Jak pracuje tepelné čerpadlo v zimě?

Hlavní disciplína tepelného čerpadla probíhá hlavně v období topné sezóny. Má za úkol zajistit dostatek tepla a teplé vody pro celou domácnost, celý dům, celý bytový dům. Jak získá dostatek energie při venkovních teplotách, které padají k nule a mnohdy i hluboko pod ní? Jak poznáte, že pracuje stále efektivně – tedy zajišťuje nízké náklady na topení?

Základem je správný technický návrh

Tepelná čerpadla vzduch voda pracují tak, že odebírají energii z okolního prostředí – tj. ze vzduchu a díky ní ohřívají vodu, která putuje dále do otopné soustavy – tedy do radiátorů nebo do podlahového či stropního topení. Aby mohla pracovat i při nízkých venkovních teplotách je důležité, aby návrh správně zohledňoval potřeby domu a možnosti zvoleného typu tepelného čerpadla.

Co musí splňovat tepelné čerpadlo

Jak zajistit, že tepelné čerpadlo bude mít potřebný výkon pro vytápění celého domu na komfortní teplotu, s minimálním podílem bivalentního zdroje. Jak zajistit, aby na něj bylo spolehnutí ve velkých mrazech, aby vždy ohřálo dostatek teplé užitkové vody. V neposlední řadě, jak zajistit, že tepelné čerpadlo vyhoví hygienickým normám hluku.

Pro tohle všechno musí být tepelné čerpadlo certifikováno nezávislou zkušebnou EHPA. Ta potvrdí, že zařízení vyhovuje legislativním normám, jak z pohledu výkonu, tak hluku. Tyto změřené parametry a výsledky doložené certifikáty se následně projeví na kvalitě provozu (spolehlivost), komfortu užívání (hluk), tak celkových nákladů (úspora na vytápění).

Aby v zimě správně topilo

Klíčem je tedy ověřené zařízení od spolehlivého dodavatele. Jak ale poznat, jaký výkon a jaké zařízení, je pro daný dům tím pravým řešením? Budovy/domy se v závislosti na velikosti, použitých materiálech a zateplení liší svou potřebou tepla. Tedy zdroj tepla – tepelné čerpadlo musí být tak silné, aby dodalo tolik tepla (v kW) kolik dům potřebuje. Navíc je nutné počítat s rezervou výkonu – tak aby mělo tepelné čerpadlo dostatek síly v chladných měsících v roce.

Zadání pro zařízení: Orientujeme se podle energetického štítku a zajímají nás tyto parametry: Pdesignh = 10 kW, TBiv = −10 °C, Klimatické pásmo: Average (průměrné), TOL = −20 °C, Aplikace: Nízkoteplotní (podlahové topení), SCOP = 5

Přeloženo pro laika: Tyto parametry udávají, že tepelné čerpadlo v domě s podlahovým topením, který má tepelnou ztrátu 10 kW a nachází se v průměrném klimatickém pásmu (to je případ ČR), bude do −10 °C topit zcela samostatně, bez potřeby spínání záložního zdroje. Tepelné čerpadlo bude domu dodávat výkon 10 kW i při −10 °C a bude pracovat až do −20 °C. Při venkovní teplotě −10 °C bude sezónní účinnost 5. Co to znamená pro Vás? Vy, jakožto uživatel utratíte za topení místo 60 000,- Kč pouze 12 000,- Kč za rok.

Spolehlivý dodavatel

Vedle správného návrhu, spolehlivého a certifikovaného zařízení vám spolehlivý dodavatel zajistí následnou poprodejní péči. V překladu to znamená, že má k dispozici technickou podporu 24/7, online automatickou diagnostiku a službu dispečinku. Bude zde pro vás i po montáži, když budete potřebovat pomoci s nastavením nebo poradit, jak správně tepelné čerpadlo ovládat.

Na trhu s tepelnými čerpadly jsme více než 12 let. Naše tepelná čerpadla AC Heating Convert AW vyrábíme, instalujeme a servisujeme. Pouze správně navržené a profesionálně instalované tepelné čerpadlo je zárukou nízkých provozních nákladů, spolehlivosti a kvality. Prohlédněte si jaký je náš postup. Podívejte se, jak vypadá dům s naším tepelným čerpadlem.