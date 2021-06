TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Vyplatí se ohřívat vodu elektrickým bojlerem nebo tepelným čerpadlem?

Vyplatí se ohřívat vodu elektrickým bojlerem nebo tepelným čerpadlem?

Pořizujete, nebo uvažujete o instalaci tepelného čerpadla? Pokud ano, jistě Vás napadne, na co jej budete moci ještě využít. Z jednou možností je ohřev vody. Vyplatí se to? Odpověď na tuto otázku není jednoznačná, ale můžeme si jí vysvětlit například pomocí čísel, tedy rovinou exaktní a přesnou.

Pořízení elektrického bojleru a jeho instalace stojí 9 500 Kč (bojler 8 000 Kč, instalace 1 500 Kč). Investice do ohřevu vody tepelným čerpadlem je 47 450 Kč (kombinovaný bojler 21 500 Kč, trojcestný ventil 4 500 Kč, regulace 5 750 Kč, instalace 15 700 Kč).

Dále musíme zhodnotit roční náklady na ohřev vody elektrickým bojlerem a tepelným čerpadlem.

Pro 4 člennou rodinu bude uvažovat roční spotřebu teplé vody 58 400 l (40 l/osoba*4 osoby*365 dní).

Náklady na ohřev elektrickým bojlerem budou 7 595,- Kč (elektřina spotřebovaná za den 7,431 kW*cena elektřiny v tarifu D26d 2,80 Kč*365 dní).

Náklady na ohřev tepelným čerpadlem můžeme jednoduše odhadnout z ceny ohřevu vody elektrickým bojlerem, pokud pomineme malý rozdíl v ceně elektřiny v sazbě D57d oproti sazbě D26d. Ohřev tepelným čerpadlem je v průměru 3× účinnější (SCOP 3) něž přímý ohřev elektrickým tělesem v bojleru. Roční náklady na ohřev teplé vody pak vychází na 2 489 Kč. To vypadá velmi pěkně, velká úspora.

Jak je to ale s návratností investice?

Rozdíl v ročních nákladech na ohřev vody jasně hovoří pro tepelné čerpadlo, ušetříte 4 978 Kč. Ale investice je jednoznačně na straně elektrického bojleru, je o 37 950 Kč levnější. To znamená, že cca za 7,5 roku se vrátí investice vložená do ohřevu vody tepelným čerpadlem v nižších provozních nákladech.

Je to hodně, nebo málo?

Průměrná životnost bojleru je 10 až 15 let dle tvrdosti vody. Budeme uvažovat 12,5 roku. Ohřev tepelným čerpadlem bude za 5 roků levnější o 24 890 Kč. Výměna bojleru Vás ale přijde v případě elektrického bojleru o 13 500 Kč levněji. Co to znamená? Ohřev tepelným čerpadlem je po 12,5 roce výhodnější, ale ne o závratnou částku, ale „jen“ o 11 390 Kč. Ale pozor, v dalších rocích, každý rok Vám ušetří tepelné čerpadlo 4 978 Kč.

Ptáte se, má to cenu?

Zjednodušeně řečeno ANO, pokud bude Vaše denní spotřeba vody řádově 160 l a více, čím vyšší spotřeba, tím větší úspora. NE pokud žijete v domácnosti dva, nebo s teplou vodou velmi, velmi šetříte.

Výhodou ohřevu tepelným čerpadlem je fakt, že ohřev bude rychlejší a bude probíhat dle potřeby 24 hodin denně oproti ohřevu elektrickým bojlerem, který je omezen na dobu 8 hodin. Tato výhoda se pak projeví u novostaveb, kde je ve většině případů cirkulace teplé vody a tím pádem vyšší nároky na její ohřev, voda se cirkulací ochlazuje.

Zvažte proto vždy všechna pro a proti. Systémy s tepelnými čerpadly AC Heating lze kdykoliv o ohřev vody rozšířit.

Poznámka: výpočty byly zjednodušeny uvažováním stejné ceny elektřiny po celou dobu životnosti

Za tým AC Heating

Jiří Kodajek