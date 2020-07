TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelné čerpadlo – kde bere teplo, když je venku zima?

Tepelné čerpadlo je v dnešní době běžný zdroj vytápění domu. jeho obliba a množství instalací rok od roku roste. Nejen díky státní dotační podpoře, ale i obecně větší oblibě obnovitelných zdrojů, které mají minimální dopad na životní prostředí. Zajímá Vás, jak tepelná čerpadla pracují? Na jakém principu fungují? Jak je ovládat?

Jak pracují

Tepelná čerpadla obecně pracují na principu odběru tepla z okolního prostředí (např. vzduchu). Takto získané teplo je doplněno energií dodanou kompresorem a následně je předáno do systému vytápění. Do podlahového topení nebo do radiátorů. Zjednodušeně je možné si to představit na principu ledničky, uvnitř chladí, venku topí.

Kde pracují

Tepelná čerpadla běžně vytápí rodinné i bytové domy. Rozdíl je pouze ve výkonu tepelného čerpadla. Pro bytové domy a větší objekty je samozřejmě nutný detailnější návrh celého zdroje s ohledem na maximální úsporu a maximální spolehlivost topného zdroje. Při dodávce tepla do 100 a více bytů musí být spolehlivost na prvním místě.

Jak je ovládáte

Tepelné čerpadlo můžete jednoduše ovládat jak prostorovým přístrojem, tak pomocí telefonu, tabletu nebo počítače. Dnes je již standardem možnost ovládání celého vytápění přes internet prakticky odkudkoliv ze světa. U kvalitních dodavatelů, jsou tepelná čerpadla pod nepřetržitou kontrolou dispečinku. Takové řídicí systémy pak umějí např. stahovat předpověď počasí a přizpůsobovat mu vytápění v domě či fungovat v součinnosti s fotovoltaickou elektrárnou.

Princip tepelného čerpadla jednoduše a přehledně.

Kombinace s ostatními zdroji v domě

Tepelné čerpadlo je vždy navrhováno s doplňkovým/záložním zdrojem tepla. Kromě nejběžnějšího elektrokotle je možné použít stávající plynový kotel nebo kotel na tuhá paliva.

Můžete využít tepelné čerpadlo, tak aby pracovalo s přebytky z fotovoltaické elektrárny a část energie, kterou potřebuje na svůj provoz bralo nikoliv ze sítě, ale ze slunce. Možná je i kombinace se solárními panely. Je však důležité dbát na správný návrh obou zdrojů a zohlednit všechny technické aspekty, tak aby výsledek přinesl úspory a pohodlí.

Proč si vybrat tepelné čerpadlo?

Zajistíte si levné topení. V době, kdy ceny energií stále stoupají využívá tepelné čerpadlo stále energii z okolního prostředí a jen minimální část potřebuje dodat na provoz ze sítě.

Máte teplo a pohodu v domě. Tepelné čerpadlo je prakticky bezobslužný zdroj – jeho provoz nevyžaduje přikládání nebo neustálé upravování termostatu.

Získáte moderní a ekologický zdroj tepla. Zařízení je bezemisní a s energetickou třídou A+++ plně vyhovuje požadavkům ekodesignu.

