Servis, opravy a výhody dálkové správy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla jako řešení ekologického a ekonomického vytápění rodinného i bytového domu v rozhovoru s Ing. Kuchynkou a Ing. Polívkou z AC Heating.

Hostem v on-line doprovodném programu Infothermy byl Ing. Lubomír Kuchynka, jednatel KUFI INT, s.r.o. – AC Heating tepelná čerpadla a hovořil jménem AVTČ o aktuální situaci, poptávce a dotacích pro teplená čerpadla.

„V rámci bydlení, protože Infotherma je o bydlení má smysl zrevidovat situaci energií v daném domě. Tam, kde je velká spotřeba, tam lze také hodně ušetřit. A není to jen o spotřebě. Programy jako Green deal a Fit for 55+ mají celou řadu parametrů, nejen CO 2 , ale i vodu a životní prostředí atd. TČ mají potenciál úspory energie, úspory CO 2 a potenciál ekonomické návratnosti,“ říká v rozhovoru Ing. Kuchynka.

Ing. Lubomír Kuchynka odpovídá v rozhovoru pro TZB-info Ing. Lubomír Kuchynka odpovídá v rozhovoru pro TZB-info

Vytápění rodinných a bytových domů tepelnými čerpadly

V dalším vstupu on-line doprovodného programu Infothermy hovořil ke konkrétní nabídce Ing. Jiří Polívka, Ph.D. z AC Heating.

„Tepelná čerpadla jsou v současné době standardním zdrojem jak pro rodinné domy, tak pro bytové domy, stavby pro průmysl i zemědělství a princip návrhu je obdobný. Zatímco u rodinného domu je návrh možné zvládnout dobrým odborným odhadem, u bytových domů a větších instalací je již třeba důkladný výpočet a návrh,“ říká Ing. Polívka.

Ing. Jiří Polívka, Ph.D. v rozhovoru s Tomášem Sehnalem Ing. Jiří Polívka, Ph.D. v rozhovoru s Tomášem Sehnalem

Servis a opravy TČ, výhody dálkové správy

„Dispečink je velká výhoda moderních zdrojů a v našem případě i TČ pro bytové domy, kdy jsem schopni většinu údržby provést na dálku a předejít urgentním situacím. Ušetříme čas na cestu, kdy je teprve zjistit situaci a následně znovu jezdit na servis. Vše se děje s vědomím priority dodržení komfortu vytápění a přípravy teplé vody,“ popisuje výhodu dálkové správy Ing. Polívka.