TZB-info / Vytápění / Úspory energie v domácnostech / Viessmann Invisible: převratný topný systém vám v domácnosti zajistí více prostoru

Viessmann Invisible: převratný topný systém vám v domácnosti zajistí více prostoru

S rostoucími cenami nemovitostí je každý metr čtvereční obytné plochy cennější než kdy jindy. Je tedy skvělé, když můžete přeměnit místnost, která byla dříve využívána pro obslužná zařízení a spotřebiče, na další užitný prostor – a užívat si ji jako svou vlastní oázu pohody, například se saunou. Díky Viessmann Invisible je nyní k dispozici převratné řešení vytápění a větrání, jež vytvoří v domácnosti cenný prostor navíc, který si můžete libovolně upravit. Tato inovativní koncepce klimatu opět ukazuje, že náš rodinný podnik naplňuje své firemní poslání: „Vytváříme životní prostor pro další generace.“

Značná svoboda provedení díky modulární konstrukci a individuálním konstrukčním povrchům

Modulární systém je určen pro domy do 200 m2 vytápěné obytné plochy. Kombinuje tepelné čerpadlo Vitocal poslední generace, volitelný větrací modul, zásobník teplé vody a kompletní sadu příslušenství, včetně veškerého potrubí, do kompaktní předstěnové instalace, která je hluboká pouhých 28 centimetrů. Standardizované, továrně konfigurované moduly umožňují všestranné možnosti instalace a dávají architektům i stavitelům novou svobodu při navrhování půdorysu domu.

Moduly pro Viessmann Invisible se instalují buď s bílým krytem nebo mají zákazníci možnost nechat si upravit konstrukci přední a boční stěny na míru a vybrat si z široké škály materiálů, jako je dřevo nebo kuchyňské povrchy. Mohou se dokonce rozhodnout pro zrcadlové povrchy.

Ušetřete náklady na vytápění díky vysoce účinnému tepelnému čerpadlu vzduch/voda

Ústředním prvkem tohoto inovativního řešení je modul tepelného čerpadla Vitocal 222-SI. Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda je v provedení split s výkonen mezi 2,6 a 9,0 kW. Je vysoce účinné – COP (topný faktor) dosahuje až 5,0 (u A7/W35 podle ČSN EN 14511), což mu dává hodnocení energetické účinnosti A++. To zajišťuje nákladově efektivní výrobu tepla. Tepelné čerpadlo je k dispozici také ve verzi, kterou lze použít v horkých letních dnech jako chladicí systém. 250litrový hlavní zásobník, který se také vejde do modulu, s hloubkou pouze 28 centimetrů, nabízí zákazníkům komfortní dodávku teplé vody.



Nejvyšší možná úroveň nezávislosti v co nejkompaktnější podobě (zleva doprava): Akumulátorový systém Vitocharge VX3, modul Viessmann Invisible s hlavním zásobníkem o objemu 250 litrů, tepelné čerpadlo Vitocal 200-SI a centrální systém větrání Vitoair FSI. Integrovaný systém řízení energie Energy Management společnosti Viessmann poskytuje uživatelům neustálý přehled o výrobě a spotřebě energie.

Viessmann Invisible přemění místnost, která se obvykle využívá pro obslužná zařízení a spotřebiče, na další obytný prostor, například abyste si mohli užít svou vlastní oázu pohody se saunou.



Díky větracímu modulu je okolní vzduch vždy čistý.

Nejvyšší možná kvalita okolního vzduchu, vysoká energetická účinnost a snadná instalace – Vitoair FSI je větrací modul pro řadu Viessmann Invisible. S maximálním průtokem 300 metrů krychlových za hodinu je vhodný pro domácnosti o ploše až 280 m2. Protiproudý entalpický výměník tepla získává zpět až 80 % tepla z odváděného vzduchu, ale také vlhkost a spolu s čerstvým přiváděným vzduchem jej dodává zpět do místností přes systém rozvodů vzduchu click-and-go. To přináší výhody jak pro zdraví a peněženky obyvatel, tak i pro konstrukci budovy.

Celá řada možností instalace pro individuální uspořádání

Možnosti instalace řešení Viessmann Invisible jsou stejně tak rozmanité jako domy, ve kterých jsou instalovány, a jejich majitelé. Různé možnosti instalace – vedle sebe, jako blok nebo kolem rohu – umožňují bezproblémovou integraci do půdorysu. Moduly lze například umístit vedle sebe do vyhrazeného výklenku ve vstupní hale. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro montáž do bloku, mohou využít prázdné konce stěn, samostatně stojící stěny nebo oddělené místnosti. Tam, kde jsou místnosti malé a plné různých zákoutí, otevírá často rohová instalace nový obytný prostor, například při modernizaci starších budov.

Protože všechny moduly Viessmann Invisible jsou dodávány smontované, stačí je pouze nainstalovat a vzájemně propojit. Obchodním partnerům to ušetří značné množství času při plánování, objednávání a instalaci.









Viessmann Invisible: Různé možnosti instalace – vedle sebe, jako blok nebo kolem rohu – umožňují bezproblémovou integraci do půdorysu.

Nejvyšší možná míra soběstačnosti díky fotovoltaice a akumulátorovým systémům

Aby byli zákazníci co nejvíce nezávislí na veřejné elektrické síti, může Viessmann Invisible běžet po velkou část dne také na vlastní elektřinu vyrobenou z fotovoltaických modulů Vitovolt. Bateriové úložistě Vitocharge VX3 ukládá přebytečnou elektřinu vyrobenou během dne pro večerní a noční hodiny a na přání může zásobovat nabíjecí stanici Viessmann elektřinou pro elektromobil.

Systém řízení energie Energy Management společnosti Viessmann zvyšuje účinnost

Bezplatná aplikace ViCare umožňuje uživatelům ovládat jejich systém z pohodlí chytrého telefonu. Systém řízení energie Energy Management společnosti Viessmann společnosti Viessmann, který je součástí aplikace, také zaznamenává toky energie mezi tepelným čerpadlem, větrací jednotkou, bateriovým úložištěm a nabíjecí stanicí a zobrazuje je přehledně na displeji. Uživatelé tak mají neustálý přehled o výrobě a spotřebě energie. Nejdůležitější však je, že systém řízení energie využívají řídicí systémy modulu tepelného čerpadla a bateriového úložiště k zajištění efektivního provozu. To umožňuje provoz systému způsobem, který šetří zdroje a snižuje náklady.



Více prostoru pro bydlení: na rozdíl od běžné technické místnosti (vlevo) jsou díky systému Viessmann Invisible tepelné čerpadlo, zásobník teplé vody a volitelný systém větrání domu skryty za plochou stěnou.

Vitocal 200-SI: tepelné čerpadlo se dvěma tlakovými expanzními nádobami (vpravo) a 250litrovým zásobníkem teplé vody systému Viessmann Invisible.



Jednoduché uvedení do provozu, monitorování a servis díky platformě Viessmann One Base

Uvedení do provozu, monitorování systému a servis jsou stejně jednoduché a časově nenáročné jako plánování a instalace systému Viessmann Invisible. Platforma Viessmann One Base snadno propojuje všechny komponenty navzájem mezi sebou a současně k nim připojuje digitální služby, jako je bezplatný nástroj ViGuide, a vytváří tak jednotný energetický a klimatizační systém. ViGuide umožňuje uvést systém do provozu ve velmi krátkém čase, plně jej monitorovat pomocí vzdáleného připojení a v případě potřeby provést servis, aniž by bylo nutné pokaždé někoho k systému přivolávat, například pokud je třeba změnit parametry. Specializovaní partneři tak ušetří spoustu času, zatímco si jejich zákazníci budou moci trvale užívat maximální pohodlí, energetickou účinnost spolehlivost systémů.

Výhody pro obchodní partnery

Jednodušší plánování díky standardizovaným komponentům

Instalace vyžaduje díky předem smontovaným komponentům mnohem méně práce

Všechny potřebné komponenty pro domácí připojení jsou již zabudovány

Tepelné čerpadlo je ideální pro novostavby energeticky úsporných budov s výstupní teplotou až 60 °C

Regulace průtoku s automatickou optimalizací pomocí systému Hydro AutoControl společnosti Viessmann

Systém distribuce vzduchu lze připojit zprava nebo zleva, takže není potřeba odvod kondenzátu

Inteligentní propojení modulů Viessmann Invisible s digitálními službami – dokonale vzájemně sladěné

Řízené uvádění do provozu a monitorování systému pomocí nástroje ViGuide

Connectivity Inside umožňuje nastavení a optimalizaci parametrů i bez WiFi připojení

Rychlé časy reakce servisu (servisní spojení)

Výhody pro uživatele

Více obytného prostoru díky kompaktnímu provedení a flexibilní instalaci

Značná svoboda provedení díky individuálním konstrukčním povrchům pro širokou škálu možných aplikací

Všechny komponenty pracují ve skrytu za předními panely v dokonalé harmonii

Tepelné čerpadlo, které je tiché jako šepot, 30 dB(A) ve vzdálenosti 4 m (Super Silent)

Nízké náklady na energii díky vysoké účinnosti tepelného čerpadla s COP (topný faktor) až 5,0 (u A7/W35) podle ČSN EN 14511; vysoká míra rekuperace tepla systému větrání

Aktivní chlazení v létě díky funkci chlazení tepelného čerpadla

Filtrovaný venkovní vzduch – důležité pro alergiky

Vyvážená vlhkost zabraňuje tvorbě plísní a poškození konstrukce

Všechny moduly Viessmann Invisible lze pohodlně ovládat pomocí aplikace ViCare

Systém řízení energie Energy Management poskytuje transparentní údaje o spotřebě a nákladech

Technické specifikace

Vitocal 200-SI: Výkon: 2,6 až 9,0 kW COP: až 5,0 u A7/W35 (v souladu s ČSN EN 14511) Maximální výstupní teplota: 60 °C Emise hluku: 30 dB(A) (hladina akustického tlaku venkovní jednotky ve vzdálenosti 4 m u volně stojící instalace v režimu sníženého hluku) Integrovaný akumulační zásobník topné vody: 16 l Integrované expanzní nádoby: 2 × 18 l Akumulační nabíjecí systém TV: 250 l Doplňovací systém s kartuší na změkčování plnící vody Pojistná skupina pitné vody Suchý sifon Rozměry (výška × šířka × hloubka vnitřní jednotky): 2 400 × 2 100 × 280 mm Kategorie energetické účinnosti: A+++

Vitoair FSI: Rekuperace tepla: 80 % Maximální průtok: 300 m 3 /h Akustické emise (až 210 m 3 /h): 40 dB(A) Třída filtru: F7, G4 Tlakové ztráty: maximálně 200 Pa Rozměry (šířka × výška × hloubka): 1 200 × 2 100 × 280 mm Kategorie energetické účinnosti: A+++



Termín dodání

Viessmann Invisible je již k dodání.