Panasonic v Plzni zahájil výrobu venkovních jednotek tepelných čerpadel

S 97 tisíci tepelnými čerpadly za rok 2022 se Panasonic v Plzni stal předním výrobcem teplovodních tepelných čerpadel v Česku. Výrobní kapacita do roku 2026 vzroste na cca 550 tisíc kusů.



Obr. 1: S vývojem a budoucností výroby tepelných čerpadel Panasonic v Plzni seznámil účastníky Radek Vach, ředitel pro Business Planning Obr. 1: S vývojem a budoucností výroby tepelných čerpadel Panasonic v Plzni seznámil účastníky Radek Vach, ředitel pro Business Planning

Pokud odhlédneme od vlastnické struktury a hodnotíme podíl práce zaměstnanců na finálním výrobku, tak se Panasonic evidentně stává zásadním českým výrobcem tepelných čerpadel v sektoru výkonů pro rodinné domy a podobně. Stejně, jako například v sektoru osobních automobilů považujeme za českou značku Škoda, byť ji vlastní německý koncern. Panasonic je významným dodavatelem tepelných čerpadel na evropský trh a svou pozici si chce nejen udržet, ale významně zlepšit. K tomu směřuje investice v celkové výši 7,6 mld Kč do výrobní základny v Plzni s cílem během dvou let mít v České republice výrobní kapacitu až na 550 tisíc tepelných čerpadel ročně s perspektivou ji velmi rychle, bez dalších zásadních stavebních investic, zvýšit až na 1 milion kusů. Tuto již některými stavebními přípravami započatou budoucnost představil Radek Vach, ředitel pro Business Planning, Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, s.r.o. (ve zkratce PHVACCZ) zástupcům firem instalujících tepelná čerpadla Panasonic, kteří přijali pozvání k návštěvě závodu ve dnech 12. až 14. července t.r. Návštěvy závodu se zúčastnil i zástupce portálu TZB-info.



Obr. 2: Pozvánku k neformální návštěvě výrobního závodu Panasonic v Plzni přijali zástupci jak z Česka, tak Slovenska. Petr Horký, který nyní odpovídá za prodej Panasonic v České republice, stojí v první řadě, zprava čtvrtý. Obr. 2: Pozvánku k neformální návštěvě výrobního závodu Panasonic v Plzni přijali zástupci jak z Česka, tak Slovenska. Petr Horký, který nyní odpovídá za prodej Panasonic v České republice, stojí v první řadě, zprava čtvrtý.



Obr. 3 „Předností závodu v Plzni je naše schopnost reagovat na významné urgentní požadavky do 24 hodin, běžně do dvou dnů, prakticky pro jakékoliv místo v Evropě,“ zdůraznil význam umístění závodu Panasonic v centru Evropy, v Plzni, Radek Vach. „To z výrobních závodů v Asii není možné.“ Obr. 3 „Předností závodu v Plzni je naše schopnost reagovat na významné urgentní požadavky do 24 hodin, běžně do dvou dnů, prakticky pro jakékoliv místo v Evropě,“ zdůraznil význam umístění závodu Panasonic v centru Evropy, v Plzni, Radek Vach. „To z výrobních závodů v Asii není možné.“



Obr. 4: V rámci investice bude zbourán objekt, který byl v průmyslové zóně postaven jako historicky první (v popředí) a objekt skladu (vlevo). Nahradí je 3podlažní objekt ve tvaru U, který zabere i zatím nezastavěnou část areálu. Obr. 4: V rámci investice bude zbourán objekt, který byl v průmyslové zóně postaven jako historicky první (v popředí) a objekt skladu (vlevo). Nahradí je 3podlažní objekt ve tvaru U, který zabere i zatím nezastavěnou část areálu.

„Investice včetně instalace výrobních technologií bude dokončena do konce roku 2025,“ řekl Radek Vach. „Aby nedošlo k výpadku ve výrobě, tak máme v nedalekých Nýřanech pronajato 24 tisíc m2, kam část výrobních kapacit dočasně přesuneme. Výrobní linku jsme schopni do připraveného prostoru přesunout během pouhých dvou týdnů.“



Obr. 5: V podstatě již historický pohled na aktuálně vyráběné jednotky tepelných čerpadel v recepci závodu. Ani v nové recepci po dokončení výstavby však nebude možné vystavit vše, neboť současný sortiment Panasonic již zahrnuje 52 typů zařízení. Obr. 5: V podstatě již historický pohled na aktuálně vyráběné jednotky tepelných čerpadel v recepci závodu. Ani v nové recepci po dokončení výstavby však nebude možné vystavit vše, neboť současný sortiment Panasonic již zahrnuje 52 typů zařízení.

Historie výroby tepelných čerpadel Panasonic v Plzni je krátká, ale velmi dynamická. Začala v roce 2018 montáží vnitřní jednotky AiO splitového tepelného čerpadla obsahující i zásobník pro přípravu teplé vody. Letošní rok 2023 je přelomový, neboť počátkem července sjely z montážních linek první venkovní jednotky tepelných čerpadel Panasonic vyrobené v Česku. A to již s přírodním chladivem R290, viz graf 1.

S tím, jak rostla nabídka typů tepelných čerpadel, rostly i jejich prodeje. V níže uvedeném grafu je zahrnut vývoj prodejů. V loňském roce dosáhl již téměř 97 000 kusů, viz graf 2.



Graf 1: Každý rok byl do výroby Panasonic v Plzni zařazen nový výrobek Graf 1: Každý rok byl do výroby Panasonic v Plzni zařazen nový výrobek

Graf 2: Vývoj prodejů (sety) v letech 2018 až 2022 Graf 2: Vývoj prodejů (sety) v letech 2018 až 2022



Tvrzení o českém výrobci lze dokumentovat slovy Radka Vacha: „Zásadně posilujeme lokalizaci výroby.“ V Plzni neprobíhá jen montáž z dílů vyrobených jinde. Panasonic si v Plzni sám vyrábí například elektronické řídicí desky a sami si do mikročipů nahrávají řídicí software. Využívají zkušenosti s výrobou televizorů a přehrávačů, která sice byla ukončena, ale výrobní zařízení si ponechali. Ze základních stavebních prvků tepelného čerpadla si v Plzni již nyní vyrábí některé typy výparníků, polotovary propojovacích potrubí se světlostí 1“, pro novinku s chladivem R290 lisují prvky, ze kterých se skládá její plášť. Významně rozšiřují dodavatelské vztahy i s dalšími výrobci, kteří působí v Česku. „Je to v době narušených dodavatelských řetězců, rostoucích nákladů na dopravu, nutnosti posilovat stabilitu výroby a zásadně zrychlit obsluhu trhu tepelných čerpadel v Evropě zcela nutné, a navíc to vrací pracovní příležitosti do Česka,“ řekl Radek Vach.



Obr. 6: Na této lince probíhá montáž vnitřních jednotek tepelných čerpadel vybavených zásobníkem pro přípravu teplé vody. Současná maximální výrobní kapacita všech montážních linek cca 1000 kusů jednotek denně, bude během dvou let zdvojnásobena. Obr. 6: Na této lince probíhá montáž vnitřních jednotek tepelných čerpadel vybavených zásobníkem pro přípravu teplé vody. Současná maximální výrobní kapacita všech montážních linek cca 1000 kusů jednotek denně, bude během dvou let zdvojnásobena.



Obr. 7: Inovativní přístup v Plzni dokazuje i příklad zde zhotovovaných polotovarů propojovacích měděných potrubí. Jejich konce nejsou opatřeny, jak je obvyklé, obráběním vytvarovanými mosaznými prvky napojenými na potrubí pájením, ale jsou vytvarovány několikastupňovým postupným lisováním konce trubky. Obr. 7: Inovativní přístup v Plzni dokazuje i příklad zde zhotovovaných polotovarů propojovacích měděných potrubí. Jejich konce nejsou opatřeny, jak je obvyklé, obráběním vytvarovanými mosaznými prvky napojenými na potrubí pájením, ale jsou vytvarovány několikastupňovým postupným lisováním konce trubky.

Obr. 8: Jednou z novinek ve výrobní technologii je vlastní výroba výparníků tepelných čerpadel. Výparníky mohou být následně i tvarovány. Obr. 8: Jednou z novinek ve výrobní technologii je vlastní výroba výparníků tepelných čerpadel. Výparníky mohou být následně i tvarovány.



V rámci návštěvy závodu byli účastníci seznámeni se změnami, které přineslo zavedení nových řad tepelných čerpadel. A to včetně absolutní novinky, venkovní jednotky Aquarea řady L s přírodním chladivem R290. Tato novinka bude v sortimentu Panasonic i vizuálně nepřehlédnutelná svým designovým provedením.



Obr. 9: Ze slavnostního aktu (3. července 2023) při zahájení výroby první venkovní jednotky tepelných čerpadel Panasonic v Česku. Stěžejní význam pro Panasonic v Evropě dokazuje i přítomnost pánů Hiroshi Komatsubara, který je ředitelem Panasonic HVAC Business divize (první zleva) a Enrique Vilamitjana, který je ředitelem Panasonic Heating & Cooling Solution Europe (první zprava). Obr. 9: Ze slavnostního aktu (3. července 2023) při zahájení výroby první venkovní jednotky tepelných čerpadel Panasonic v Česku. Stěžejní význam pro Panasonic v Evropě dokazuje i přítomnost pánů Hiroshi Komatsubara, který je ředitelem Panasonic HVAC Business divize (první zleva) a Enrique Vilamitjana, který je ředitelem Panasonic Heating & Cooling Solution Europe (první zprava).

Obr. 10: První vyrobený kus venkovní jednotky Aquarea řady L s přírodním chladivem R290 Obr. 10: První vyrobený kus venkovní jednotky Aquarea řady L s přírodním chladivem R290



Sektor vytápění, větrání a klimatizace HVAC je nejrychleji rostoucím v rámci celého Panasonic Holdings Corporation. Je příznivé, že na tomto růstu má podíl i práce českých zaměstnanců. A to nejen při montáži, ale například i v oblasti návrhu a úprav výrobních technologií, týmu pro IT aj. Význam Evropy pro Panasonic dokazuje, mimo jiné, i založení evropské divize dne 1. dubna 2023.