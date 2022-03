TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Nová generace tepelných čerpadel – kompaktní a efektivní s chladivy šetrnými k životnímu prostředí

Nová generace tepelných čerpadel Vitocal vzduch/voda s obzvláště šetrnými chladivy je první volbou pro každého, kdo modernizuje nebo staví nový topný systém. S provozem na ekologickou elektřinou vyrábí teplo k vytápění, chlazení a k ohřevu pitné vody prakticky bez CO 2 . A to s vysokou účinností – COP (výkonové číslo) je nad 5,4 (u A7/ W35): to znamená, že z jedné kilowatthodiny elektřiny a tepla ze vzduchu vyrobí asi pětinásobek užitečné energie.