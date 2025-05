TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Osobní zkušenost rozhodla o konceptu vytápění, chlazení a ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla Daikin Multi+

Osobní zkušenost rozhodla o konceptu vytápění, chlazení a ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla Daikin Multi+

Reverzibilní splitové klimatizace umí chladit nebo vytápět. Multisplitové tepelné čerpadlo Daikin Multi+ zvládne chlazení nebo vytápění 4 místností a ještě k tomu přidá přípravu teplé vody v zásobníku. S plným komfortem, investičně, instalačně i provozně velmi úsporně. Bytovému domu zlepší průkaz energetické náročnosti PENB.

Abychom se přesvědčili, jak ve skutečnosti vypadá instalované multisplitové zařízení Daikin Multi+, jaké poznatky má investor CC Real, instalační firma Alma servis i majitel jednoho z bytů, vypravili jsme se do Doubravčic, kde jsou zařízení instalována v bytech v nově dokončených bytových domech. V době naší návštěvy koncem března již byla většina bytů prodána, obsazena jejich majiteli.

Standardním požadavkem zájemců o nové byty nejen vyšší úrovně, ale nyní již i střední úrovně, se stala i možnost v horkých dnech udržet vnitřní klima v místnostech na příjemné, komfortní úrovni. Požadavek na celoroční tepelnou pohodu chtěl investor při výstavbě bytových domů v Doubravčicích, relativně malé obci východně od Prahy, původně splnit pomocí teplovodního podlahového vytápění s elektrokotlem a klimatizačních jednotek v místnostech. Jde o konstrukčně osvědčené řešení, které se kombinuje se zásobníkem na přípravu teplé vody a v domě, který má velmi malé tepelné ztráty, vykazuje přijatelné náklady na spotřebu elektřiny pro vytápění.

Přestože projekt byl v podstatě dokončen, stavební práce zahájeny, investor byl otevřený vůči návrhu na jinou technickou koncepci, kterou mu předložil zástupce instalační firmy. A to spojit vytápění a chlazení do jedné interiérové jednotky v každé místnosti, neřešit vytápění teplovodně, ale teplovzdušně, tedy podobně jako to umí reverzibilní klimatizace. A k tomu využít zásadní výhodu multisplitového zařízení Daikin Multi+, to je možnost na jednu společnou venkovní jednotku napojit nejen interiérové jednotky v místnostech, ale i zásobník pro přípravu teplé vody bez jinak nutného mezistupně přestupu tepla přes otopnou vodu.

To, že byl investor otevřený vůči takovému návrhu však neznamená, že ho automaticky přijal. Teprve osobní zkušenost s takovým řešením, se skutečným tepelným komfortem a energetickou úsporností, kterou zástupci investora umožnila instalační firma, která zmíněný multisplit Daikin Multi+ instalovala před krátkým časem v rodinném domě, přivedla investora k rozhodnutí dodatečně změnit koncepci vytápění, chlazení a přípravy teplé vody a nechat provést i některé, změnou vyvolané stavební úpravy.

Důvodů ke změně bylo více. Odpadla poměrně náročná instalace teplovodních systémů podlahových vytápění s rozdělovači, regulací, oběhovým čerpadlem aj. Tím se souběžně ušetřilo i na stavební výšce konstrukce podlah, což je u vícepodlažních bytových domů pro investora a budoucí cenu bytů přínosné. Nebylo třeba instalovat samostatné klimatizační jednotky. Pro investora došlo k poklesu nákladů a majitel bytu využije výhodu nižší spotřeby elektřiny. Klesla energetická náročnost bytů, a i to je důvod, proč již byly některé byty zakoupeny i jako investiční, tedy s předpokladem jejich pozdějšího snadného prodeje za vyšší cenu.

Zásadní bylo odstranit obavu z obtěžujícího proudění vzduchu při vytápění nebo chlazení, které by mohlo vést ke stížnostem budoucích majitelů bytů. Při konstrukci obálky bytového domu založené na keramickém zdivu o síle cca 30 cm, doplňkové tepelné izolaci o síle 18 cm, oknech s trojskly aj. je tepelná ztráta vytápěných místností velmi nízká. Jmenovitý výkon interiérových jednotek 2,5 kW je, podle konkrétní místnosti, i více než čtyřnásobný. To umožňuje trvale tichý provoz s velmi nízkými otáčkami velkorozměrového ventilátoru s pomalým prouděním vzduchu. Při vytápění je teplý vzduch z jednotky přiváděn k podlaze, imituje tak podlahové vytápění. Při chlazení je naopak směrován vzhůru ke stropu. Změna směru proudění vzduchu při změně funkce vylepšuje rozložení teplot v místnosti. Ke snížení nároků na chlazení jsou instalovány venkovní žaluzie.

Přebytek topného, ale i chladicího výkonu je výhodný, potvrdil majitel jednoho z bytů, který nám umožnil v bytě natáčet a i sám přispěl se svou zkušeností. Ve spojení s aplikací v telefonu, kterou bez problémů mohou obsluhovat jak on, tak jeho manželka, si zvykli na to, že při častých cestách mimo domov zapínají vytápění, chlazení někdy až při cestě domů, ale vždy vstupují do bytu, ve kterém již mají požadovaný tepelný komfort.

Každý byt vybavený multisplitem Daikin Multi+ má svou venkovní jednotku, která odebírá teplo z venkovního vzduchu při vytápění a ohřevu vody a nebo přebytek tepla do něj odvádí při chlazení. Většina těchto jednotek je v bytových domech v Doubravčicích umístěna na střeše. Nejde jen o to, že tato pozice je z hlediska šíření hluku z jednotek a případného obtěžování okolní rezidenční zástavby příznivá, ale i o to, aby se jednotky mezi sebou negativně „nepřetahovaly“ o vzduch, který ke své činnosti potřebují. Venkovní jednotky jsou však velmi tiché, jak dokazuje jejich hladina akustického tlaku 47 dB(A) ve vzdálenosti 1 metru.

Velká výhoda tohoto systému vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody spočívá také v tom, že každý byt má svůj vlastní Daikin Multi+ systém, který je napojen na elektroměr daného bytu, tím odpadá jakékoliv složité a nákladné rozpočítávání energií mezi jednotlivými byty. V objektu nejsou žádné cirkulační rozvody teplé vody, kde bývá ztráta energie často větší než skutečně spotřebovaná energie na ohřev teplé vody, a která se musí opět rozpočítat mezi jednotlivé byty. Každý byt v Doubravčicích platí opravdu pouze za to, co skutečně spotřebuje jeho tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, resp. klimatizace Daikin Multi+.

V reportáži představený koncept vytápění a chlazení bytů zajišťující i přípravu teplé vody multisplitovým tepelným čerpadlem Daikin Multi+ se v bytovém domě ukazuje jako plně komfortní, investičně, instalačně i provozně úsporný.

V reportáži hovoří