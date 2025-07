TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Objevte nové tepelné čerpadlo Daikin EWYE-CZ: vysoká teplota, nízké emise uhlíku, maximální účinnost

Objevte nové tepelné čerpadlo Daikin EWYE-CZ: vysoká teplota, nízké emise uhlíku, maximální účinnost

Společnost Daikin představuje nové převratné řešení pro vytápění a ohřev vody, tepelné čerpadlo EWYE-CZ vzduch-voda s invertorem. Tepelné čerpadlo EWYE-CZ je vybaveno technologií spirálového kompresoru Daikin s invertorem a využívá chladivo R-454C s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP), čímž splňuje prvotřídní standardy energetické účinnosti a udržitelnosti. Nové tepelné čerpadlo ohřívá teplou vodu až na teplotu 70 °C, což z něj činí dokonalé řešení pro nízkouhlíkové vytápění obytných a komerčních budov. Je navrženo a vyrobeno v Evropě a má potenciál zcela nově definovat řešení vytápění.

Klíčové vlastnosti čerpadla EWYE-CZ

Široký provozní rozsah pro různé potřeby vytápění

Pokročilá technologie spirálového kompresoru s invertorem

Kompaktnost a snadná instalace

Nízkouhlíkové chladivo R-454C

Nové funkce a možnosti

EWYE-CZ nabízí vytápění v různých aplikacích a umožňuje výrobu teplé užitkové vody. Řada je k dispozici v 8 výkonech od 16 kW do 70 kW, všechny jsou vybaveny technologií spirálového kompresoru Daikin s invertorem. Tepelné čerpadlo umožňuje výrobu teplé vody od 20 °C do 70 °C, účinně funguje v různých podmínkách prostředí a pracuje při okolních teplotách od −25 °C do 40 °C. Kromě toho může fungovat s výrazným rozdílem teplot mezi vodou vstupující do systému a vystupující ze systému (∆T), což zajišťuje, že teplá voda může být dodávána do různých topných aplikací v rámci systému. Je vybaveno funkcí proti množení bakterií legionely u vnějšího zásobníku, a představuje tak skvělé řešení pro nemocnice, hotely a obytné budovy.

Nový invertor čerpadla EWYE-CZ je k dispozici ve třech kompaktních verzích s jedním až čtyřmi řadovými ventilátory. Je vybaveno integrovaným vodním čerpadlem řízeným invertorem pro snadnou instalaci a optimalizaci prostoru. Jednotka se může pochlubit vysokým výkonem a vyžaduje minimální podlahovou plochu, takže je ideální pro prostory s omezeným prostorem. Pro oblasti citlivé na hluk je k dispozici verze s nízkou hlučností.

Tato řada používá nízkouhlíkové chladivo R-454C klasifikované jako A2L podle norem ISO 817 a ASHRAE 34 a zahrnuje jeden nebo dva nezávislé chladicí okruhy. Chladivo R-454C má nízkou toxicitu a hořlavost, což eliminuje potřebu dalších bezpečnostních opatření, a představuje tak komplexní možnost dekarbonizace dostupnou na trhu.

Další výhody EWYE-CZ

Vysoká účinnost a nízké provozní náklady: Technologie Daikin plně řízená invertorem zajišťuje vysokou účinnost a nízké provozní náklady. Kombinace spirálových kompresorů Daikin s invertorem a ventilátorů taktéž řízených invertorem činí z nového malého tepelného čerpadla R-454C plně invertorovou řadu. Výroba vody o vysoké teplotě: Vstřikování par s ekonomizérem umožňuje dodávat vysokoteplotní teplou vodu o teplotě až 70 °C, což z EWYE-CZ činí ideální volbu pro rezidenční aplikace, zejména u projektů s výměnou kotlů. Chytré řízení odmrazování: Daikin nabízí optimalizovanou Integrovanou logiku odmrazování, která dokáže koordinovat provoz více jednotek a zabránit současnému cyklu odmrazování, což snižuje spotřebu vody a zvyšuje komfort zákazníků. Spolehlivost a klid zákazníka: Plně invertorová konstrukce zajišťuje větší přizpůsobivost chladicí a topné zátěži budovy, minimalizuje počet zapínacích a vypínacích cyklů a prodlužuje životnost jednotky. Skladová dostupnost: Tato jednotka je k dispozici skladem a je připravena k okamžité instalaci, což zajišťuje rychlé a spolehlivé dodání. Dálkové monitorování a optimalizace systému: Vlastní cloudová platforma společnosti, Daikin on Site, umožňuje vzdálené monitorování a optimalizaci výkonu systému a také vzdálené aktualizace softwaru. Příprava na chytrou síť: Jako příslušenství je k dispozici krabička Smart Grid Ready, která umožňuje integraci ovládání jednotky do aplikací inteligentní sítě, čímž se maximalizuje využití zelené energie pro provoz tepelného čerpadla. Příspěvek k ekologické výstavbě: Jednotka EWYE-CZ může pomoci získat projektové kredity zlepšením energetické účinnosti hydronických soustav, a přispět tak ke splnění požadavků certifikace BREEAM a LEED. Nízkouhlíkové řešení: Jednotka EWYE-CZ je řešení vyhovující nařízení o F-plynech, které využívá chladivo R-454C, jehož potenciál globálního oteplování je 145,5. Výrazně snižuje přímé i nepřímé emise CO 2 ve srovnání s tradičními systémy vytápění. Flexibilita: Jednotka se dodává s namontovanou hydronickou sadou, která zjednodušuje integraci tepelných čerpadel Daikin do systémů vytápění a chlazení na bázi vody. Zákazníci mají také možnost objednat jednotku bez této sady.

