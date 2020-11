TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Montáž tepelného čerpadla stihnete ještě letos

Montáž tepelného čerpadla stihnete ještě letos

Typické podzimní počasí s teplotami nízko nad nulou je tady. Mnozí z nás stále řeší, jak budou letos topit a čím. Stihnu ještě provést změnu? Můžu ještě zvolit a stihnout přejít na levné teplo, které mi vyrobí tepelné čerpadlo?

Se spolehlivým dodavatelem to stihnete. Je jedno, jestli je konec listopadu, nebo půlka ledna. Pro své zákazníky dodá potřebnou podporu, rychlost a péči celoročně. V období začínající nebo probíhající topné sezóny je logicky zvýšená poptávka po efektivním a levnějším způsobu vytápění. My, ve společnosti KUFI INT, s.r.o. jakožto výrobce a dodavatel tepelných čerpadel AC Heating jsme na to připraveni.

Naše sklady jsou naplněné. Celou naši řadu produktů – tepelných čerpadel AC Heating Convert AW máme naskladněnou v dostatečném množství.

Tepelná čerpadla Convert AW jsou určena jak pro novostavby, tak pro stávající rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty, haly. Nabízíme výkonovou řadu od 9–28 kW. V případě velkých objektů s vyšší potřebou tepla jsou tepelná čerpadla řazena do kaskády, která zajistí potřebný výkon.

Naše realizační oddělení je posílené, tak abychom stihli našim zákazníkům namontovat tepelné čerpadlo ještě letos.

Montáž tepelného čerpadla trvá obvykle 1 pracovní den. Samotné montáži předchází příprava, která se sestává z části stavební, topenářské a elektroinstalační. Veškeré podklady a dokumentaci pro přípravu dodáváme v dostatečném předstihu. Zákazník si je může zrealizovat sám, nebo je zajistíme my v rámci realizace „na klíč“.

Naše technická podpora je připravená. V současné složité situaci, kdy se z důvodu platných nařízení snažíme eliminovat přímý kontakt, zajišťuje technická podpora zaškolení a vysvětlení obsluhy po telefonu nebo pomocí programu team viewer.

Montáží tepelného čerpadla pro nás zakázka nekončí. Pro všechny naše zákazníky máme zajištěnou technickou podporu 24/7. Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW je možné připojit na internet a využít tak automatickou dálkovou diagnostiku. Díky této funkci je zajištěna kontrola nestandardních a případných chybových stavů zařízení. Ty jsou následně vyřešeny ještě dříve, než je zaregistruje sám zákazník.

V současné složité době respektujeme a dodržujeme všechna nutná hygienická opatření.

Topení vám zajistíme!

Za tým AC Heating

Hanka Fikarová