Slovníček pojmů aneb jak se poprat s termíny při výběru tepelného čerpadla vzduch-voda?

Připravili jsme slovníček pojmů, kde si představíme nejdůležitější parametry a možné funkce tepelných čerpadel a snad vám tak ulehčíme rozhodování při budoucím výběru.

Společně s tím, jak roste popularita tepelných čerpadel jako hlavního zdroje vytápění a chlazení domácností, stoupá i počet výrobců těchto zařízení. Pro budoucího majitele je mnohdy složité se v široké nabídce vyznat a vybrat si zařízení, které bude splňovat jeho požadavky. Tedy bude spolehlivé, ekonomické z hlediska provozu a snadno ovladatelné. Připravili jsme slovníček pojmů, kde si nejdůležitější parametry a možné funkce představíme a snad vám tak ulehčíme rozhodování při budoucím výběru.

Jednotliví výrobci udávají spousty technických parametrů. Každý klade důraz na jiný. Podstatné pro výběr jsou určitě všechny. Pojďme si ty základní představit a popsat. Následně si sami budete schopni vybrat a rozhodnout se, podle kterého se chcete řídit, a tedy i vybírat.

SCOP – sezónní topný faktor

Bezrozměrné číslo, které udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií za topné období. Hodnota, kterou udává, tedy znamená, kolik kW tepla čerpadlo vyrobí z 1 kW elektrické energie. Kvalitní tepelná čerpadla mají SCOP mezi 4 a 5. Nejúčinnější jednotky pak dosahují hodnot vyšších než 5. Znamená to, že z 1 kW elektrické energie čerpadlo vyrobí např. 4,5 kW tepla.

Výkon – topný výkon za určitých podmínek

Hodnota, která se pozná už při prvním pohledu do katalogu výrobce, protože je obsažená v samotném názvu typu tepelného čerpadla a je i prvotním ukazatelem, zda je daný typ pro váš budoucí či stávající dům vhodný. Výkon tepelného čerpadla by měl být vždy o něco vyšší než je tepelná ztráta objektu. Jedině tak bude mít dostatek síly na vytápění i během tuhých mrazů a obejde se bez výpomoci záložního zdroje, takzvané bivalence. Důležité také je, za jakých podmínek byl výkon naměřen. Nejčastějším a nejvíce vypovídajícím je výkon za podmínek: teplota vzduchu (A) 2 °C a teplota vody na výstupu (W) 35 °C, tedy A2W35.

Cena za kW

Hodnota, která by se také dala nazvat poměr cena/výkon. Vypovídá o tom, kolik stojí 1 kW výkonu v ceně tepelného čerpadla čím nižší je výsledná částka, tím méně stojí pořízení potřebného výkonu. Vypočítá se tak, že se vezme cena za vnitřní a venkovní jednotku včetně regulace a vydělí se udávaným výkonem tepelného čerpadla při A2W35.

Rozhodovacím faktorem však můžou být i samotné možnosti, služby a funkce tepelného čerpadla. V takovém případě se tedy setkáte s termíny dálková správa, technická podpora, automatická diagnostika, spolupráce s dalšími zdroji, s FVE aj.

Možnosti, služby a funkce tepelného čerpadla

Čas strávený s mobilním telefonem v ruce se každý den počítá v řádech hodin. Tomuto trendu se musela přizpůsobit i tepelná čerpadla, a tak dnes většina předních výrobců nabízí ovládání tepelného čerpadla pomocí aplikace v mobilním telefonu, tabletu a PC. Liší se ale škálou nabízených funkcí. Vedle běžných funkcí jako nastavení teploty v místnosti a zásobníku TUV dnes čerpadla od kvalitního dodavatele dokáží komunikovat s předpovědí počasí a upravovat podle dat svůj chod, řídit součinnost s krbem nebo ovládat teplotu v bazénu a řídit filtraci. Ukázku možností ovládání si můžete prohlédnout například zde.

Technická podpora a dispečink

Mnoho výrobců uvádí, že stačí mít tepelné čerpadlo napojeno na domácí internet a výrobce tak má přístup k datům o zařízení a dokáže tak lépe reagovat na případnou závadu. Co kdyby ale tepelné čerpadlo bylo napojené na dispečink a hlídalo měřitelná data nejen o sobě, ale také zásobníku TUV, bivalenci a dalších připojených zařízeních a hlásilo všechny nežádoucí stavy, které by mohly vést k chybě. A to vše vidí a kontroluje technik, který je může vzdáleně odstranit a případně rovnou naplánovat výjezd. I taková může být technická podpora tepelných čerpadel od spolehlivého dodavatele.

Za tým AC Heating

David Harant