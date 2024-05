TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Technická místnost, kterou lze diskrétně integrovat do nových budov. Nevěříte tomu? Přesvědčte se sami.

Technická místnost, kterou lze diskrétně integrovat do nových budov. Nevěříte tomu? Přesvědčte se sami.

Představte si na chvíli technickou místnost. Co vidíte? Pravděpodobně volně stojící zařízení, potrubí na stěnách a stropě a rozhodně málo místa pro cokoliv jiného. Proto jsme technickou místnost promysleli nově. Jako kompaktní systém „vše v jednom“, který má velikost přibližně jako nástěnná skříň a dá se harmonicky integrovat například do chodby, technické místnosti nebo hobby místnosti. Otevírají se tak nové možnosti využití prostoru.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

V době rostoucích cen nemovitostí se počítá každý metr čtvereční obytné plochy. Ve srovnání s technickou místností můžete s Viessmann Invisible ušetřit až 6 m2 prostoru.

Uspořádání do rohu, vedle sebe nebo do bloku? Podle toho, co vyhovuje vašemu půdorysu.

Díky třem různým způsobům umístění se Viessmann Invisible bez problémů hodí do každého půdorysu. Úzké chodby a skryté výklenky lze optimálně využít – při řadovém uspořádání je systém hluboký pouhých 281 mm. Možné je také uspořádání „back-to-back“, které umožňuje umístit jednu část do předsíně nebo na WC pro hosty a druhou do technické místnosti. Díky rohovému uspořádání můžete maximálně využít i malé, nevhodně tvarované prostory.

A za obložením? Kompaktní systémové řešení.

Pohled dovnitř odhaluje: Tepelné čerpadlo, zásobník teplé vody a ventilační systém kombinují maximální účinnost se spolehlivým a tichým provozem. To samé mimochodem platí i pro bateriové úložiště elektrické energie a venkovní jednotku tepelného čerpadla instalovanou pod širým nebem. Jako jedna z nejtišších svého druhu může být bez problémů instalována v hustě obydlených oblastech. Systém je doplněn fotovoltaikou pro vlastní výrobu energie ze sluneční energie a – v případě požadavku – nabíjecí stanicí Viessmann pro elektromobily.

Efektivnější už to jistě nebude? No, vlastně můžete být – s Viessmann One Base. Ta vám umožní propojit všechny komponenty mezi sebou a celý systém pohodlně ovládat prostřednictvím aplikace pomocí funkce Energy Management.

Přehled komponentů

Vitocal 222-SI – modul tepelného čerpadla

Srdcem systému Viessmann Invisible je modul tepelného čerpadla Vitocal 222-SI. Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 2,6 až 9,0 kW se skládá z vnitřní jednotky, 250 l zásobníkového modulu a venkovní jednotky. Technologie vytápění a potrubí jsou kombinovány, aby se ušetřil prostor. Každý modul má hloubku pouhých 28 cm. Venkovní jednotka odebírá teplo obsažené v okolním vzduchu a předává jej vnitřní jednotce. Potrubí jsou naplněna chladivem R32, které má nízkou hodnotu GWP (potenciál globálního oteplování) 771.

Srdcem systému Viessmann Invisible je modul tepelného čerpadla Vitocal 222-SI. Tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 2,6 až 9,0 kW se skládá z vnitřní jednotky, 250 l zásobníkového modulu a venkovní jednotky. Technologie vytápění a potrubí jsou kombinovány, aby se ušetřil prostor. Každý modul má hloubku pouhých 28 cm. Venkovní jednotka odebírá teplo obsažené v okolním vzduchu a předává jej vnitřní jednotce. Potrubí jsou naplněna chladivem R32, které má nízkou hodnotu GWP (potenciál globálního oteplování) 771. Vitoair FSI – větrací systém

Vitoair FSI je větrací modul pro řešení Viessmann Invisible. Centrální větrací systém s rekuperací tepla je určen pro bytové jednotky s užitnou plochou do 280 m 2 ; maximální průtok vzduchu je do 300 m 2 /h. Systém dle potřeby přivádí vyčištěný a ohřátý venkovní vzduch. K zajištění provozu při nízkých teplotách venkovního vzduchu lze použít volitelnou elektrickou předehřevnou spirálu.

Vitoair FSI je větrací modul pro řešení Viessmann Invisible. Centrální větrací systém s rekuperací tepla je určen pro bytové jednotky s užitnou plochou do 280 m ; maximální průtok vzduchu je do 300 m /h. Systém dle potřeby přivádí vyčištěný a ohřátý venkovní vzduch. K zajištění provozu při nízkých teplotách venkovního vzduchu lze použít volitelnou elektrickou předehřevnou spirálu. Vitocal – venkovní jednotka tepelného čerpadla

Tepelná čerpadla Viessmann patří mezi nejtišší svého druhu díky technologii Advanced Acoustic Design+. Inteligentní regulace otáček výrazně snižuje hluk šířící se vzduchem při plném a částečném zatížení. Díky tomu lze venkovní jednotku bez problémů instalovat také v oblastech s hustou výstavbou nebo v blízkosti hranice pozemku.

Tepelná čerpadla Viessmann patří mezi nejtišší svého druhu díky technologii Advanced Acoustic Design+. Inteligentní regulace otáček výrazně snižuje hluk šířící se vzduchem při plném a částečném zatížení. Díky tomu lze venkovní jednotku bez problémů instalovat také v oblastech s hustou výstavbou nebo v blízkosti hranice pozemku. Modul zásobníku pro teplou vodu

Zásobníkový modul zajišťuje efektivní uskladnění vyrobené tepelné energie, aby se mohla použít dle potřeby. Zásobník z nerezavějící oceli, který je připojen k nabíjecímu systému, nabízí vysokou úroveň pohodlí při přípravě teplé vody a má objem 250 litrů.

Zásobníkový modul zajišťuje efektivní uskladnění vyrobené tepelné energie, aby se mohla použít dle potřeby. Zásobník z nerezavějící oceli, který je připojen k nabíjecímu systému, nabízí vysokou úroveň pohodlí při přípravě teplé vody a má objem 250 litrů. Vitovolt 300 – fotovoltaické panely

Monokrystalické fotovoltaické moduly zaujmou vysokými hodnotami výkonu a účinností modulů. Odteď můžete výhodně využívat solární energii a šetřit náklady na energii.

Monokrystalické fotovoltaické moduly zaujmou vysokými hodnotami výkonu a účinností modulů. Odteď můžete výhodně využívat solární energii a šetřit náklady na energii. Vitocharge VX3 – měnič s bateriovým systémem

Díky flexibilním velikostem úložiště a kapacitě úložiště až do 15 kWh modulární systém pro uskladnění elektrické energie optimalizuje spotřebu elektrické energie v rodinných domech a dvoudomech. Fotovoltaické moduly můžete připojit prostřednictvím hybridního střídače.

Díky flexibilním velikostem úložiště a kapacitě úložiště až do 15 kWh modulární systém pro uskladnění elektrické energie optimalizuje spotřebu elektrické energie v rodinných domech a dvoudomech. Fotovoltaické moduly můžete připojit prostřednictvím hybridního střídače. Nabíjecí stanice Viessmann – Energycharge

Inteligentní a s výhledem do budoucnosti: elektrická nabíjecí stanice nabízí bezpečný a spolehlivý způsob nabíjení elektrických vozidel pomocí obnovitelné energie. Maximální nabíjecí výkon lze nastavit podle potřeby a je 1fázový do 3,7 kW a 3fázový do 11 kW.

Inteligentní a s výhledem do budoucnosti: elektrická nabíjecí stanice nabízí bezpečný a spolehlivý způsob nabíjení elektrických vozidel pomocí obnovitelné energie. Maximální nabíjecí výkon lze nastavit podle potřeby a je 1fázový do 3,7 kW a 3fázový do 11 kW. Viessmann Energy Management

Mapování všech energetických toků v reálném čase. To dokáže Viessmann Energetický management. Nejprve propojte všechny komponenty do sítě pomocí Viessmann One Base a poté celý systém ovládejte pomocí aplikace ViCare. Od energie vyrobené fotovoltaickým systémem až po elektřinu, kterou sami spotřebujete, vše pohodlně přes chytrý telefon nebo tablet.