až pětinásobná ve srovnání s běžnými jednotkami.

Technologie pokročilé tepelné izolace U-Vacua

Kromě vysoké účinnosti jednotka disponuje pokročilou technologií U-Vacua, která je použita při tepelné izolaci zásobníku teplé vody. U-Vacua má špičkové tepelně-izolační vlastnosti, které přispívají k podstatným úsporám energie. Panely U-Vacua totiž nabízejí až devatenáctkrát vyšší izolační schopnost než pěnový polystyrén. Díky tomu zásobník teplé vody udrží teplo mnohem déle, což snižuje počet ohřívacích cyklů a významně šetří energii i finance zákazníků.

Chytré ovládání pro uživatele a instalační firmy

Nový model je také kompatibilní s řešením Aquarea Smart Cloud, který je určený koncovým uživatelům. Tento řídicí systém umožňuje dálkově ovládat přes chytrý telefon celou řadu funkcí vytápění a chlazení, včetně sledování spotřeby energie z hlediska možností energetických úspor a nákladů.

Kromě toho může být čerpadlo připojeno ke službě Aquarea Service Cloud. Ta umožní technikům servisní společnosti vzdáleně přistupovat k topným a chladicím systémům svých zákazníků, nastavovat je a diagnostikovat případné poruchy na dálku. Díky tomu může servisní firma šetřit náklady svým klientů, protože vzdáleně spravuje čerpadlo tak, aby fungovalo maximálně efektivně a ekonomicky. A v případě poruchy má rovněž možnost přes Aquarea Service Cloud na dálku přesně zjistit, jaká část systému či díl potřebuje opravit.

Chcete-li se dozvědět více o tepelném čerpadlu Aquarea All-in-One Compact nebo dalších produktech společnosti Panasonic