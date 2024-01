TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Vitocell 100-VE: Modulární a prostorově úsporné řešení modernizace ve spojení s tepelnými čerpadly Vitocal 150-A

Vitocell 100-VE: Modulární a prostorově úsporné řešení modernizace ve spojení s tepelnými čerpadly Vitocal 150-A

Společnost Viessmann vyvinula modulární zásobníky Vitocell, které spolu s tepelnými čerpadly vzduch/voda rodu Vitocal 150-A/151-A tvoří ideální kombinaci pro modernizaci vytápěcího systému. Nové zásobníky teplé vody a akumulační zásobníky topné vody Vitocell lze použít samostatně nebo ve vzájemné kombinaci. Jejich jedinečná modulární konstrukce umožňuje co nejlépe využít instalační plochu.

Vhodný pro rekonstrukci: Vitocal 150-A/151-A

Řada Vitocal 150-A/151-A dosahuje vysoké výstupní teploty až 70 °C při venkovní teplotě do −10 °C. To umožňuje realizovat flexibilní řešení vytápění a chlazení, zejména při modernizaci. Je možné nadále používat stávající topná tělesa. Podlahové vytápění není nezbytné. Vysoká energetická účinnost, pohodlné ovládání pomocí aplikace, udržitelný provoz a atraktivní design – to jsou přesvědčivé vlastnosti.

S novou generací tepelných čerpadel udává společnost Viessmann standardy z hlediska ještě větší spolehlivosti, energetické účinnosti a udržitelnosti. V souladu s naším posláním „Vytváříme životní prostor pro budoucí generace“ přebíráme zodpovědnost za šetření energetických zdrojů. Naším prostředkem jsou inovativní technologie, pomocí kterých lze efektivně využít environmentální teplo k vytápění a chlazení. A to zvláště šetrně ke klimatu díky použití ekologického chladiva R290.

Je důležité, aby byl systém přesně přizpůsoben příslušné oblasti použití. Proto jsme vyvinuli tepelná čerpadla, která jsou se svými vysokými výstupními teplotami a inovativní hydraulikou mimořádně vhodná pro použití ve stávajících budovách. Je samozřejmě možné nadále používat stávající topná tělesa. V takových budovách často ještě není nainstalováno podlahové vytápění. Každý, kdo zde modernizuje a chce i nadále využívat stávající radiátory, potřebuje zdroj tepla, který dokáže dosáhnout vyšší teploty na výstupu až 70 °C. Právě k tomuto účelu dodává společnost Viessmann tepelná čerpadla vzduch/voda v monoblokovém provedení Vitocal 150-A a 151-A.



Zásobník teplé vody Vitocell 100-V typ CVWC, 300, 250 a 200 l, zásobník topné vody Vitocell 100-E typ MSCA, 75 a 50 l, příklad kombinace Vitocell Modular s 250/75 l (zleva doprava). Zdroj: Viessmann

Ideální kombinace pro modernizaci

Společnost Viessmann vyvinula modulární zásobníky, které spolu s tepelnými čerpadly Vitocal 150-A tvoří ideální kombinaci pro rekonstrukci. Nové zásobníky teplé vody a akumulační zásobníky topné vody lze použít samostatně nebo v kombinaci – umístěné na sebe. Jedinečná modulární konstrukce umožňuje co nejlépe využít instalační plochu, která je v případě modernizace obvykle malá. Díky samostatným modulům zásobníku topné vody a zásobníku teplé vody, které lze instalovat jeden na druhý nebo použít samostatně, je zajištěna maximální flexibilita. Jednotný design válce vytváří na pohled jednolitý celek.

Samostatné skladování modulů usnadňuje jejich přepravu. Montážní firmy ocení integrované úchyty, které na místě instalace usnadní manipulaci se zásobníky.

Zásobníky teplé vody: na výběr jsou tři varianty

Zásobníky teplé vody jsou určeny k instalaci vedle zdroje tepla. Jsou ideální tam, kde k zajištění komfortu teplé vody nepostačuje tepelné čerpadlo s integrovaným zásobníkem nebo kde jej nelze použít z důvodu obtížné manipulace. V porovnání s běžnými zásobníky na teplou vodu má nový Vitocell 100-V (typ CVWC) velké plochy výměníku tepla, uzpůsobené pro potřeby tepelných čerpadel. Hořčíková anoda ve spojení s vrstvou smaltu Ceraprotect zaručuje trvale spolehlivou ochranu proti korozi. Zásobníky teplé vody jsou k dispozici v objemech 200, 250 a 300 litrů.

Akumulační nádoby na topnou vodu: na výběr jsou dvě varianty

Akumulační zásobníky topné vody Vitocell 100-E (typ MSCA) mají objem 50 a 75 l a díky difuzně odolné tepelné izolaci jsou vhodné pro vytápění i chlazení. Obě zařízení mají stratifikační mechanismus, který vyhovuje speciálním provozním podmínkám tepelných čerpadel. Verze o objemu 75 l může být vybavena i elektrickou spirálou a má dodatečné přípojky pro integraci dalšího zdroje tepla.

Kombinace: na výběr je šest variant

Kombinace zásobníku teplé vody a akumulačního zásobníku topné vody jsou k dispozici jako Vitocell Modular. Tyto zásobníky se umisťují jeden na druhý, a proto vyžadují instalační plochu menší než 0,5 m2. Pro snadnou realizaci připojení na straně systému lze vyrovnávací zásobník topné vody natočit až o 360 stupňů.

