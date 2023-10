TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Cenově dostupné tepelné čerpadlo? Vitocal 100

Cenově dostupné tepelné čerpadlo? Vitocal 100

Nejčastější překážkou vlastníků rodinných domů při úvahách o pořízení tepelného čerpadla je jeho finanční dostupnost. Ceny tepelných čerpadel se šplhají někdy do vysokých statisíců korun. Společnost Viessmann má dobrou odpověď, tou jsou tepelná čerpadla řady Vitocal 100.

Vitocal 100 je spolehlivé tepelné čerpadlo od renomované značky Viessmann. Za cenu začínající na 150 tis. Kč (včetně DPH) získáte tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, ohřev vody i chlazení. Tepelné čerpadlo vzduch/voda se skládá z venkovní jednotky a vnitřní jednotky, jejíž součástí je často i zásobník na ohřev vody a bivalentní zdroj.

Ing. Vítězslav Toman, v rozhovoru pro TZB-info o dostupných a spolehlivých tepelných čerpdlech. Rozhovor se přehraje po spuštění videa.

„Výkon tepelných čerpadel se pohybuje od 4 kW do 18 kW. Čerpadla řady 100 lze zapojit do kaskády, to znamená, že si mohu složit potřebný výkon z více jednotek dle potřeby,“ uvádí Vítězslav Toman, product manager společnosti Vessmann a dodává: „Tepelné čerpadlo se hodí do rodinných domů, do novostaveb i do rekonstrukcí. Ale lze využít i pro firemní haly, díky možnosti sestavy do kaskády.“

Tepelná čerpadla řady Vitocal 100 lze propojit s vlastní fotovoltaickou elektrárnou nebo v hybridních řešeních i s plynovými kotli. Za výhodnou cenu získá zákazník velmi kvalitní zdroj vytápění od firmy, která je stálicí na trhu zajišťující prodloužené záruky, záruční i pozáruční servis. Další podrobnosti zazněly v živém vysílání na estav.tv. Podívejte se na záznam ve videu.

Důležitým krokem před pořízením tepelného čerpadla je projekční příprava a výpočet návratnosti investice. Právě návratnost se ale výrazně urychluje s nízkou pořizovací cenou zařízení.