Jaké jsou nejčastější úpravy při nasazení tepelného čerpadla do stávajících systémů?

Odladění tepelného čerpadla do stávajícího systému je velmi důležité. Otázkou je zateplení, regulace a elektřina pro TČ. Je třeba provést úpravu topné křivky, aby byla co nejefektivnější a aby byla spotřeba elektřiny co nejnižší. Také je důležité zajistit, aby tepelné čerpadlo pracovalo na optimálních parametrech.