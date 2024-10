TZB-info / Vytápění / Tepelná čerpadla / Tepelná čerpadla využívají teplo, které je zdarma okolo nás

Reklama

Tepelná čerpadla využívají teplo, které je zdarma okolo nás

Značka CIUR, to není jen dlouhodobě známá tepelná izolace Climatizer na bázi buničiny z papíru. Co se méně ví, tak CIUR má přibližně třicet let divizi TZB, a do ní patří zařízení pro chlazení, větrání a také tepelná čerpadla vzduch-voda.