Chytrý systém tepelného čerpadla – inteligentní, propojené, modulární

Systém, který umí víc než jen topit. Tepelné čerpadlo, fotovoltaický systém a úložiště elektřiny jsou optimálně propojeny. To otevírá nové možnosti modernizace.

Udělat váš dům ještě chytřejší může být tak snadné – když vše pochází z jednoho zdroje. Začněte s tepelným čerpadlem a vytvořte optimální systém krok za krokem díky modularitě jednotlivých zařízení. Prvním krokem bude vytápění bez emisí. V dalším kroku si vytvořte nezávislou výrobu vlastní elektřiny. A tím konečně dosáhnete maximální nákladové efektivity.

Tepelné čerpadlo Vitocal

Tepelná čerpadla Viessmann Vitocal jsou vhodná pro novostavby i modernizace. S výstupní teplotou až 70 °C bylo čerpadlo Vitocal 250-A vyvinuto speciálně pro modernizační projekty. Stávající radiátory lze používat i nadále. Podlahové vytápění není nezbytné. Vysoká energetická účinnost, pohodlné ovládání prostřednictvím aplikace, udržitelný provoz a atraktivní design – to vše jsou přesvědčivé vlastnosti.

Fotovoltaické panely Vitovolt

Pro instalaci na střechy rodinných domů a bytových domů, jakož i na komerční a průmyslové objekty. Výkon až 410 Wp.

Fotovoltaické bateriové úložiště energie Vitocharge

Nové modulární úložiště energie Vitocharge VX3 je ideální pro nové sestavy a rozšíření systému. Lze ji bezproblémově integrovat do rozsáhlého programu řešení Viessmann.

Nabíjecí stanice – Máte elektromobil? S naším novým wallboxem ho můžete nabíjet ve vlastní garáži elektřinou, kterou si sami vyrobíte – pohodlně a levně.

Energetický management – měření a řízení toků energie

Správa energie poskytuje přehled o tocích energie v domácnosti v reálném čase na chytrém telefonu nebo tabletu. Zahrnují hodnoty vyrobené i spotřebované fotovoltaické energie na místě, např. pro provoz tepelného čerpadla. Energy Management zpřístupňuje tyto funkce pro akumulační jednotku Vitocharge VX3, tepelná čerpadla nové řady Vitocal 25x-A a tepelná čerpadla ve stávajících budovách se systémem Vitoconnect do roku 2016.





Viessmann One Base – přizpůsobte svůj domov budoucnosti

Viessmann One Base vám nabízí snadný, spolehlivý a rychlý způsob ovládání celého energetického systému prostřednictvím aplikace. Platforma integruje všechna již používaná řešení chytré domácnosti, a to bez problémů a bezdrátově. A podle potřeby můžete snadno přidávat další služby a zařízení, například nový Wallbox pro nabíjení elektromobilu. Viessmann One Base je kompatibilní se všemi dalšími digitálními službami. K ovládání služeb a zařízení integrovaných do platformy můžete jednoduše používat hlasové asistenty, jako jsou Amazon Alexa a Google Assistant. S Viessmann One Base vybavíte svůj dům rozšiřitelným energetickým systémem, který je odolný vůči budoucnosti a který vám nabízí dlouhodobé perspektivy.

Potřebujete pouze aplikaci ViCare – o zbytek se postará integrovaný systém Viessmann Energy Management. Aplikace umožňuje rychlé a snadné ovládání Viessmann One Base. Váš dodavatel může také na dálku sledovat váš systém a okamžitě elektronicky řešit případné poruchy. Už si nemusíte domlouvat čas, kdy vám servisní technik zavolá, a odpadá také zbytečné cestování. Nechte svého servisního technika, aby se staral o váš systém.