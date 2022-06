TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Viessmann plánuje historicky největší investici

Viessmann plánuje historicky největší investici

V příštích třech letech bude skupina Viessmann investovat 1 miliardu eur do vývoje a výroby tepelných čerpadel a „zelených“ klimatických řešení.

Tepelná čerpadla byla v roce 2021 největším zdrojem příjmů skupiny Viessmann a mělo by to tak zůstat i v dalších letech. Proto bude Viessmann rozšiřovat své výrobní kapacity, výzkum a vývoj především v oblasti tepelných čerpadel, ale ani ostatní ekologická řešení vytvářející tepelnou pohodu v budovách nebudou stát stranou. Tento krok povede i potřebnému posílení geopolitické energetické nezávislosti Evropy.

Viessmann se zabývá vyrobou tepelné techniky již 105 let. První tepelné čerpadlo značky Viessmann bylo do nabídky přidáno roce 1979. „Naše historické investiční rozhodnutí přichází v době, kdy pokládáme základy na dalších 105 let – pro nás, a co je důležitější, i pro budoucí generace,“ řekl Martin Viessmann, předseda představenstva Viessmann Group. Max Viessmann, jediný generální ředitel skupiny Viessmann od roku 2022, k tomu dodal: „Bezprecedentní geopolitický vývoj vyžaduje bezprecedentní reakce“.

V roce 2021 skupina Viessmann rostla obzvláště silně s tepelnými čerpadly. Navzdory koronavirové pandemii a výzvám v globálních dodavatelských řetězcích dosáhly celkové tržby za tepelnou techniku skupiny nového rekordu 3,4 miliardy EUR (předchozí rok: 2,8 miliardy EUR). Nejrychleji rostly prodeje tepelných čerpadel se 41 procenty, tedy prakticky dvakrát rychleji než je růstový průměr v portfoliu společnosti (21 procent).



Obr. Od 1. ledna 2022 je v čele skupiny Max Viessmann, CEO (vlevo). Prof. Dr. Martin Viessmann (vpravo) je předsedou představenstva skupiny Viessmann.

Nejvíce rostla největší divize Climate Solutions. Zde společnost vyvinula novou platformu s názvem One Base. Ta by měla kombinovat různé technologie z řady. Kromě tepelných čerpadel s přírodními chladivy to zahrnuje také biomasu, dálkové vytápění, solární tepelnou energii, skladování elektřiny, zelené plyny a kapalná zelená paliva, jakož i řešení ventilace a digitální služby.

Viessmann expandoval také v oblasti chlazení, klimatizace a automatizace budov. Inteligentní řešení chlazení jsou zde hnací silou inovací – a to jsou vlastně také tepelná čerpadla. Kombinací chlazení a klimatizací šetří Viessmann investiční náklady, které by jinak musely být vynaložena na samostatné řešení klimatizací a vytápění.



Obr. Příkladem nových řešení v oblasti tepelných čerpadel je tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A, které je zvláště vhodné i pro stávající budovy s otopnými soustavami vyžadujícími vyšší provozní teploty.

V roce 2021 došlo také k několika akvizicím v různých zemích.

Zajímavou informací rovněž je, že se výrazně zvýšil i zájem o vytápění palivovými články Viessmann, i když úroveň prodejů této techniky na výrazně nižší úrovni.

Svou miliardovou investicí tak Viessmann cílí i na vytvoření jistoty pro zákazníky, že si budou nabídnout vybrat optimální řešení svých potřeb vytápění, přípravy teplé vody, klimatizování, a to v rozumném čase od závazné objednávky. Ostatně splnit očekávání, že jen v samotném Německu bude do roku 2030 nově instalováno cca 6 miliónů tepelných čerpadel, bez investičního úsilí na straně výrobce ani nejde.