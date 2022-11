TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Viessmann: Hybridní tepelná čerpadla jsou velmi účinná, obnovitelná a perspektivní

Viessmann: Hybridní tepelná čerpadla jsou velmi účinná, obnovitelná a perspektivní

Vitocal 250-AH a 250-SH snižují uhlíkovou stopu a závislost na zvyšujících se cenách paliva. Hybrid Pro Control zajistí volitelně nejnižší emise a nejnižší náklady na vytápění. One Base je jednotné řešení s fotovoltaikou, bateriovým úložištěm a větráním bytů.

Změna klimatu a aktuální energetická krize urychlují postup změny od fosilních k obnovitelným energiím. Pro majitele nemovitostí, kteří chtějí hned nyní výrazně snížit svou uhlíkovou stopu i závislost na stoupajících cenách za palivo, ale nemohou se zříci vytápění plynem nebo olejem, jsou nejlepším řešením nová hybridní tepelná čerpadla Vitocal 250-AH a Vitocal 250-SH. Velmi perspektivní jsou tato zařízení díky Viessmann One Base. S inovativní platformou je lze bez problémů doplnit o fotovoltaické zařízení, bateriové úložiště a větrání bytu a dají se obsluhovat přes jednu aplikaci. Energie se využívá účinněji a zákazníci si užívají maximálního možného komfortu. Tak jsou hybridní zařízení dalším krokem podle motta rodinné firmy Viessmann: vytváříme životní prostory pro budoucí generace.

Až 85 % roční topné práce pomocí bezplatného okolního tepla

Vitocal 250-AH a Vitocal 250-SH pokrývají základní zatížení zásobování teplem a poskytují až 85 % roční topné práce. Kotel se zapíná pouze při velmi nízkých venkovních teplotách, a podle toho se snižuje spotřeba plynu, popř. oleje, i emise CO 2 .

Tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 250-AH v monoblokovém provedení nových hybridních zařízení má kompletní chladicí okruh ve venkovní jednotce. Jako chladivo se používá R290 (propan), které se se svým velmi nízkým GWP100 v hodnotě 0,02 (Global Warming Potential) považuje za velmi ekologické. Vitocal 250-AH poskytuje tepelné výkony od 2,6 do 13,4 kW. S maximální výstupní teplotou 70 °C – i při venkovní teplotě mínus 10 °C – lze toto tepelné čerpadlo provozovat se stávajícími topnými tělesy.

Jako jeho protějšek je k dispozici splitové tepelné čerpadlo Vitocal 250-SH (tepelný výkon 1,3 až 11 kW). Využívá chladivo R32, které je rovněž velmi šetrné k životnímu prostředí, a odpovídá tím nařízení o F-plynech pro rok 2025. Maximální výstupní teplota činí 70 °C ve spojení s druhým topným zařízením.

Ať už monobloková, nebo splitová konstrukce – obě provedení se hodí pro kombinaci s plynovými a olejovými kotli s tepelným výkonem až 36 kW.

Velmi tichý v provozu

Nová hybridní tepelná čerpadla patří díky designu Advanced Acoustic+ k nejtišším svého druhu. Ve spojení s inteligentním řízením počtu otáček vytváří ventilátor v provozu s plným nebo částečným zatížením velmi nízké emise hluku. Tak dosahuje například venkovní jednotka Vitocalu 250-SH hladiny akustického tlaku pouze 32 dB(A) ve vzdálenosti čtyř metrů při volné instalaci v provozu se sníženým hlukem. Tím je bez problému možné použití i v těsně zastavěných lokalitách.

Nejnižší náklady na vytápění díky Hybrid Pro Control

Obě hybridní tepelná čerpadla se montují na Viessmann One Base, obsáhlý nový ekosystém, který jednotně spojuje produkty a systémy nabídky integrovaných řešení Viessmann s digitálními službami, například aplikací ViCare k obsluze přístroje a servisním nástrojem ViGuide pro monitorování zařízení. S Viessmann One Base se dají navíc kdykoliv bez problémů zapojit do zařízení další komponenty jako fotovoltaické zařízení Vitovolt a bateriové úložiště Vitocharge VX3.

Do tepelného čerpadla Vitocal 250-AH a Vitocal 250-SH je navíc integrován inteligentní energetický management pro hybridní systémy – Hybrid Pro Control automaticky optimalizuje provoz hybridního tepelného čerpadla a druhého topného zařízení závisle na venkovní a výstupní teplotě i na základě individuálních zadání ze strany provozovatele zařízení. Jestli se má vytápět velmi ekonomicky nebo ekologicky, zadává provozovatel. Vždy podle toho, který energetický nosič se má aktuálně použít nejhospodárněji, nastaví regulace příslušné topné zařízení, a dosahuje tak vždy nejnižších nákladů na vytápění, popř. nejnižších emisí.

Instalace v podstatně kratším čase než u běžných přístrojů

Vitocal 250-AH a Vitocal 250-SH mají patentovaný hydraulický systém Hydro AutoControl. Akumulační zásobník topné vody o objemu 16 litrů pro přípravu energie pro rozmrazování je integrován a propojen stejně jako 3cestný směšovací ventil pro napojení druhého topného zdroje. Díky integrovanému senzoru objemového průtoku a bypasu je automaticky postaráno o optimální provoz. Mohou tak odpadnout nutné instalační a přizpůsobovací práce, které jsou potřeba u běžných hybridních řešení. Instalace nových přístrojů je výrazně jednodušší a dá se vyřídit v podstatně kratší době.

Servisní link umožňuje rychlejší dobu reakce v případě servisu

Není na zařízení k dispozici WiFi? Hybridní tepelná čerpadla Vitocal 250-AH a Vitocal 250-SH jsou spojena prostřednictvím technologie pro mobilní telefony vždy se servisem Viessmann. A to zcela zdarma. Informace o možné poruše se odešle odbornému partnerovi a často se může odstranit online. Nutné výjezdy odpadají, což samozřejmě šetří čas a peníze.







Výhody pro obchodní partnery

Jednoduchá montáž díky patentované hydraulice Hydro AutoControl

Výrazně rychlejší instalace vnitřní jednotky

Okolo 50 % méně komponentů, které se mají instalovat, oproti běžným přístrojům

Bez zohlednění minimálního objemového průtoku a oběhového množství nebo teploty vody při uvedení do provozu

Nízké hodnoty emisí hluku dovolují volné umístění na pozemku

Servisní link bez spojení WiFi pro rychlejší dobu reakce v případě servisu

Jednoduchá instalace do stávajícího topného systému včetně stávajícího topného zařízení

Shodné aplikace pro obsluhu a servis pro všechna topná zařízení

Výhody pro uživatele

S vysokými výstupními teplotami a v kombinaci s druhým topným zařízením se nejlépe hodí pro rekonstrukci

Chrání životní prostředí a ovzduší díky ekologickým chladivům R290, popř. R32

Výroba tepla bez emisí CO 2 (při použití ekologické elektřiny)

(při použití ekologické elektřiny) Spolehlivý provoz při maximální účinnosti (OptiPerform)

Garantuje rychlejší dobu reakce v případě servisu (Service Link)

Tichý provoz umožňuje volné umístění na pozemku (Super Silent)

Nízké provozní náklady díky vysoké účinnosti

Integrovaný energetický management zajišťuje transparentnost u spotřeby energie a nákladů

Aktivní chlazení v létě díky funkci Active Cooling

Technické údaje

Vitocal 250-AH:

Výkon: 2,6 až 13,4 kW (při A7/W35)

COP (Coefficient of Performance): >5,3 (při A7/W35 podle ČSN EN 14511)

Maximální výstupní teplota až 70 °C

Integrovaná hybridní hydraulika a rozhraní k řízení externího topného zařízení

Vitocal 250-SH:

Výkon: 1,3 až 11,0 kW (při A7/W35)

COP (Coefficient of Performance): až 5,2 (při A7/W35, podle EN 14511)

Maximální výstupní teplota až 70 °C (ve spojení s druhým topným zařízením)

Emise hluku: 32 dB(A) (hladina akustického tlaku venkovní jednotky ve vzdálenosti 4 m při volné instalaci v provozu se sníženým hlukem)

Další informace k hybridním tepelným čerpadlům najdete na viessmann.cz.