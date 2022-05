TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Obliba tepelných čerpadel roste raketově

Obliba tepelných čerpadel roste raketově Nejvíce přibývají u novostaveb, přechází na ně i bytové domy či chaty

Poptávka po tepelných čerpadlech rostla v tuzemsku posledních deseti letech v průměru o 5 až 8 procent. Kvůli strachu uživatelů z nedostatku plynu či zvýšení dotací na toto řešení však v letošním roce poptávka roste výrazně více, a to o zhruba 50 procent.

Nejvíce si tepelná čerpadla pořizují lidé do nových rodinných domů, vzhledem k sezónnosti užívání je pak v kombinaci s fotovoltaickými panely preferují i lidé pro rekreační objekty. V posledních měsících tepelná čerpadla začínají vyhledávat i SVJ, která se chtějí zbavit závislosti na plynovém vytápění.

Strach lidí z nedostatku plynu, růst cen elektřiny a zvýšení dotací až na 180 tisíc korun jsou hlavní dva důvody stoupající poptávky po tepelných čerpadlech. „Dlouhodobý trend prodejů tepelných čerpadel meziročně neustále narůstá, v posledních letech se růst pohyboval mezi 5 až 8 procenty. Letos však výrazně překonává roky minulé, aktuálně činí v meziročním srovnání 50 procent,“ uvádí Ondřej Popelka, vedoucí technického oddělení ToP společnosti Enbra, která se zabývá prodejem a servisem otopné techniky.

S přihlédnutím k současné situaci vývoje energetiky a zdrojů pro výrobu tepla je vytápění tepelnými čerpadly podle něj nejvhodnější řešení. „I když se zdražují celkově všechny energie včetně elektrické, je momentálně tepelné čerpadlo vnímáno jako zdroj, který je pro vytápění nejméně závislý na dodávkách energií,“ říká Popelka. Na druhou stranu je však nutné mimo pořizovací náklady přihlédnout i k provozním nákladům, které zahrnují například pravidelné roční servisní prohlídky či pozáruční opravy – právě ty celkovou návratnost tepelného čerpadla zvyšují.

Trend rostoucí obliby tohoto řešení by přitom měl i nadále pokračovat. Podle loňských odhadů společnosti BRG mělo dojít z hlediska počtu prodaných tepelných čerpadel na českém trhu mezi roky 2021 a 2025 k nárůstu o více než třetinu. Aktuální situace na trhu však dosavadní odhady výrazně upravuje. „Vzhledem k rostoucím cenám plynu aktuálně odhadujeme, že do roku 2025 stoupne prodej tepelných čerpadel v Česku oproti loňskému roku o polovinu,“ doplňuje Ondřej Popelka.

Růst popularity tepelných čerpadel ukazují i data z analýzy Komory obnovitelných zdrojů energie. Podle ní z 50 tisíc domácností, které si vloni pořídily obnovitelný zdroj energie, sáhla téměř polovina z nich po tepelném čerpadle. Aktuálně je tak využívá více než 130 tisíc tuzemských domácností.

Nejvíce u novostaveb, SVJ nahrazují plynové vytápění

Z jednotlivých typů nemovitostí si lidé tepelná čerpadla nejčastěji pořizují do rodinných domů. Největší poptávka po tomto řešení je podle Popelky u novostaveb, objevuje se ale i u starších zateplených i nezateplených domů. Alternativu pro dosavadní plynové zdroje vytápění pak hledají i bytové domy. „Do popředí se dostávají poptávky na velké tepelné zdroje pro bytové domy, kdy se SVJ chtějí zbavit závislosti na plynovém vytápění a mít tak plynové kotle jako zálohu,“ říká vedoucí oddělení ToP společnosti Enbra.

Rostoucí obliba tepelných čerpadel se výrazně propisuje také do rekreačních objektů. Nahrává jim skutečnost, že se začátkem chatařské sezony se také začíná zvyšovat vliv slunečního záření. „Proto jeden z nejvýhodnějších zdrojů ohřevu vody je solární systém. Při kombinaci s tepelným čerpadlem, především v zimním období, se tak zvyšuje i životnost tepelného čerpadla,“ uvádí Ondřej Popelka.

Dalším důvodem je také snaha uživatelů o hledání jednoduchých a efektivních řešení pro objekty, které nevyužívají každodenně, ale pouze pro nárazovou rekreaci. Podle Popelky lze v souvislosti s vytápěním a ohřevem teplé vody tento trend pozorovat zejména v posledních pěti letech. V případě ohřevu teplé vody tak lidé v praxi čím dál častěji sahají po ohřívačích s tepelnými čerpadly, kterým postačí jednoduchá zásuvka.

„Jejich chod zároveň vyžaduje pouze menší jistič, což je vzhledem k často horší vybavenosti chaty v tomto ohledu značná výhoda. Trend s jednoduchými řešeními k nám postupně přichází ze západních zemí, dalším klíčovým parametrem je také co největší úspora energie a financí. Proto se nejen do chat vrací fotovoltaické panely v kombinaci s tepelným čerpadlem, jelikož pořizovací náklady a návratnost solárního ohřevu při použití dotace je v horizontu několika let,“ doplňuje Ondřej Popelka.

Že růst popularity tepelných čerpadel není pouze aktuálním trendem, ale lze ho sledovat dlouhodobě, potvrzují i data Českého statistického úřadu. Dlouhodobě totiž roste množství bytů, u nichž je právě tepelné čerpadlo hlavním zdrojem vytápění. Zatímco v roce 2010 byl podíl těchto nemovitostí jen lehce přes 4 procenta, v roce 2018 jich už bylo 10,5 procenta. Velkou zásluhu na tom mají také dotační tituly, podle posledních dat ministerstva průmyslu a obchodu se na konci minulého desetiletí pohyboval podíl tepelných čerpadel pořízených z dotací okolo 80 procent.