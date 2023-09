TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tip na správné tepelné čerpadlo

Tip na správné tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo se v našich podmínkách dlouhodobě zařadilo na seznam výrobníků tepla našich domácností, a to především jako symbol zdroje s nízkými náklady na energii.

Nejběžnější tepelné čerpadlo vzduch/voda. Běžné je dostupné

Tepelné čerpadlo má tři možnosti využití alternativních, ekologických, přírodních zdrojů ke své funkci. Jedná se o vzduch, vodu a zemi. Za nejběžnější a cenově nejdostupnější jsou považována tepelná čerpadla, kde zdrojem pro výrobu energie je vzduch.

Druhou složkou, neméně důležitou pro správný chod tepelného čerpadla, je teplosměnné médium. Médium je pouze a jen ve dvou formách. Plynném (ve formě vzduchu) nebo kapalném (ve formě vody).

Teplá voda je pro nás cenný zdroj kolující v otopných zařízení. Vnáší do našich domácností tepelnou pohodu. Už první podzimní střídání tepla a chladu jsou pro nás signálem, že se blíží otopná sezóna. Vytápěním pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda se stáváme méně závislými na dodavatelích jiných otopných médií, jako je dnes velmi diskutovaný plyn.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a získané teplo využívá nejen pro ohřev vody v topném systému, ale ohřívá vodu v našem zásobníku teplé vody. Dnes je život bez teplé vody pro lidi nepředstavitelný. Teplá voda je na mytí velmi příjemná. Prostě jsme si zvykli. Teplou vodou je příjemné si omýt ruce, opláchnout v ní nádobí. Pro batolata a malé děti se velmi často, pro jejich velmi citlivou pokožku, ohřívá voda i do bazénů jim určených. Je to logické, teplota lidského těla má 37 °C, a tak vše nižší je pro tělo ochlazující, a naopak vyšší teplota vody je pro lidské tělo zahřívající, což je v zimním chladném období pro zimomřivé osoby velmi příjemné.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Seznamte se s výhodami

Tepelné čerpadlo se zdrojem vzduchu a médiem ve formě vody se velmi jednoduše instaluje. Obvykle instalace netrvá déle než 2 dny. Záleží vždy na umístění, rozvodech, tedy na stavební připravenosti. Na rozdíl od tepelného čerpadla s nutným geotermálním zdrojem typu země/voda nepotřebuje tepelné čerpadlo vzduch/voda žádné vrty, ani zemní kolektory. Celý proces instalace se děje jen u domu a v domě. Kompletní systém je standardně doplněn zásobníkem vody. Rozsahem výkonu odpovídá 3 až 6 kW. Účinně pracuje i při nízkých teplotách. −15 °C stále zvládá. Není potřeba se bát nižších teplot. V případě ještě mrazivějších teplot, pod −15 °C, se sepne elektropatrona, která doplní kýžený výkon. To ale v posledních letech nehrozí. Průměrná teplota v dlouhodobém horizontu let minulých se v nejchladnějším měsíci roku, v měsíci lednu, pohybuje od −5 °C do −1 °C.

I tak existuje řešení při požadavku vyšších výkonů dokonalé soustavy vytápění pomocí tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla lze spojovat kaskádovitě, a tak zajistit celkově potřebný vyšší výkon.

Jak je to s dotací na tepelné čerpadlo v programu Nová Zelená Úsporám?

Dotace se vztahují na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo.

Výše dotace pro rodinné domy

Výše podpory v programu Standard / Oprav dům po babičce

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč

Výše dotace pro bytové domy

Výše podpory pro SVJ a bytová družstva/Fyzické a právnické osoby

Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 20 000 Kč/kW

Výše podpory pro budovy Veřejné správy, pro obce a příspěvkové organizace jimi zřizované

Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 30 000 Kč/kW

Kam se obrátit a vybrat správně?!

Důležité je navrhnout nejvhodnější řešení pro konkrétní dům. To, co funguje u souseda, nemusí fungovat u druhého. Každé tepelné čerpadlo potřebuje před instalací a vlastním nákupem prověřit vstupní podmínky, který typ a výkon bude nejpřínosnější. Revize celého systému je nedílnou součástí návrhu tepelného čerpadla. Je důležité vědět, zda se tepelné čerpadlo navrhuje do novostavby či staršího domu, jaký otopný systém zvolíte či využijete již stávající radiátory, zda se tím vyřeší vytápění i ohřev vody atd., atd. atd. Zkrátka řešení samozřejmě existuje.

Poradní hlas

Společnost CIUR má k dispozici zkušené pracovníky Centra péče pro zákazníka, kteří Vám rádi poradí. K dispozici je všem bezplatná zelená linka 800 888 959 (od pondělí do pátku, od 8.00 do 16.00).

To jsou tepelná čerpadla dodávané společností CIUR a.s.

www.klimatizace-ciur.cz

