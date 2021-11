TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / GEROTOP – firma, která vsadila na budoucnost

GEROTOP – firma, která vsadila na budoucnost

Letos je tomu přesně 20 let, co se na severu Čech zrodila malá a původně rodinná firmička GEROTOP. Její majitel, Marek Svačinka, už na úplném začátku svého podnikání vsadil na kvalitu a ověřenou značku a toho se drží i nadále.

Tepelná čerpadla země – voda v dobách „pravěku“

Píše se rok 2001 a Marek Svačinka oficiálně zakládá společnost GEROtop, spol. s r.o. Firma postupně začíná dodávat ucelený sortiment pro primární okruhy zemních tepelných čerpadel, jako jsou geotermální sondy, potrubí pro plošné kolektory, injektážní směsi, nemrznoucí kapaliny, rozdělovače a sběrače atd. Následně do svého portfolia nabaluje i produkty dalších dodavatelů. Jde převážně o kvalitní německou a švýcarskou produkci. Hlavními zákazníky společnosti jsou dodavatelé tepelných čerpadel, montážní firmy a vrtaři. Prostě všichni, co si uvědomují, že perfektně fungující systém tepelného čerpadla je z velké části také o kvalitním primárním okruhu – zdroji energie.

Prostup do roku 2013

Dalším důležitým milníkem v historii firmy je rozšíření sortimentu o bezpečnostní prostupy. Jde o systémové těsnění pro potrubí a kabely v místě průchodu stavební konstrukcí. Prostupy dnes tvoří samostatné oddělení ve společnosti GEROTOP s vlastním projekčním oddělením a skladem. Harmonicky tak doplňují ostatní sortiment firmy. Navíc úplnou novinkou v sortimentu prostupů jsou protipožární prostupy a jejich technická podpora.

Bez projektování to asi nepůjde

Z původně rodinného podniku se postupně stává společnost s 28 zaměstnanci a čtyřmi pobočkami včetně obchodního zastoupení na Slovensku. Vedení společnosti si v samotném začátku uvědomilo, že být pouze dodavatelem prvotřídního vystrojení primárních okruhů tepelných čerpadel nestačí a je třeba stále náročnějším zákazníkům poskytnout ucelený komplex služeb.

Již kolem roku 2005? nabírá prvního technika Míru Homolu, který začíná s návrhy a technickým poradenstvím v této oblasti. Postupně vzniklo respektované projekční oddělení, které má dnes za sebou již velkou řadu úspěšně realizovaných projektů a čísla mluví za vše. Posuďte sami!

Více než 10.000 kvalifikovaných návrhů a technických řešení.

Vypracováno více než 500 projektových dokumentací vrtů, plošných kolektorů a energetických základů.

Zkušenosti s projektováním zařízení o výkonu až 1 MW.

Moto dnešního projekčního oddělení společnosti GEROTOP zní: „PROJEKTUJEME VŠEMI SMYSLY“.

Chuť posouvat obor mělké geotermie a zemních tepelných čerpadel stále kupředu souvisí s vizí společnosti do budoucna. GEROTOP není pouze dodavatel produktů a služeb z výše uvedených oblastí, ale i jakýsi odborný garant, který se snaží vzdělávat odbornou ale i laickou veřejnost. Aktivní účast na veletrzích, seminářích, konferencích, v oborových asociacích a sdruženích bereme jako poslání a nutnost, abychom drželi stále krok s dobou a naše návrhy řešení směřovaly vždy k zákaznické spokojenosti. Při těchto aktivitách nás samozřejmě drží jeden zásadní fakt, kterého jsme si vědomi – BUDOUCNOST LEŽÍ V ZEMI! Při současném vývoji cen energií a vývoji legislativních požadavků PENB si tento fakt uvědomuje stále širší odborná i laická veřejnost.

Rok plný oslav a změn

Letošní rok přinesl GEROTOPU mnoho změn. Jako dárek k 20. výročí jsme si nadělili nové logo. Nahradili jsme jím to původní, které nás provázelo od samotného založení firmy. V letošním roce jsme si také dali nemalý úkol, a to kompletní rekonstrukci celého sídla naší firmy. Nyní se blížíme do finále a změna je to opravdu náramná. Kdo u nás dlouho nebyl, tak nebude věřit vlastním očím — vzali jsme to z gruntu. Zateplili jsme, vyměnili zdroj vytápění, rozšířili sklady a výrobní prostory. Stavte se a uvidíte!

Došlo i k velkým personálním přelivům a postupnému vybudování manažerské struktury s jasnou vizí pro efektivní řízení celé společnosti. Rozrostl se nám projekční tým v oddělení geotermie i prostupů o nové schopné projektanty. Vedoucím projekčního oddělení geotermie se stal zkušený projektant Tomáš Fráňa, který tak nahradil Pavla Dědinu. Pavel přešel na pozici technického ředitele, kde ho čeká spousta úkolů, ale i nových výzev. Byly také založeny dvě zcela nové manažerské pozice odborný konzultant (Milan Trs) a manažer projektů (Ondřej Kaňka).

Trh s tepelnými čerpadly je velice dynamický a vykazuje do budoucna vysoký růstový potenciál. My jsme připraveni!